Nadie lo creía pero Brasil da un golpe en la mesa con el F-39 Gripen, el caza capaz de batir al F-35 del Ejército de EEUU y al F-16 de Chile

Brasil prepara un despliegue de cinco cazas Saab F–39E Gripen para Salitre 2026, y la confirmación llegó en el marco de FIDAE 2026 por parte del comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, FAB, el brigadier Marcelo Kanitz Damasceno. La fuerza también enviará un Embraer KC-390 Millennium para el apoyo logístico. El ejercicio pondrá al Gripen frente a los F-16 chilenos y, según fuentes especializadas, también frente al F-35 estadounidense.

El entrenamiento lo organiza la Fuerza Aérea de Chile, la FACh, y se realizará en Antofagasta entre el 28 de junio y el 12 de julio de 2026. La planificación cerró una de sus fases clave en febrero, según una nota firmada por Jaime González desde el Departamento de Asuntos Públicos, y reunió delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Chile.

Qué es Salitre 2026

Salitre es un ejercicio combinado liderado por Chile que se ha realizado en el norte del país en 2004, 2009 y 2014, y que en 2022 volvió a usar la base Cerro Moreno en Antofagasta. En esa edición, el Ministerio de Defensa de Argentina lo describió como un entrenamiento para planificar, ejecutar y evaluar operaciones aéreas en un escenario ficticio que incluye la entrega de ayuda humanitaria.

No es una rareza ni un evento para “hacer fotos” y ya está. En 2014, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lo definió como un ejercicio liderado por Chile para mejorar la interoperabilidad, con operaciones en Cerro Moreno junto a otras fuerzas de la región. Al final del día, lo que se busca es que una coalición funcione como un solo equipo.

Qué significa multidominio

La palabra “multidominio” suena técnica, pero la idea es simple. La doctrina del Ejército de Estados Unidos habla de coordinar capacidades en tierra, aire, mar, espacio y en el ámbito digital, el ciberespacio. En la práctica, una misión ya no depende solo del avión, también de lo que pasa en otros “tableros”.

En Salitre 2026, la FACh plantea un escenario “multidimensional” con misiones muy distintas, desde control del espacio aéreo hasta protección de población civil y entrega de ayuda humanitaria. En la conferencia inicial de planificación de diciembre de 2025, el coronel Juan Carlos Noce y el general Eduardo Cuadra Wells explicaron que el objetivo es mejorar la respuesta combinada y la interoperabilidad, con equipos que incluyen una célula espacial.

Los aviones y sus roles

La FACh ha adelantado que volarán sus F-16 junto a los F-39 Gripen E de Brasil, con el debut internacional de los A-29 Super Tucano de Paraguay. F-16 y Gripen E son cazas a reacción de misión múltiple, mientras que el A-29 es más ligero y suele usarse para entrenamiento y apoyo.

El Gripen E, fabricado por Saab, es la base del F-39 brasileño y se presenta como un avión pensado para operar con sensores avanzados y compartir información con otras plataformas. En ejercicios grandes, esa “conexión” pesa mucho, porque no solo importa el duelo entre dos aviones, también lo que sabe todo el grupo. Una ventaja silenciosa.

Las reglas del combate simulado

Cuando se habla de sensores, el radar suele ser el protagonista. Leonardo describe el Raven ES-05 como un radar diseñado para el Gripen E, y se le asocia al concepto AESA, un tipo de radar que reparte la señal entre muchos módulos y permite cambiar de dirección muy rápido. Es una mejora importante, pero no es magia.

Los misiles también entran en el juego. MBDA describe Meteor como un misil aire-aire pensado para enfrentamientos más allá del alcance visual, cuando el piloto no ve el objetivo a simple vista y depende de sensores y datos. En ejercicios como Salitre, estos sistemas suelen simularse con límites para que el foco esté en tácticas y coordinación.

Lo que busca cada fuerza aérea

Si el F-35 acaba participando, el interés es evidente. El programa del avión insiste en combinar baja detectabilidad con sensores y conexión de datos, algo que cambia la forma de buscar y compartir información durante una misión. En un ejercicio, esa ventaja se prueba con escenarios controlados, donde lo importante es aprender.

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Y hay una pieza que suele pasar desapercibida hasta que falta, el apoyo en el aire. El 5 de abril de 2026, la FACh informó de una misión de reabastecimiento en vuelo a F-35 de Estados Unidos, una operación que mantiene a los aviones más tiempo en el aire y amplía el radio de acción. “Esta acción reflejó el nivel de preparación” de las tripulaciones implicadas, según la propia institución.

Para Brasil, Salitre 2026 también es una prueba de madurez del programa Gripen en la FAB. En marzo de 2026, Saab anunció la presentación del primer Gripen E producido en Brasil junto a Embraer y la propia fuerza aérea, un paso hacia capacidades locales más sólidas. Y el KC-390, según Embraer, está pensado para misiones de apoyo y transporte, con una versatilidad clave en despliegues internacionales.

La nota oficial se ha publicado en la Fuerza Aérea de Chile.