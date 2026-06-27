Rusia afirma haber creado el dron hidroala de 11 metros capaz de hacer explotar cualquier barco del planeta y alcanzar velocidades de 48 nudos gracias a sus alas retráctiles

Rusia ha mostrado en Kronstadt un proyecto de embarcación no tripulada que no navega como una lancha normal. Su truco está bajo el casco. Usa hidroalas, unas alas sumergidas que levantan parte del barco y reducen el roce con el agua.

El diseño, atribuido al astillero Kola de Murmansk y a la empresa ELVO de San Petersburgo, promete alcanzar 48 nudos, cerca de 89 kilómetros por hora. Pero conviene separar el dato técnico del titular más llamativo. La frase de que puede «hacer explotar cualquier barco» no está demostrada con la información pública disponible.

Un dron naval rápido

El proyecto se presentó el 11 de junio de 2026 durante el salón naval Fleet-2026, celebrado en Kronstadt, cerca de San Petersburgo. La muestra reunió a representantes de la Armada rusa, empresas del sector y expertos en defensa marítima entre el 10 y el 14 de junio.

La embarcación mide 11 metros y todavía no se presenta como un sistema en servicio, sino como un proyecto. Según la información difundida por publicaciones navales rusas, el prototipo podría estar listo para el verano de 2027.

En la práctica, hablamos de un dron de superficie. Es decir, no vuela como un UAV, sino que se mueve por el agua sin tripulación a bordo. Esa diferencia importa, porque su diseño responde a problemas muy distintos a los de un dron aéreo.

Qué hacen las hidroalas

Las hidroalas funcionan como alas bajo el agua. Cuando la embarcación gana velocidad, generan una fuerza que levanta el casco y reduce la parte del barco que toca el mar. Menos contacto suele significar menos resistencia y, por eso, más velocidad con la misma potencia.

El sistema ruso tendría hidroalas ajustables y retráctiles. En aguas poco profundas, durante el amarre o con mal tiempo, esas alas se guardarían para que el barco navegue más despacio y de forma más convencional. Cuando el agua está despejada, el casco se elevaría y podría acelerar.

Suena casi como cambiar de marcha en una bici. A baja velocidad, el barco va apoyado en el agua. A alta velocidad, intenta «volar» sobre ella, aunque siga siendo una embarcación.

Carga y módulos

El dato más relevante no es solo la velocidad. La plataforma tendría una carga útil de 1,3 toneladas y un sistema de propulsión de 450 caballos, según el representante de ELVO citado por la prensa naval rusa. También se describe como una «plataforma multifuncional» capaz de llevar módulos de ataque, reconocimiento o defensa.

Ahí está el punto sensible. Una carga útil alta puede permitir instalar sensores, equipos de comunicación, cámaras, sistemas de guerra electrónica o cargas militares. Pero la información pública no detalla alcance, autonomía, guía, resistencia al oleaje ni tipo exacto de armamento.

Por eso no se puede concluir que el dron pueda destruir «cualquier barco del planeta». En el mar, el resultado depende de muchas cosas. Defensas del buque, distancia, oleaje, comunicaciones, detección temprana y calidad del control remoto cuentan tanto como la carga que lleve.

Por qué importa ahora

Los drones navales han ganado peso por la guerra en el mar Negro. Ucrania, por ejemplo, ha financiado embarcaciones no tripuladas de unos 5,5 metros con hasta 200 kilos de carga de combate, 800 kilómetros de alcance y 80 kilómetros por hora de velocidad máxima, según la plataforma oficial UNITED24.

Comparado con esas cifras públicas, el proyecto ruso apunta a otra escala de carga y velocidad. Aun así, el salto sobre el papel no basta. Un prototipo tiene que demostrar que puede navegar, mantener el enlace, esquivar defensas y volver a funcionar tras muchas pruebas reales.

También hay un matiz de propaganda tecnológica. Las ferias militares no solo enseñan equipos. También mandan mensajes a rivales, compradores y aliados. A veces, el escaparate va por delante del taller.

Lo que falta por probar

Las hidroalas rápidas no son magia. Los estudios de dinámica naval señalan que los barcos en modo hidroala suelen necesitar control activo para mantenerse estables, porque el casco elevado puede volverse difícil de manejar si cambian las olas o el equilibrio de la nave.

Ese detalle es clave para un dron militar. Si no hay tripulación, el software, los sensores y los actuadores tienen que corregir el movimiento en tiempo real. Un fallo pequeño, a mucha velocidad, puede convertirse en un golpe serio contra el agua.

La exposición Fleet-2026 también mostró otros barcos no tripulados como Briz, BEK-6, Orkan y KAMA, con cargas modulares y elementos de control inteligente, según Kommersant. Eso sugiere que Rusia está colocando los drones marinos en el centro de su nueva vitrina naval.

La información principal sobre el proyecto ha sido publicada por TASS.



