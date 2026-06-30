El Ejército de EEUU a la desesperada busca empresas españolas para que le ayuden con los misiles, radares y cañones de la Base de Rota

La Marina de Estados Unidos ha movido ficha en Rota, Cádiz. No ha lanzado todavía un contrato, pero sí ha pedido a la industria que revise un borrador sobre cómo mantener y reparar sus grandes buques desplegados en la base naval.

La clave está en el momento. Rota ya es un punto esencial para los destructores estadounidenses en Europa y la futura licitación podría cubrir desde reparaciones de casco hasta radares Aegis, lanzadores verticales Mk 41 y cañones navales Mk 45. Suena técnico, sí, pero en la práctica hablamos de mantener operativos barcos que funcionan como una mezcla de aeropuerto flotante, central de datos y sistema de defensa.

Un aviso, no una licitación

El Comando de Sistemas de Suministro Naval de Estados Unidos, a través de NAVSUP Fleet Logistics Center Sigonella y en nombre del Forward Deployed Regional Maintenance Center, ha publicado una nueva solicitud de información para servicios de reparación de grandes buques en Naval Station Rota. Una RFI es, básicamente, una pregunta formal al mercado antes de sacar una licitación real.

El documento pide a las empresas que valoren la «claridad, viabilidad e integridad» del borrador de trabajo. También busca detectar riesgos, obstáculos y buenas prácticas antes de que el Gobierno estadounidense cierre su estrategia de compra. Mejor preguntar ahora que descubrir el problema con el barco en dique.

Rota gana peso

La base de Rota no es un puerto cualquiera. La propia Marina estadounidense la describe como una instalación que da apoyo logístico, combustible y carga a unidades de Estados Unidos y la OTAN, con tres muelles activos, aeródromo y grandes instalaciones de armas y combustibles dentro de un recinto compartido con España bajo el Convenio de Cooperación para la Defensa.

También es una pieza central para la presencia naval estadounidense en Europa y África. El Destroyer Squadron 60 está basado en Rota y está compuesto por cinco destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, según información oficial de la Marina estadounidense.

Más destructores

El refuerzo no llegó de golpe. En octubre de 2024, el USS Oscar Austin se trasladó a Rota como el primero de dos destructores adicionales previstos para sumarse a la fuerza naval desplegada en Europa. La Marina indicó entonces que el segundo buque adicional estaba programado para llegar en 2026.

Por eso esta consulta industrial importa. Cuantos más buques avanzados estén basados allí, más mantenimiento hace falta cerca de casa. No todo puede esperar a cruzar el Atlántico o a buscar un astillero disponible en otro punto del mapa.

Qué pide la Navy

El borrador cubre reparaciones de casco, estructura, equipos mecánicos y sistemas eléctricos. En lenguaje sencillo, eso incluye desde piezas visibles del barco hasta motores, cableado, bombas, tuberías y equipos que hacen que la nave siga funcionando día tras día.

La parte más delicada llega con los sistemas de combate. La US Navy pregunta por capacidades para mantener radares AN/SPY-1D(V) Aegis, electrónica militar, lanzadores verticales Mk 41, cañones Mk 45 de cinco pulgadas, sonar AN/SQS-53C y equipos C4I, que son redes de mando, control, comunicaciones, ordenadores e inteligencia.

El corazón Aegis

Aegis es el sistema que ayuda al buque a detectar amenazas, seguirlas y coordinar una respuesta. NAVSEA lo define como un sistema centralizado y automatizado de mando y control, cuyo corazón es el radar AN/SPY-1, capaz de buscar, seguir objetivos y apoyar el guiado de misiles al mismo tiempo.

El Mk 41 funciona como un conjunto de celdas verticales para almacenar y lanzar distintos misiles sin tener que apuntar físicamente el lanzador como si fuera un cañón antiguo. NAVSEA explica que este sistema aumenta la velocidad de disparo y evita maniobras previas del barco antes del lanzamiento.

Cañones y sensores

El cañón Mk 45 tampoco es una pieza menor. NAVSEA señala que el Mk 45 Mod 4 mejora el apoyo de fuego naval y ofrece flexibilidad frente a amenazas de superficie y aéreas.

Junto a eso aparece el sonar AN/SQS-53C, montado en el casco para detectar contactos bajo el agua. Es como llevar un oído enorme pegado al buque, aunque el mantenimiento real no tenga nada de simple. Requiere personal cualificado, permisos, seguridad, repuestos y mucha coordinación con la base.

Industria española

La consulta también pregunta por la capacidad de operar dentro del entorno laboral e industrial español. Eso incluye normas ambientales, permisos de la Autoridad Portuaria y las reglas del convenio bilateral entre España y Estados Unidos.

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Hay antecedentes relevantes. En enero de 2021, Navantia recibió un contrato de entrega indefinida para mantenimiento y reparación de destructores Arleigh Burke y otros buques con base en Rota, dentro del esfuerzo de apoyo a la defensa antimisiles de la OTAN en Europa.

Lo que viene

Las empresas interesadas tienen hasta el 6 de julio de 2026 para enviar comentarios. La Marina ha dejado claro que esta solicitud «NO es una solicitud de propuestas» y que no garantiza la adjudicación de un contrato futuro.

La licitación formal se espera para diciembre de 2026, si el calendario no cambia. Hasta entonces, Washington usará las respuestas para ajustar requisitos, visitas técnicas y posibles condiciones de trabajo. Al final del día, lo que se decide ahora no es solo quién repara un barco, sino cómo se sostiene una presencia naval clave desde Cádiz.

El aviso oficial se ha publicado en SAM.gov.



