Reino Unido está lanzando drones desde aviones militares en un giro sin precedentes que solucionar el mayor problema hasta la fecha: ya no necesitan puerto ni barco de apoyo

¿Cómo se lleva un barco sin tripulación hasta una zona remota sin hacerlo navegar durante horas o días? La Royal Navy apoyó cuatro lanzamientos en paracaídas de un K3 Scout desde un avión de transporte Airbus A400M, a 1.300 pies, casi 400 metros, sobre el Mar del Norte. La campaña se anunció el 8 de julio de 2026.

La prueba mostró que la misma embarcación podía sobrevivir al descenso y quedar disponible para operar sin un puerto o un buque de apoyo cercano. No demuestra todavía que el sistema esté listo para una misión real, pero sí aborda uno de los grandes límites de los drones marinos pequeños, llegar con rapidez hasta donde hacen falta.

Un barco desde el aire

El protagonista es el K3 Scout, una embarcación de superficie no tripulada fabricada por Kraken Technology Group. En palabras sencillas, es un barco dron que puede navegar de forma autónoma o bajo control remoto, sin llevar marineros a bordo.

Capewell aportó UMCADS, una plataforma parecida a un trineo que sujeta la embarcación dentro del avión y durante el descenso. Un paracaídas extrae el conjunto de la bodega del A400M, frena la caída y permite liberar la carga de manera coordinada antes de que el barco empiece su misión.

Los equipos completaron cuatro lanzamientos en seis días de trabajo con el mismo barco y la misma plataforma. El K3 Scout fue introducido en aguas con olas de hasta 2,4 metros, una condición clasificada como estado del mar 4.

El cuello de botella

“Una de las limitaciones de los pequeños vehículos de superficie no tripulados es su capacidad de autodespliegue”, explicó el capitán Adam Ballard, responsable del programa de embarcaciones no tripuladas. Por eso, la Royal Navy estudia el uso de buques nodriza y también de “aviones nodriza” capaces de acercar estos sistemas al área de operación.

En la práctica, el lanzamiento aéreo evita que el dron gaste parte de su tiempo y combustible navegando largas distancias hasta la zona asignada. También permitiría introducirlo en costas aisladas, áreas dañadas o aguas donde no haya infraestructura portuaria disponible.

Dentro del K3 Scout

La ficha técnica del K3 Scout indica que mide 8,4 metros de eslora y puede transportar hasta 600 kilogramos de carga útil. Según la misión, su autonomía puede alcanzar 30 días y su velocidad máxima supera ligeramente los 100 kilómetros por hora.

Esa carga puede cambiarse para realizar vigilancia, protección de fuerzas, transporte logístico, evacuación de heridos, guerra electrónica o ataques de precisión. La guerra electrónica busca interferir o proteger señales y comunicaciones, mientras que la navegación autónoma se ocupa de seguir rutas y evitar colisiones bajo supervisión humana.

La flota híbrida

El ensayo forma parte del Proyecto Beehive, con el que la Royal Navy quiere aprender a combinar buques tripulados y sistemas sin tripulación. El 11 de marzo de 2026 anunció un contrato para comprar 20 embarcaciones de Kraken por 12,3 millones de libras.

Las unidades serán utilizadas por el Escuadrón de Fuerzas Costeras y el 47 Commando de los Royal Marines en operaciones, formación y desarrollo. Su arquitectura abierta permite instalar nuevos sensores o módulos sin rediseñar todo el barco, una ventaja importante cuando la tecnología cambia deprisa.

La lección de Ucrania

El interés de las marinas por estos sistemas no surge de la nada. El primer lord del Mar afirmó en abril de 2026 que Ucrania había destruido o inutilizado alrededor de un tercio de la Flota rusa del Mar Negro mediante una combinación de drones marinos, embarcaciones no tripuladas y ataques de largo alcance.

La estrategia británica sobre drones ya recoge lecciones de la guerra de Ucrania y plantea integrar vehículos autónomos de superficie y submarinos con las fuerzas convencionales. Eso no convierte al K3 Scout en una copia de los drones explosivos ucranianos, ya que se trata de una plataforma modular y reutilizable preparada para misiones muy distintas.

Lo que falta por probar

Cuatro lanzamientos exitosos son una señal prometedora, pero siguen siendo una muestra pequeña. La información publicada no aporta resultados sobre interferencias electrónicas, pérdida de comunicaciones, posibles daños acumulados o condiciones de mar más duras, problemas relevantes fuera de una demostración controlada.

El siguiente paso será comprobar si el sistema puede repetir el proceso muchas veces, entrar en servicio con rapidez y seguir funcionando cuando el entorno sea hostil. Llevar el barco hasta el agua es solo la primera parte del trabajo.

La nota de prensa oficial se ha publicado en la Royal Navy.



