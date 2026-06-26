Brasil reabre la carpeta Gripen con un posible pedido de 20 unidades adicionales, y el plan refuerza una apuesta sostenida por el caza sueco en plena recalibración regional

Por Adrian Villellas
Publicado el: 26 de junio de 2026 a las 09:39
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Primer Saab Gripen F biplaza presentado en Suecia durante su lanzamiento oficial para la Fuerza Aérea Brasileña.

Saab ha mostrado en Linköping, Suecia, el primer Gripen F, la nueva versión biplaza del caza Gripen E. No es solo un avión para enseñar a volar. La idea es que el mismo aparato sirva para entrenar pilotos y, llegado el caso, operar en misiones reales de combate.

Brasil será el primer país en recibirlo, dentro de un programa firmado en 2014 que incluye 36 cazas Gripen. Hungría, que también utiliza esta familia de aviones desde hace años, mira el movimiento con interés mientras refuerza su propia flota con modelos Gripen C. La noticia marca otro paso en una competición aérea europea donde cada avión cuenta.

El nuevo Gripen F

El Gripen F es la versión de dos asientos de la serie Gripen E. Dicho de forma sencilla, mantiene el diseño de un caza moderno, pero añade una segunda cabina completa para que otro piloto pueda participar en la misión.

Ese segundo puesto no está ahí solo para mirar. Saab lo presenta como una estación de trabajo real, con capacidad para que un instructor guíe al alumno en situaciones muy parecidas a las de una operación militar. En la práctica, es como aprender a conducir en una autoescuela, pero dentro de un coche que ya puede correr una carrera.

El acto de presentación se celebró el 2 de junio de 2026 en las instalaciones de Saab en Linköping. Allí, el fabricante sueco mostró el primer ejemplar destinado a la Fuerza Aérea Brasileña, conocida como FAB.

Brasil llega primero

Brasil no ha sido un comprador cualquiera en este programa. El país participó como cliente de lanzamiento y también como socio industrial, con empresas y técnicos brasileños implicados en el desarrollo del proyecto.

El contrato original contempla 28 Gripen E monoplaza y ocho Gripen F biplaza. Las entregas comenzaron en 2020 y Saab afirma que ya ha entregado 11 aviones a Brasil dentro de ese pedido.

Para Brasil, el avión tiene un valor que va más allá de la defensa aérea. El programa incluye transferencia de tecnología, formación de pilotos y mecánicos, apoyo logístico y participación de la industria nacional. No es solo comprar un avión. Es aprender a fabricarlo, mantenerlo y mejorarlo.

Un caza para enseñar y combatir

La clave del Gripen F está en combinar entrenamiento y capacidad de combate en una sola plataforma. Un piloto en formación puede volar con un instructor detrás, pero ambos trabajan dentro de un caza plenamente operativo.

Eso puede acortar el tiempo necesario para que un piloto pase de la formación al servicio real. También puede reducir el salto entre el simulador, el entrenamiento básico y una misión compleja. Menos pasos intermedios, más continuidad.

En combate, el segundo tripulante puede repartir carga de trabajo. Mientras uno vuela, el otro puede ayudar con sensores, armas, comunicaciones o lectura del campo de batalla. En un entorno saturado de datos, tener otro par de ojos puede marcar la diferencia.

Tecnología compartida

El Gripen F forma parte de una cooperación larga entre Suecia y Brasil. Saab ha formado a cientos de ingenieros y técnicos brasileños, y el programa busca reforzar la base industrial aeroespacial del país.

Lars Tossman, responsable del área Aeronautics de Saab, lo resumió como un logro compartido entre la compañía, la industria brasileña y la Fuerza Aérea Brasileña. Según Saab, el desarrollo conjunto del modelo biplaza refleja una colaboración que ya no se limita a una venta militar.

También hay un detalle relevante para América Latina. En marzo de 2026, Saab, Embraer y la FAB presentaron el primer Gripen E producido en Brasil, en la planta industrial de Embraer en Gavião Peixoto. Ese hito colocó al país en un grupo reducido de naciones capaces de producir cazas supersónicos avanzados.

Hungría refuerza su flota

Hungría no recibirá este primer Gripen F, pero sigue siendo un socio importante para Saab. El país opera cazas Gripen desde 2006 y en 2026 recibió dos nuevos Gripen C, los primeros de un paquete de cuatro acordado con Suecia.

Esos aparatos serán operados por el ala 101 de aviación en la base de Kecskemét. Con el contrato firmado en febrero de 2024, Hungría pasará a operar 18 Gripen C y D con actualizaciones recientes, según Saab.

El refuerzo llega en un momento delicado para Europa del Este. Hungría no solo vigila su propio espacio aéreo, también participa en tareas regionales de policía aérea de la OTAN. Para un país de tamaño medio, disponer de más aviones listos no es un detalle menor.

Más países miran al Gripen F

El Gripen F también puede abrir nuevas oportunidades de exportación. Muchos ejércitos del aire buscan aviones que sirvan para entrenar, combatir y actualizarse sin depender de plataformas separadas. Al final del día, eso puede simplificar costes, logística y formación.

Saab ya ha recibido pedidos de la familia Gripen E y F para Tailandia y Colombia. Tailandia encargó cuatro aviones, incluido un Gripen F, mientras que Colombia firmó un contrato por 17 aparatos, entre ellos dos Gripen F.

Ahora queda la parte menos vistosa, pero decisiva. El primer Gripen F será trasladado al centro de pruebas de vuelo de Saab en Suecia para iniciar una campaña formal antes de su entrega a Brasil. En aviación militar, enseñar el avión es solo el primer paso.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Saab.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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