A partir de julio Chrome se despide para siempre de la herramienta más valiosa hasta la fecha y los usuarios no saben qué hacer

Google está cerrando la última puerta técnica que permitía mantener vivos algunos bloqueadores de anuncios antiguos en Chrome. El cambio afecta a Manifest V2, la plataforma previa para extensiones que usaban herramientas como la versión completa de uBlock Origin para bloquear anuncios con más margen de maniobra.

La idea importante es esta. Los ad blockers no desaparecen, pero los más potentes basados en Manifest V2 dejan de tener encaje práctico en Chrome. Chrome 150 ya empezó a llegar a iOS y Android el 17 de junio de 2026, mientras el despliegue del navegador sigue avanzando por fases.

Qué cambia en Chrome 150

Chrome 150 elimina el flag kExtensionManifestV2Disabled, un interruptor interno que algunos usuarios avanzados usaban para esquivar el bloqueo de Manifest V2. En el repositorio de Chromium, el cambio se describió como retirada de «código muerto», porque Chrome ya no admite esas extensiones en sus versiones compatibles.

El ingeniero de Google Devlin Cronin explicó que «las extensiones MV2 ya no están permitidas en ninguna versión compatible de Chrome». También apuntó a la complejidad, la deuda técnica y riesgos de seguridad detectados en ese código antiguo. Con Chrome 151, previsto para julio, la limpieza debería llegar aún más lejos y borrar otros restos de Manifest V2.

Manifest V2 y Manifest V3

Manifest es, dicho sin complicarlo, el conjunto de reglas que dice al navegador cómo debe funcionar una extensión. Es como el contrato entre Chrome y el pequeño programa que instalas para bloquear anuncios, traducir páginas o gestionar contraseñas.

Con Manifest V2, un bloqueador podía mirar cada petición de red en tiempo real y decidir si la dejaba pasar, la bloqueaba o la modificaba. Eso daba mucha flexibilidad. También le daba mucho poder sobre lo que ocurría mientras navegabas.

Manifest V3 cambia esa lógica. La extensión prepara reglas por adelantado y Chrome las aplica mediante declarativeNetRequest, mientras que el permiso webRequestBlocking deja de estar disponible para la mayoría de extensiones Manifest V3. En la práctica, el vigilante ya no improvisa tanto en la puerta, sino que trabaja con una lista cerrada de instrucciones.

uBlock Origin no desaparece

uBlock Origin Lite sigue existiendo y funciona con Manifest V3. Su propio repositorio lo describe como un bloqueador que trabaja de forma declarativa, sin un proceso permanente filtrando contenido todo el rato. Es una versión más adaptada al nuevo modelo de Chrome.

Pero no es exactamente lo mismo. Raymond Hill, desarrollador de uBlock Origin, ha explicado que la versión Manifest V2 no se reemplazará automáticamente por uBlock Origin Lite porque son demasiado distintas. Para quien solo quiere quitar anuncios molestos, quizá baste. Para quien ajustaba filtros, listas y reglas como quien afina una bicicleta, el cambio se nota.

Otros navegadores miran de cerca

La cuestión no se queda solo en Chrome. Muchos navegadores usan Chromium como base, así que cuando el código común pierde piezas antiguas, todos tienen que decidir si las mantienen por su cuenta o siguen el camino de Google. No es una decisión menor.

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Microsoft dice en su documentación de Edge que el soporte de Manifest V2 se retirará en el futuro, aunque todavía no ha fijado una fecha cerrada. Opera, por su parte, afirmó en septiembre de 2025 que planeaba mantener Manifest V2 «mientras pudiera». Brave también ha prometido soporte de mejor esfuerzo para algunas extensiones concretas, entre ellas uBlock Origin.

Por qué importa al usuario

Para la mayoría, esto se verá como una actualización más del navegador. Chrome se actualiza, algunas extensiones antiguas dejan de funcionar y aparece una recomendación para instalar alternativas compatibles con Manifest V3. Nada dramático en apariencia.

El fondo, sin embargo, es más interesante. Google defiende que Manifest V3 reduce el acceso a datos, el consumo de recursos y ciertos riesgos de seguridad. Sus críticos creen que también limita herramientas útiles para controlar anuncios, rastreadores y comportamientos molestos en la web. La pelea no es solo por los anuncios. Es por quién decide cómo se filtra lo que ves.

Una transición larga

Google empezó a preparar el final de Manifest V2 hace años. La Chrome Web Store dejó de aceptar nuevas extensiones públicas con Manifest V2 en enero de 2022, y en junio de 2024 arrancó la retirada más visible para los usuarios. En julio de 2025, Chrome ya había desactivado Manifest V2 para todos los canales, según la cronología oficial del equipo de Chrome.

Chrome 150 y Chrome 151 son el tramo final de esa mudanza. No cambian la dirección del viaje, pero sí cortan los atajos que quedaban para seguir usando los bloqueadores clásicos. Al final del día, Google está cerrando una etapa entera de las extensiones de Chrome.

La documentación oficial sobre la retirada de Manifest V2 se ha publicado en Chrome for Developers.



