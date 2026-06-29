Expertos dejaron 102 televisores encendidos durante 3 años y ahora coinciden: éste es el más fiable de todos

Comprar una tele nueva parece fácil hasta que llega la pregunta incómoda. ¿Cuánto va a durar de verdad? La respuesta no depende solo de la marca, del precio o de si el modelo presume de ser muy fino, sino de cómo está construida la pantalla por dentro.

Un ensayo de larga duración de RTINGS.com, un laboratorio de pruebas de producto con sede en Montreal, puso a trabajar 102 televisores durante casi tres años para buscar fallos reales. La conclusión más llamativa es clara. Los OLED resistieron mejor de lo que muchos esperaban, mientras que varios LCD fallaron por un punto bastante común y poco visible, la iluminación trasera.

Una prueba extrema

El equipo de RTINGS.com inició su prueba acelerada en noviembre de 2022 con el objetivo de responder a una duda muy cotidiana, cuánto debería durar un televisor moderno. La empresa explica que compra sus propios productos y los somete a una metodología comparable, sin unidades seleccionadas por los fabricantes.

Durante el ensayo, los televisores funcionaron con un uso mucho más duro que el de una casa normal. La mayoría acumuló unas 18.000 horas de funcionamiento, una cifra que supera de largo lo que muchas personas verían antes de cambiar de aparato. Mucha tele. Demasiada, incluso.

Adam Babcock, autor del desglose técnico de RTINGS.com, publicó que 20 televisores fallaron por completo y otros 24 sufrieron fallos parciales. En la práctica, eso significa que una buena parte siguió funcionando, aunque algunos modelos ya mostraban manchas, pérdida de brillo o zonas oscuras.

OLED no era tan frágil

Durante años, muchos compradores han mirado los OLED con cierta desconfianza. Un televisor OLED no usa una luz trasera separada, porque cada punto de la imagen se ilumina por sí mismo. Esa es su gran ventaja para lograr negros profundos, pero también alimentó el miedo al quemado de imagen.

El quemado ocurre cuando un elemento fijo, como un logotipo o una barra de noticias, deja una marca tenue en la pantalla tras mucho tiempo. En esta prueba extrema, RTINGS.com señala que todos los OLED mostraron algún tipo de quemado, algo esperable con contenido estático durante tantas horas. Pero el dato importante es otro. Fuera de ese problema, los OLED tuvieron pocos fallos graves.

La propia investigación previa de RTINGS.com ya apuntaba que el quemado no suele ser un problema para la mayoría de usuarios que ven contenido variado. Cambiar entre series, películas, videojuegos y televisión normal reduce mucho ese riesgo. Al final del día, una casa no es un laboratorio encendido al máximo.

El talón de Aquiles del LCD

Los televisores LCD funcionan de otra manera. La pantalla crea la imagen, pero necesita una luz trasera para que podamos verla. Esa retroiluminación suele estar formada por pequeños LED colocados detrás del panel o en los bordes.

Ahí apareció buena parte del problema. RTINGS.com concluyó que los fallos de retroiluminación fueron el punto débil más común, con alrededor de uno de cada tres modelos LED afectados por al menos un LED dañado. Cuando uno de esos puntos falla, pueden aparecer manchas oscuras, franjas o una imagen cada vez más irregular.

Los modelos LCD muy finos con iluminación en los bordes salieron especialmente mal parados. Según la investigación específica de RTINGS.com sobre estos diseños, el calor concentrado puede deformar láminas internas, agrietar placas que reparten la luz y quemar LED con el paso del tiempo. Es como pedirle a una lámpara muy apretada que trabaje sin descanso durante años.

Marcas con mejor resultado

El desglose por fabricantes deja varios nombres conocidos, pero conviene leerlo con cuidado. LG y TCL obtuvieron resultados especialmente buenos en conjunto, con pocos fallos completos en comparación con otros grupos de la prueba. Samsung y Sony también tuvieron modelos que aguantaron bien, aunque no todos sus televisores se comportaron igual.

RTINGS.com advierte que la muestra por marca no permite sentenciar que una compañía entera sea fiable o poco fiable. Algunas marcas solo tenían uno o dos modelos en el ensayo, así que un único fallo podía distorsionar mucho la lectura. En otras palabras, no basta con mirar el logo de la caja.

También apareció otro matiz útil para quien va a comprar. El precio no garantizó una vida más larga. Hubo modelos caros que fallaron antes de lo esperado y televisores más baratos que resistieron muy bien, lo que desmonta la idea de que pagar más siempre compra durabilidad.

Qué mirar antes de comprar

La lectura práctica es bastante sencilla. Si lo que más preocupa es la fiabilidad, los OLED modernos salen mejor de lo que decía su mala fama, siempre que se usen con contenido variado y no con imágenes fijas todo el día. Para videojuegos con menús permanentes o canales de noticias durante horas, sigue siendo buena idea activar las protecciones de pantalla.

En los LCD, merece la pena fijarse en el tipo de iluminación. RTINGS.com recomienda priorizar modelos con mejor reparto del calor, como los de iluminación directa o los de matriz completa, frente a diseños ultrafinos con luz en los bordes. No suena tan vistoso en una tienda, pero puede importar mucho dentro de unos años.

La prueba no dice que todos los OLED sean eternos ni que todos los LCD sean malos. Dice algo más útil. La fiabilidad de un televisor depende de detalles internos que no siempre aparecen en letras grandes en la etiqueta, y la retroiluminación puede ser más decisiva que el propio panel.

El informe oficial se ha publicado en RTINGS.



