Satélites miran a Rusia y descubren que su Ejército se está quedando sin tanques: los números de la reserva son más preocupantes de lo que se pensaba

Rusia todavía tiene tanques. Muchos, sobre el papel. Pero las nuevas imágenes satelitales apuntan a una realidad bastante menos cómoda para el Kremlin, porque una cosa es ver vehículos alineados en una base y otra muy distinta es poder enviarlos al frente sin meses de reparación.

El análisis más reciente de inteligencia de fuentes abiertas, conocida como OSINT, calcula que quedan 2.088 tanques visibles en nueve bases rusas de almacenamiento. Al descontar los vehículos inservibles, demasiado dañados o ya destinados a piezas, la reserva realmente aprovechable bajaría a unos 851 tanques. El matiz importa. Y mucho.

La reserva se encoge

Antes de la invasión a gran escala de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, varios recuentos situaban la reserva rusa de tanques en más de 7.300 vehículos. No todos estaban listos para combatir, pero esa cifra alimentó durante años la idea de un colchón casi interminable.

Ese colchón ya no parece tan grande. Según el análisis del observador OSINT Jonpy99, los vehículos que quedan son sobre todo modelos T-54/55, T-62, T-72 y T-80, muchos de ellos guardados durante décadas al aire libre. Un tanque aparcado así no envejece como un coche en un garaje. La humedad, el óxido y la falta de piezas pasan factura.

La clave está en separar cantidad y calidad. Un vehículo contado desde el espacio puede estar sin motor, sin ópticas o parcialmente desmontado para reparar otros tanques. En la práctica, eso significa que Rusia conserva masa metálica, pero no necesariamente potencia blindada lista para moverse.

Tanques viejos al frente

El teniente coronel Palle Ydstebø, asesor de la Norwegian Military Academy y especialista en poder terrestre, cree que los datos encajan con un patrón visto desde el primer año de guerra. Según explicó, Rusia empezó pronto a sacar material almacenado, reacondicionarlo y mandarlo a Ucrania.

Ydstebø resume el problema con una frase dura. «El ejército soviético está arrasado». No quiere decir que Rusia no tenga ejército, sino que la enorme herencia de vehículos de la URSS, usada como almacén de emergencia, se ha consumido a una velocidad enorme.

El experto señala que Moscú primero retiró los blindados más fáciles de recuperar. Ahora quedarían modelos más antiguos, algunos fabricados en los años setenta o antes. Es como vaciar un trastero. Al principio salen las herramientas que todavía funcionan; al final quedan piezas sueltas, cajas rotas y cosas que nadie quería tocar.

La guerra cambió

Los tanques no han desaparecido del campo de batalla, pero su uso se ha vuelto más arriesgado. Drones, minas, artillería guiada y equipos antitanque han convertido muchos ataques blindados en operaciones caras y vulnerables.

El registro de Oryx, que solo cuenta pérdidas rusas confirmadas con fotos o vídeos, recoge 4.397 tanques destruidos, dañados, abandonados o capturados desde el inicio de la invasión a gran escala. La propia metodología deja fuera las pérdidas no documentadas, así que la cifra real puede ser mayor.

Por eso Rusia ha adaptado sus tácticas. En lugar de grandes avances con columnas blindadas, se observan más infiltraciones por bosques, edificios, túneles, gasoductos, motos todoterreno y quads. No siempre es una señal de debilidad absoluta, pero sí indica que el blindaje ya no se usa con la misma libertad.

La industria no basta

Rusia ha preparado su industria para una guerra larga, pero no parte de cero cada vez que «produce» un tanque. Una parte importante del trabajo consiste en recuperar vehículos viejos, reparar daños y mezclar piezas de distintas unidades.

El International Institute for Strategic Studies estimó que Rusia perdió alrededor de 1.400 carros de combate principales en 2024. También señaló que Moscú pudo compensar parte de esas pérdidas gracias a reservas soviéticas, reparación industrial y fabricación, aunque con el riesgo de depender cada vez más de equipos más antiguos y costosos de recuperar.

Ese es el cuello de botella. No basta con tener cascos de tanque en una base remota. Hacen falta motores, visores, cañones, electrónica, tripulaciones entrenadas y talleres capaces de convertir chatarra oxidada en una máquina útil. Y cada mes de guerra hace más difícil ese trabajo.

Qué significa para Ucrania

Esto no implica que Rusia vaya a quedarse sin tanques de golpe. Sería una lectura demasiado simple. Moscú todavía produce vehículos nuevos, repara otros y mantiene una gran cantidad de sistemas blindados, artillería y defensas antiaéreas en sus unidades.

Pero sí sugiere que la guerra de desgaste está reduciendo el margen ruso. Un análisis del Center for Strategic and International Studies concluyó que las fuerzas rusas han ganado poco territorio desde enero de 2024 en relación con el coste humano y material pagado.

Para Ucrania, la noticia no resuelve la guerra. Pero ayuda a entender por qué cada tanque perdido pesa más que antes para Rusia. Al final del día, una reserva enorme solo sirve si puede salir del depósito, llegar al taller, superar las reparaciones y sobrevivir en un frente lleno de drones.

El análisis principal se ha publicado en Defence Blog.



