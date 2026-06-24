Nintendo pone fecha a la llegada más esperada a la Switch 2 con una novedad exclusiva que nadie había imaginado: nuevos deportes en una versión mejorada de Switch Sports

Nintendo ha confirmado Nintendo Switch Sports Resort, una nueva entrega deportiva que llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 el 22 de octubre de 2026. El juego recupera la idea de mover los mandos como si fueran raquetas, arcos o manillares, pero la amplía con 12 deportes de control por movimiento y actividades pensadas para jugar solo, en familia o con amigos.

El anuncio encaja con una estrategia muy reconocible de Nintendo. No se trata solo de enseñar una consola más potente, sino de volver a esa experiencia de salón en la que alguien acaba apartando la mesa del centro para no golpear una lámpara. Esta vez, además, el escenario vuelve a ser Wuhu Island, una isla muy ligada al recuerdo de Wii Sports Resort.

Un resort para moverse

Nintendo Switch Sports Resort se presenta como un juego accesible, directo y bastante físico. Los controles de movimiento permiten que el mando detecte gestos, giros e inclinaciones, algo fácil de entender incluso para quien no juega a diario.

En la práctica, eso significa que el Joy-Con 2 puede funcionar como raqueta, arco, remo o manillar según la prueba. No hace falta memorizar combinaciones raras. La gracia está en mover el brazo y ver cómo el personaje responde en pantalla.

Nintendo también mantiene la opción de crear un Mii o un Sportsmate, los avatares con los que el jugador entra en las pruebas. Es un detalle pequeño, pero importante. Al final, estos juegos siempre han funcionado mejor cuando la partida se siente un poco tuya.

Los deportes confirmados

La lista oficial incluye boxeo, tenis de mesa, tiro con arco, tenis, voleibol, bolos, baloncesto, golf y guerra de pulgares. A eso se suman tres actividades más de aire libre, skateboarding, Power Cruising y Prop Plane. También habrá calentamientos con salto a la comba, aunque Nintendo lo presenta aparte de los 12 deportes principales.

La guerra de pulgares es, seguramente, el guiño más raro del paquete. Dos manos gigantes peleando en pantalla no suenan a deporte olímpico, pero sí a una de esas ideas que Nintendo suele convertir en una competición absurda y divertida.

El regreso de deportes como tenis, bolos, golf, voleibol y baloncesto conecta directamente con Nintendo Switch Sports. Ese juego ya reunía pruebas como fútbol, tenis, bolos, voleibol, bádminton, chambara, golf y baloncesto, así que esta nueva entrega no parte de cero.

Joy-Con 2 como ratón

Una de las novedades más llamativas está en el uso de los Joy-Con 2 como si fueran un ratón. Nintendo lo aplica al skateboarding, donde el jugador podrá explorar la isla usando esos controles de ratón en vez de limitarse a mover el mando en el aire.

Los nuevos mandos también tienen giroscopio, acelerómetro y sensor de ratón. Dicho fácil, pueden detectar movimiento, inclinación y desplazamiento sobre una superficie. Por eso Nintendo puede usarlos de formas distintas según la prueba.

Prop Plane permitirá inclinar el mando para volar libremente, mientras que Power Cruising apostará por la sensación de llevar una moto de agua. No es simulación pura. Es más bien una versión de parque de vacaciones, rápida de entender y pensada para turnarse el mando.

Una apuesta familiar

Nintendo Switch Sports Resort llega con una idea muy clara. Quiere ser uno de esos juegos que se explican en segundos y se juegan durante meses, sobre todo cuando hay visitas en casa. No todos los lanzamientos buscan eso.

La clave estará en si los controles son precisos y si las pruebas tienen suficiente variedad. En juegos de este tipo, una mecánica sencilla puede durar mucho si responde bien. Si falla, se nota enseguida, como cuando una raqueta imaginaria llega tarde al golpe.

Nintendo avisa también de que algunos detalles del juego todavía pueden cambiar antes del lanzamiento. La compañía señala que la información de la ficha, incluida la clasificación o el tamaño de descarga, puede no estar cerrada durante la fase de reserva.

Más anuncios del Direct

Nintendo Switch Sports Resort no llegó solo. El Nintendo Direct del 9 de junio de 2026 dedicó unos 50 minutos a juegos para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, seguido de una sesión Treehouse Live centrada en gameplay.

Entre los anuncios destacados aparecen The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV, Stellar Blade y Warhammer 40,000: Space Marine 2. Es decir, Nintendo está mezclando nostalgia, grandes licencias y propuestas familiares en el primer gran calendario de su nueva consola.

Dentro de ese escaparate, Nintendo Switch Sports Resort ocupa un sitio muy concreto. No busca competir con los RPG enormes ni con los juegos de acción más vistosos. Su terreno es otro, el de las partidas rápidas, los piques tontos y las tardes en las que alguien dice «una más» aunque ya sean las once.

El comunicado oficial se ha publicado en Nintendo.



