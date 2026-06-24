Nintendo pone fecha a la llegada más esperada a la Switch 2 con una novedad exclusiva que nadie había imaginado: nuevos deportes en una versión mejorada de Switch Sports

Por Kevin Montien
Publicado el: 24 de junio de 2026 a las 18:43
Síguenos
Nintendo Switch Sports Resort para Switch 2 con varios deportes en Wuhu Island y nuevas actividades exclusivas.

Nintendo ha confirmado Nintendo Switch Sports Resort, una nueva entrega deportiva que llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 el 22 de octubre de 2026. El juego recupera la idea de mover los mandos como si fueran raquetas, arcos o manillares, pero la amplía con 12 deportes de control por movimiento y actividades pensadas para jugar solo, en familia o con amigos.

El anuncio encaja con una estrategia muy reconocible de Nintendo. No se trata solo de enseñar una consola más potente, sino de volver a esa experiencia de salón en la que alguien acaba apartando la mesa del centro para no golpear una lámpara. Esta vez, además, el escenario vuelve a ser Wuhu Island, una isla muy ligada al recuerdo de Wii Sports Resort.

Un resort para moverse

Nintendo Switch Sports Resort se presenta como un juego accesible, directo y bastante físico. Los controles de movimiento permiten que el mando detecte gestos, giros e inclinaciones, algo fácil de entender incluso para quien no juega a diario.

En la práctica, eso significa que el Joy-Con 2 puede funcionar como raqueta, arco, remo o manillar según la prueba. No hace falta memorizar combinaciones raras. La gracia está en mover el brazo y ver cómo el personaje responde en pantalla.

Nintendo también mantiene la opción de crear un Mii o un Sportsmate, los avatares con los que el jugador entra en las pruebas. Es un detalle pequeño, pero importante. Al final, estos juegos siempre han funcionado mejor cuando la partida se siente un poco tuya.

Los deportes confirmados

La lista oficial incluye boxeo, tenis de mesa, tiro con arco, tenis, voleibol, bolos, baloncesto, golf y guerra de pulgares. A eso se suman tres actividades más de aire libre, skateboarding, Power Cruising y Prop Plane. También habrá calentamientos con salto a la comba, aunque Nintendo lo presenta aparte de los 12 deportes principales.

La guerra de pulgares es, seguramente, el guiño más raro del paquete. Dos manos gigantes peleando en pantalla no suenan a deporte olímpico, pero sí a una de esas ideas que Nintendo suele convertir en una competición absurda y divertida.

El regreso de deportes como tenis, bolos, golf, voleibol y baloncesto conecta directamente con Nintendo Switch Sports. Ese juego ya reunía pruebas como fútbol, tenis, bolos, voleibol, bádminton, chambara, golf y baloncesto, así que esta nueva entrega no parte de cero.

Joy-Con 2 como ratón

Una de las novedades más llamativas está en el uso de los Joy-Con 2 como si fueran un ratón. Nintendo lo aplica al skateboarding, donde el jugador podrá explorar la isla usando esos controles de ratón en vez de limitarse a mover el mando en el aire.

Los nuevos mandos también tienen giroscopio, acelerómetro y sensor de ratón. Dicho fácil, pueden detectar movimiento, inclinación y desplazamiento sobre una superficie. Por eso Nintendo puede usarlos de formas distintas según la prueba.

Prop Plane permitirá inclinar el mando para volar libremente, mientras que Power Cruising apostará por la sensación de llevar una moto de agua. No es simulación pura. Es más bien una versión de parque de vacaciones, rápida de entender y pensada para turnarse el mando.

Una apuesta familiar

Nintendo Switch Sports Resort llega con una idea muy clara. Quiere ser uno de esos juegos que se explican en segundos y se juegan durante meses, sobre todo cuando hay visitas en casa. No todos los lanzamientos buscan eso.

La clave estará en si los controles son precisos y si las pruebas tienen suficiente variedad. En juegos de este tipo, una mecánica sencilla puede durar mucho si responde bien. Si falla, se nota enseguida, como cuando una raqueta imaginaria llega tarde al golpe.

Nintendo avisa también de que algunos detalles del juego todavía pueden cambiar antes del lanzamiento. La compañía señala que la información de la ficha, incluida la clasificación o el tamaño de descarga, puede no estar cerrada durante la fase de reserva.

Más anuncios del Direct

Nintendo Switch Sports Resort no llegó solo. El Nintendo Direct del 9 de junio de 2026 dedicó unos 50 minutos a juegos para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, seguido de una sesión Treehouse Live centrada en gameplay.

Entre los anuncios destacados aparecen The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV, Stellar Blade y Warhammer 40,000: Space Marine 2. Es decir, Nintendo está mezclando nostalgia, grandes licencias y propuestas familiares en el primer gran calendario de su nueva consola.

Dentro de ese escaparate, Nintendo Switch Sports Resort ocupa un sitio muy concreto. No busca competir con los RPG enormes ni con los juegos de acción más vistosos. Su terreno es otro, el de las partidas rápidas, los piques tontos y las tardes en las que alguien dice «una más» aunque ya sean las once.

El comunicado oficial se ha publicado en Nintendo.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

Noticias Relacionadas

Thief The Dark Project Remastered con un ladrón oculto entre las sombras en una ciudad medieval oscura

Después de recuperar joyas como Ssystem Shock 2, Nightdive Studios vuelve con el mítico juego de 1998 con una versión mejorada en un movimiento inaudito

23 de junio de 2026 a las 08:03
Partido de eFootball Kick-Off en Nintendo Switch 2 con jugabilidad inspirada en los clásicos Pro Evolution Soccer.

Los amantes del PES original están de enhorabuena: acaba de llegar el juego que recuerda a los clásicos y es como volver a los 2000

22 de junio de 2026 a las 09:42
Consola PlayStation 5 junto al mando DualSense tras el lanzamiento de la actualización 26.04-13.40.00

PlayStation ha lanzado una actualización silenciosa de la PS5: la versión 26.04-13.40.00 con mejoras en rendimiento y estabilidad del software del sistema

18 de junio de 2026 a las 08:02
Stefan Mandel, el matemático que ganó la lotería 14 veces utilizando un método basado en probabilidades.

Un matemático ganó la lotería 14 veces y obligó a cambiar las reglas, y la clave está en que no fue suerte sino un método que aprovechaba una debilidad del sistema

12 de junio de 2026 a las 15:32
Gary MacDonald, ganador de 5,2 millones en la lotería británica, entrega flores y boletos a antiguos compañeros de trabajo.

Un ganador de la lotería cuenta cómo le cambió la vida el jackpot, y la parte incómoda es lo que ocurre cuando el dinero deja de ser el problema y empieza a serlo el entorno

11 de junio de 2026 a las 20:39
Helicópteros y soldados en una batalla de Hell Let Loose Vietnam con mapas para 100 jugadores en la jungla.

Lo que Battlefield no se atreve a hacer, Hell Let Loose Vietnam lo confirma: mapas para 100 jugadores, pantallas hiperrealistas y una identidad inamovible

11 de junio de 2026 a las 08:02

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.