Pocos lo saben pero tu router esconde un puerto USB que es un tesoro olvidado: funciona como una nube casera con copias de seguridad sin depender de un ordenador

Por Adrian Villellas
Publicado el: 20 de julio de 2026 a las 18:38
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Router WiFi con un pendrive conectado al puerto USB para compartir archivos y realizar copias de seguridad en una nube casera.

El conector USB de algunos routers WiFi no está ahí solo para cargar un móvil o conectar una impresora. Con una memoria USB o un disco duro compatible, puede convertirse en un espacio común para guardar fotos, vídeos y documentos de toda la casa.

La idea resulta atractiva porque evita tener el disco conectado siempre al ordenador y permite abrir los archivos desde varios dispositivos. No es exactamente Google Drive ni sustituye a un NAS profesional, pero para un uso doméstico sencillo puede resolver bastante.

Un NAS básico en casa

NAS significa almacenamiento conectado a la red. Dicho de forma sencilla, es un disco que permanece disponible para los móviles, ordenadores y televisores autorizados, en lugar de depender de un único equipo.

Algunos routers permiten compartir la unidad mediante SMB, el sistema habitual para ver carpetas en una red local. Otros añaden un servidor multimedia para reproducir música, fotos y vídeos en televisores y reproductores compatibles.

Pero el puerto USB, por sí solo, no garantiza nada. Hay modelos que lo reservan para otras funciones, así que conviene revisar la ficha técnica y el manual exactos antes de comprar un disco para este uso.

Cómo ponerlo en marcha

El primer paso es actualizar el firmware, el software interno del router, y comprobar qué formatos de disco admite. También hay que conectar la alimentación externa cuando la unidad la necesite y expulsarla desde el menú antes de desenchufarla, para reducir el riesgo de archivos dañados.

Después toca entrar en la aplicación o en la página de administración indicada por el fabricante. Allí suele aparecer un apartado llamado «Almacenamiento USB», «Compartir archivos», «Servidor multimedia» o «Network Place», aunque el nombre cambia según la marca.

Activa el acceso con contraseña y, si el panel lo permite, crea un usuario distinto del administrador. Concede permisos solo a las carpetas necesarias, porque ASUS explica que el acceso de invitados puede dejar el recurso abierto a cualquier persona conectada a la red.

Tus archivos en cualquier pantalla

Una vez configurado, el disco aparece como una unidad de red. En la práctica, eso permite copiar las fotos del portátil, abrir documentos desde otro ordenador o compartir una carpeta familiar sin pasarse archivos por correo.

El servidor multimedia añade otra posibilidad. Puede organizar vídeos, imágenes y música para que un televisor, una consola o una aplicación compatible los encuentre directamente, siempre que el router ofrezca esa función.

Algunos modelos también permiten usar el disco para las copias de Time Machine de un Mac. Es una función útil, pero no debe darse por hecha, ya que depende del modelo, la versión del firmware y el formato de la unidad.

La velocidad tiene límites

¿Será tan rápido como un NAS dedicado? Por lo general, no. La transferencia depende del tipo de USB, de la capacidad de procesamiento del router y de si el dispositivo se conecta por cable Ethernet o por WiFi.

Incluso un disco muy rápido puede quedar frenado por un puerto antiguo o por un router básico. Para unos documentos y varias fotos, quizá ni se note. Para mover cientos de gigabytes o reproducir varios vídeos pesados a la vez, la espera puede crecer.

También importa la alimentación eléctrica. ASUS indica que ciertos discos necesitan su propia fuente cuando superan lo que puede entregar el puerto, y TP-Link avisa de que los formatos y las cajas externas compatibles varían entre modelos.

El acceso remoto exige cuidado

Varias marcas permiten abrir los archivos desde fuera de casa mediante FTP, un sistema para transferir archivos, o mediante sus propios servicios. Es cómodo, claro, pero activar una opción de acceso por internet no significa que sea la alternativa más segura.

No conviene publicar SMB directamente en internet ni abrir su puerto para llegar al disco. CISA recomienda bloquear ese tráfico entre la red local e internet, mientras AVM documenta el acceso al almacenamiento del router a través de una VPN, que crea un túnel cifrado hasta la red doméstica.

Cuando el router solo ofrece FTP convencional sin cifrado, es mejor limitarlo a la red local o entrar mediante VPN. La documentación técnica del IETF, el organismo que desarrolla estándares de internet, señala que el FTP estándar envía contraseñas y datos sin cifrar, y Microsoft recomienda reforzar SMB con autenticación y medidas de seguridad actuales.

No es una copia de seguridad

Un único disco conectado al router sigue siendo un único disco. Si falla, se borra por error o un programa malicioso alcanza sus carpetas, los archivos pueden desaparecer igual que en cualquier otra unidad.

Guarda otra copia de lo importante en un soporte diferente y, a ser posible, desconectado o situado fuera de casa. CISA recomienda mantener copias sin conexión y seguir la regla de tres copias en dos tipos de soporte, con una de ellas separada del sistema principal.

Al final del día, el USB del router puede ser una solución económica y muy práctica para centralizar archivos y contenido multimedia. Funciona mejor cuando se conocen sus límites, se protege con una buena contraseña y no se confunde comodidad con seguridad.

La documentación oficial utilizada se ha publicado en los centros de soporte de TP-Link, ASUS y AVM y en las guías de seguridad de Microsoft, el IETF y CISA.

La guía oficial de referencia sobre el uso compartido del puerto USB del router ha sido publicada en TP-Link.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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