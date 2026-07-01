Completado con éxito el primer vuelo del dron español Airbus SIRTAP en un avance sin precedentes para la capacidad táctica del Ejército de España

El Airbus U850 SIRTAP, el nuevo dron táctico desarrollado en España, ha completado su primer rodaje en la pista de la Base Aérea de Getafe. No ha despegado todavía, pero este movimiento sobre tierra marca un paso importante antes de la campaña de vuelos prevista en Huelva.

La prueba sirve para comprobar algo básico y delicado a la vez. Que una aeronave sin piloto dentro obedezca desde tierra, gire cuando debe girar y frene con seguridad antes de intentar levantar el vuelo. Parece sencillo. No lo es.

SIRTAP empieza a moverse

SIRTAP significa Sistema Aéreo Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones. En palabras más simples, es un dron militar que se pilota desde una estación en tierra y que está pensado para observar, vigilar y recoger información desde el aire durante muchas horas.

Airbus Defence and Space lo presenta como un sistema táctico, es decir, una herramienta para operaciones concretas de las Fuerzas Armadas. No es solo el avión. También incluye estaciones de control, simuladores y todo el equipo necesario para que los operadores puedan manejarlo con seguridad.

El primer rodaje se ha hecho en Getafe, justo al lado de las instalaciones de Airbus Defence and Space. Allí, el dron fue controlado íntegramente desde la estación de control en tierra, según explicó la propia compañía en sus canales oficiales.

Qué se ha probado en Getafe

En esta fase no se buscaba velocidad ni espectáculo. La clave era comprobar si el SIRTAP respondía bien a las órdenes del piloto remoto, sobre todo en frenado, dirección, sensores de navegación y comandos enviados desde la estación de control.

Un rodaje es como el ensayo general antes de salir al escenario. La aeronave se desplaza por la pista, pero todavía no despega. Esto permite detectar fallos de integración entre el hardware, el software y el comportamiento real del vehículo sobre el asfalto.

Airbus resumió el avance con una frase corta, «un paso más cerca del primer vuelo». Esa idea es importante porque las pruebas de tierra son el filtro previo a los rodajes de alta velocidad y, después, a los vuelos de prueba.

De Getafe a Huelva

El siguiente paso será completar los ensayos de rodaje a alta velocidad. Ahí se comprobarán con más presión sistemas críticos, especialmente los frenos y la capacidad del aparato para mantener el control cuando se mueve más rápido.

Después, el plan pasa por trasladar el SIRTAP al CEUS de Huelva, el Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados del INTA. Esta instalación está pensada precisamente para apoyar el desarrollo de plataformas aéreas no tripuladas y servir de base a proyectos de investigación y pruebas.

El calendario actual sitúa el primer vuelo en el último trimestre de 2026. Ese dato también deja una lectura menos vistosa, pero relevante. Airbus había anunciado en junio de 2025 que el vuelo inaugural estaba previsto para finales de ese mismo año, así que el programa acumula alrededor de un año de retraso respecto a aquella previsión.

Un contrato de 27 drones

El Ministerio de Defensa firmó en noviembre de 2023 el contrato con Airbus para desarrollar y adquirir el SIRTAP. El acuerdo incluye nueve sistemas, cada uno con tres aeronaves no tripuladas y una estación de control en tierra. En total, son 27 drones y nueve estaciones.

Airbus también suministrará dos simuladores para formar a los operadores de las Fuerzas Armadas. En la práctica, eso significa que el programa no se limita a comprar aparatos, sino a montar una capacidad completa para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio.

El SIRTAP está diseñado para misiones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento, tanto sobre tierra como sobre el mar. Según Airbus, puede llevar una carga útil de más de 150 kilos, superar las 20 horas de autonomía y alcanzar más de 2.000 kilómetros de alcance.

Por qué importa

La vigilancia aérea sin tripulación se ha vuelto una pieza central en la defensa moderna. Permite observar zonas amplias durante mucho tiempo sin exponer a una tripulación, algo que puede ser decisivo en misiones de frontera, reconocimiento o seguimiento marítimo.

El valor industrial también pesa. Jean-Brice Dumont, responsable de Airbus Defence and Space, señaló en 2025 que el SIRTAP está «diseñado y fabricado en España» y que busca reforzar la soberanía nacional en este tipo de sistemas.

Dicho de forma cotidiana, España quiere depender menos de soluciones externas en un campo que cada vez cuenta más. Por eso el proyecto se presenta como un programa tecnológico, militar e industrial a la vez.

Lo que falta

El primer rodaje no significa que el dron esté listo para operar. Todavía quedan pruebas de alta velocidad, vuelos iniciales, validaciones de seguridad y certificación antes de que el sistema pueda entregarse y usarse de forma normal por las Fuerzas Armadas.

También falta ver cómo se comporta el SIRTAP fuera del entorno controlado de Getafe. Huelva será una prueba más exigente porque allí deberá demostrar que puede volar, responder a la estación de tierra y mantener la seguridad durante una campaña de ensayos real.

Si el primer vuelo llega antes de que termine 2026, Airbus habrá superado uno de los hitos más esperados del programa. Hasta entonces, el avance es importante, pero sigue siendo una etapa previa. El despegue será la imagen clave.

La nota oficial sobre este hito se ha publicado en los canales oficiales de Airbus Defence and Space.



