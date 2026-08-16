Apple acaba de solucionar con iOS 27 tres fallos históricos del iPhone que afectaba a millones de usuarios cada día

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 16 de agosto de 2026 a las 08:01
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Recreación de las mejoras de Mensajes que Apple incorpora en los iPhone con iOS 27

Apple ha dedicado buena parte de iOS 27 a pulir funciones que ya existían, en lugar de limitarse a añadir novedades llamativas. La actualización sigue en fase de pruebas y la versión definitiva llegará en otoño de 2026, según la información oficial de la compañía.

La aplicación Mensajes recibe tres cambios especialmente prácticos. Son el reintento automático de envíos fallidos, la gestión independiente de fotos y vídeos grandes y una sincronización más fiable entre dispositivos como el iPhone y el Mac.

El reintento deja de ser manual

Hasta ahora, un mensaje que fallaba podía quedarse marcado como no entregado hasta que el usuario regresara a la conversación y pulsara el botón de reintento. Era fácil pasar por alto el aviso al enviar un texto y volver enseguida a la pantalla de inicio.

Con iOS 27, Mensajes volverá a intentar el envío automáticamente cuando el problema sea temporal. Esto no garantiza que todos los textos lleguen, ya que la aplicación continúa dependiendo de una conexión wifi o de datos móviles, pero evita una tarea manual que podía olvidarse durante horas.

Las fotos ya no frenan el chat

Otro atasco conocido aparecía al mandar una foto o un vídeo pesado con una conexión lenta. El archivo podía quedarse subiendo mientras los textos enviados después esperaban su turno, como coches detenidos detrás de un camión en una carretera estrecha.

iOS 27 incorpora un sistema de envío continuo en el que cada fotografía, vídeo o texto se procesa de manera independiente. En la práctica, un vídeo que tarde en subir ya no debería impedir que llegue inmediatamente un mensaje posterior, y la transferencia pendiente podrá continuar cuando se recupere la conexión.

La sincronización gana fiabilidad

Mensajes en iCloud permite guardar las conversaciones y sus archivos para que aparezcan en el iPhone, el iPad, el Mac y otros equipos vinculados. Apple explica que los dispositivos deben utilizar la misma cuenta y tener activada la sincronización correspondiente para compartir el historial.

Con las nuevas versiones del sistema, la información debería actualizarse con mayor rapidez y fiabilidad entre dispositivos. Apple destaca mejoras en los avisos de mensajes perdidos y en el recuento de conversaciones no leídas, mientras que las pruebas iniciales también apuntan a una sincronización más consistente de mensajes, reacciones y archivos adjuntos.

El objetivo es reducir esas situaciones en las que una conversación parece completamente actualizada en el iPhone, pero muestra elementos retrasados, desordenados o ausentes al abrirla en el Mac. Es una corrección discreta, aunque importante para quienes cambian varias veces al día de un dispositivo a otro.

Pequeños cambios con impacto diario

Ninguna de estas mejoras transforma por completo Mensajes, pero las tres atacan una misma sensación incómoda. El usuario no siempre sabía si algo se había enviado, si una fotografía estaba bloqueando el resto de la conversación o si otro dispositivo mostraba el historial correcto. En una aplicación de mensajería, esa confianza importa mucho.

Apple ha presentado sus próximos sistemas como una actualización centrada en la velocidad, la fiabilidad y las tareas cotidianas. Craig Federighi, responsable de ingeniería de software de la compañía, destacó precisamente esa intención durante la conferencia mundial de desarrolladores celebrada el 8 de junio de 2026.

También hay un matiz relevante. Estas funciones pueden pasar desapercibidas frente a los grandes cambios visuales, pero probablemente se notarán cada vez que una conexión pierda fuerza, una grabación tarde demasiado en subir o el usuario continúe una conversación desde el ordenador.

Cuándo llegará iOS 27

A 6 de agosto de 2026, iOS 27 todavía no es la versión estable que reciben todos los usuarios. Apple mantiene el lanzamiento general para otoño y confirma que será compatible con el iPhone 11 y los modelos posteriores, además del iPhone SE de segunda generación y versiones más recientes.

Las prestaciones de una versión beta pueden cambiar, retrasarse o desaparecer antes de la publicación definitiva. Apple también aconseja no instalar software previo al lanzamiento en dispositivos esenciales o utilizados para trabajar, por lo que estas tres mejoras deben considerarse previstas hasta que llegue la edición comercial.

La información oficial sobre iOS 27 se ha publicado en la web de Apple.


Sonia Ramírez

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