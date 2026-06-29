Alemania no se anda con chiquitas y lo confirma: pide a España construir el primer caza europeo común pero insiste en que necesita tiempo

Alemania no ha cerrado la puerta a fabricar junto a España el próximo gran caza europeo. Pero tampoco quiere lanzarse a una carrera sin mapa. Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, celebró el 12 de junio de 2026 en la feria ILA de Berlín las propuestas de la industria alemana y española, aunque dejó claro que Berlín aún debe estudiar socios, costes, plazos y reparto industrial.

El giro llega justo después del bloqueo del FCAS, el Futuro Sistema Aéreo de Combate que durante años fue la apuesta de Francia, Alemania y España para crear un avión de combate de nueva generación. Francia y Alemania han dado por terminado el desarrollo conjunto del caza tras concluir que Airbus y Dassault no podían alcanzar un acuerdo, aunque algunas piezas del sistema, como drones y redes de datos, podrían seguir adelante.

Alemania pide tiempo

«Me alegro mucho por esta iniciativa, ahora precisamente lo que necesitamos son iniciativas de este tipo», afirmó Pistorius durante su visita a la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial de Berlín. El mensaje suena positivo, pero con freno de mano. En defensa, una decisión así no se toma como quien cambia de móvil.

El ministro alemán insistió en que hay que analizar «quién puede hacer qué con quién, con qué rapidez, a qué coste y con qué participación de la industria alemana». También añadió una frase clave. «Estoy abierto a ello, pero aún estamos lejos de tomar una decisión». El Ministerio de Defensa alemán publicó el 12 de junio una referencia oficial a las declaraciones y preguntas de Pistorius en la ILA.

Qué es un caza de sexta generación

Un caza de sexta generación no es solo un avión más rápido o más caro. Es una especie de centro de mando volante, conectado con drones, sensores, satélites y otros aviones. La idea es que el piloto no vuele solo, sino dentro de una red que ve más lejos y decide más rápido.

Airbus describe el FCAS como un salto hacia el combate colaborativo completo en torno a 2040, con plataformas como Eurofighter y Rafale integradas con inteligencia artificial, grandes volúmenes de datos, comunicaciones seguras e interacción entre humanos y máquinas. En cristiano, hablamos de aviones que compartirán información casi en tiempo real y podrán trabajar con drones acompañantes.

España enseña músculo industrial

La reacción española llegó con una declaración conjunta de Airbus Defence and Space, Indra Group, GMV, Grupo Oesía, ITP Aero y Sener. Estas empresas se han ofrecido a poner capacidades y recursos al servicio de España y de posibles socios europeos para mantener vivo el desarrollo de un sistema aéreo de nueva generación.

La propuesta no habla solo de un avión. Incluye plataformas no tripuladas, sensores avanzados, comunicaciones y una «nube de combate», que sería una red digital segura para que todas las piezas compartan datos. Puede sonar abstracto, pero en la práctica es como pasar de un avión aislado a un equipo entero conectado en el aire.

Team Gen 6 entra en escena

En paralelo, ocho empresas alemanas han formado «Team Gen 6». El grupo reúne a Airbus Defence and Space, Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA Deutschland, MTU Aero Engines y Rohde & Schwarz. Su objetivo es participar en el futuro sistema europeo de combate aéreo junto a otros socios del continente.

La propia industria alemana ha subrayado que la iniciativa española avanza de forma estrechamente vinculada a sus planes. Liebherr señaló que el futuro caza debería integrarse con plataformas tripuladas y no tripuladas dentro de un sistema de sistemas, es decir, un conjunto de máquinas y redes que funcionan como una sola arquitectura militar.

Lo que aún falta por decidir

El punto delicado no es solo tecnológico. También es político e industrial. ¿Quién lidera el diseño? ¿Cómo se reparte el trabajo? ¿Qué país paga más? Son preguntas menos vistosas que un prototipo en una feria aérea, pero suelen decidir si estos programas despegan o se atascan durante años.

Pistorius lo resumió con otra idea clara. Ahora toca «volver a mirar hacia adelante» y buscar soluciones «rápidas, eficaces y viables» para un avión operativo a partir de la década de 2040. Dicho de otra forma, Alemania ve interés en la vía hispano alemana, pero no quiere repetir los errores que han hundido el anterior esquema franco alemán.

Por qué importa a Europa

Para España, este movimiento puede reforzar a empresas que ya trabajan en defensa, electrónica, motores, sensores y sistemas espaciales. Para Alemania, abre una alternativa tras el golpe del FCAS. Para Europa, el debate es más amplio. ¿Quiere depender menos de tecnología exterior en defensa aérea o seguirá comprando soluciones fuera cuando el calendario apriete?

Nada está cerrado. Aun así, la señal política ya está lanzada y la industria ha movido ficha. En un sector donde los plazos se miden por décadas, empezar tarde puede salir carísimo.

La nota oficial de la industria española se ha publicado en GMV.



