11 metros, 8 toneladas y puede quedarse anclado al fondo marino en silencio 16 días: Canadá rompe con los establecido con el dron submarino capaz de recorrer 2.000 km con una sola carga de hidrógeno sin subir a la superficie

Un dron submarino canadiense llamado Envoy ha completado una misión de 385 horas sin salir a la superficie. En ese tiempo recorrió 2.023 kilómetros bajo el agua y realizó más de 4.000 maniobras, un dato importante porque no fue una simple travesía en línea recta.

La clave está en dos ideas bastante simples de contar, aunque difíciles de lograr. El vehículo usa una pila de combustible de hidrógeno para alargar la autonomía y puede sujetarse al fondo marino con un anclaje por succión, algo parecido a una ventosa gigante.

Envoy, el dron submarino

Envoy es un AUV, un vehículo submarino autónomo. Dicho en corto, es un robot que se mueve bajo el agua sin cable físico que lo una a un barco y sin un piloto guiándolo todo el rato, como explican fuentes oficiales de NOAA sobre este tipo de vehículos.

El desarrollo corre a cargo de Cellula Robotics, una empresa de Burnaby, en la Columbia Británica, especializada en sistemas submarinos de largo alcance. El proyecto también cuenta con tecnología de Infinity Fuel Cell and Hydrogen, la compañía estadounidense que ha trabajado en la pila de combustible usada en esta prueba.

«Lo importante no es solo la distancia, sino que se logró completamente sumergido», dijo Neil Manning, consejero delegado de Cellula Robotics. Esa frase resume bien el punto. Bajo el mar, lo difícil no es solo avanzar, sino hacerlo durante días sin pedir ayuda.

La ventosa del fondo

El anclaje por succión es uno de los detalles más llamativos del Envoy. Funciona como una sujeción al lecho marino que permite al dron quedarse quieto durante mucho tiempo sin gastar energía todo el rato para mantener la posición.

En la práctica, eso puede ser útil para vigilar infraestructuras submarinas. Cables de internet, tuberías, oleoductos o zonas de interés científico pueden necesitar observación continua, y mandar un barco cada pocas horas sale caro y depende demasiado del tiempo.

Cellula Robotics indica en la ficha del Envoy que la autonomía puede ampliarse con este sistema de anclaje por succión. La misma ficha sitúa al vehículo en 8,5 metros de largo, 1 metro de diámetro, una bahía de carga de 500 litros y capacidad para operar a profundidades de hasta 2.000 metros.

Hidrógeno para durar más

La otra pieza importante es la pila de combustible de hidrógeno. Una pila de este tipo genera electricidad mediante una reacción química, sin depender de una batería que se agota y obliga a volver pronto al barco.

Según los datos publicados por Cellula, la versión con batería puede alcanzar hasta 168 horas y unos 930 kilómetros. La versión con pila de combustible sube hasta unos 2.000 kilómetros y, en la prueba, incluso superó ligeramente esa referencia.

Infinity Fuel Cell and Hydrogen identificó el sistema como Mystic 2000 y lo presentó como un paso hacia misiones submarinas de larga duración. William F. Smith, fundador y consejero delegado de Infinity, dijo que el ensayo «muestra lo que las pilas de hidrógeno pueden permitir en operaciones submarinas reales».

Por qué importa

La autonomía no es un dato bonito para poner en una ficha técnica. En el mar, cada recuperación del robot implica barcos, tripulación, permisos, ventanas de buen tiempo y dinero. Y cualquiera que haya esperado a que amaine una tormenta sabe que el océano no sigue el calendario de nadie.

Si un dron submarino puede estar más tiempo trabajando, los operadores lo recogen menos veces. Eso reduce parones y permite obtener datos con más continuidad, algo clave para inspección de infraestructuras, vigilancia ambiental, seguridad marítima o cartografía del fondo marino.

Los AUV más pequeños suelen estar pensados para misiones de unas horas o pocos días. Envoy se coloca en otra liga de uso, más cercana a una herramienta de permanencia que a una cámara submarina que entra, mira y vuelve.

Una prueba más realista

Cellula Robotics subraya que el recorrido incluyó miles de giros y maniobras. Parece un detalle menor, pero no lo es. Girar, corregir rumbo y navegar en perfiles no lineales consume más energía que avanzar recto como si el mar fuera una autopista.

Por eso la compañía defiende que el resultado se parece más a una operación submarina real. Un dron que inspecciona una tubería no viaja en línea perfecta. Se acerca, se desvía, vuelve, revisa puntos concretos y cambia de ritmo.

Aun así, conviene mantener el entusiasmo en su sitio. La prueba muestra una capacidad importante, pero cada misión dependerá de la carga de sensores, la profundidad, las corrientes, la temperatura y el tipo de recorrido. El océano siempre mete ruido en los planes.

Lo que viene ahora

El salto siguiente no será solo hacer que el Envoy dure más días. También habrá que probar su fiabilidad en trabajos repetidos, con sensores reales y en zonas donde recuperar el vehículo sea complicado. Ahí se verá si el sistema encaja en operaciones comerciales de rutina.

También queda una pregunta de fondo. ¿Hasta qué punto estos drones cambiarán la forma de vigilar lo que ocurre bajo el mar? Si la autonomía se confirma, los robots submarinos podrían pasar de hacer visitas puntuales a quedarse de guardia durante semanas.

El comunicado oficial se ha publicado en Cellula Robotics.



