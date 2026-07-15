La Armada Española da el salto tecnológico en sus fragatas F-80: un contrato de 29,7 millones de euros blindará los buques frente a misiles, drones y aeronaves enemigas

La Armada española ha adjudicado a MBDA España el suministro de tres sistemas de defensa de punto para sus buques. La resolución de contratación citada por medios especializados fija el importe en 27,7 millones de euros y un plazo de ejecución de seis años.

Según la información publicada, los equipos corresponden al Simbad-RC, un lanzador remoto que utiliza misiles Mistral 3 para responder a amenazas que pueden aparecer con muy poco margen. Las fragatas F-80 de la clase Santa María se perfilan como destino probable, pero la documentación oficial consultada aún no identifica los buques concretos.

Tres sistemas por 27,7 millones

El Consejo de Ministros autorizó el 17 de marzo de 2026 un acuerdo marco para comprar tres sistemas de defensa naval, con un valor estimado de 29,7 millones de euros y una duración de seis años. La adjudicación posterior quedó en 27,7 millones. ¿Por qué aparecen dos cifras?

La primera corresponde al techo estimado que el Gobierno permitió contratar y la segunda, al precio finalmente adjudicado a MBDA España. La resolución citada por la prensa especializada también señala un procedimiento negociado sin publicidad por razones técnicas y una garantía de 24 meses desde la recepción del material.

Hay un matiz importante. Comprar el sistema no significa que ya esté instalado, probado y disponible para una misión, y hasta el 11 de julio de 2026 no existe una confirmación oficial de que las fragatas lo hayan desplegado.

Qué es el Simbad-RC

En su ficha oficial del Simbad-RC, MBDA lo describe como un sistema compacto de autodefensa antiaérea controlado a distancia. Su montaje estándar lleva dos misiles Mistral listos para disparar y funciona como defensa de punto, la barrera cercana que intenta detener una amenaza cuando ya se aproxima al barco.

El Mistral 3 es de tipo «dispara y olvida». En lenguaje sencillo, su sensor sigue el blanco después del lanzamiento, sin que el operador tenga que dirigir el misil durante todo el vuelo.

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Una sola persona puede manejar el Simbad-RC desde el interior del buque, protegida de la intemperie y del combate. Según MBDA, el sistema puede mantenerse disponible día y noche incluso con mal tiempo y mar muy agitado, además de trabajar por separado o conectado al sistema de combate del barco.

Por qué importa ahora

Las amenazas de corto alcance dejan poco tiempo para decidir. El Gobierno explica que los nuevos equipos deben «prevenir y frenar posibles amenazas de drones y sistemas lanzacohetes» y ofrecer protección tanto aérea como de superficie.

En 2025, MBDA informó de nuevas pruebas del Mistral 3 en España contra embarcaciones pequeñas y rápidas, incluidos vehículos de superficie sin tripulación. La compañía también comunicó una intercepción anterior de un dron con una firma térmica débil, una señal de cómo está cambiando el peligro alrededor de los buques.

Aun así, el Simbad-RC no vuelve invulnerable a una fragata. Dos misiles listos para el lanzamiento ofrecen una reacción rápida, pero un ataque con varios objetivos exige sensores, guerra electrónica, cañones y otras capas de defensa trabajando juntas.

Las F-80 se perfilan

Los medios especializados apuntan a tres fragatas F-80 como destino del pedido. Sin embargo, el acuerdo oficial habla de «buques de la Armada» y no incluye nombres, numerales ni un calendario de instalación.

La clase Santa María está formada por seis fragatas que siguen en servicio. Las futuras F-110 están destinadas a sustituirlas progresivamente, por lo que cualquier mejora actual tendría que encajar en esa transición.

Si se confirma su instalación en las F-80, el Simbad-RC serviría como puente tecnológico durante los años de relevo. Queda por saber qué tres unidades lo recibirán y cómo se decidirá su prioridad operativa.

Un plan más amplio

La compra aparece en un esfuerzo naval mayor, pero conviene no mezclar programas sin pruebas. Un documento oficial del Ministerio de Defensa recoge el Sistema Lanzador Embarcado, conocido como SILAEM, con un presupuesto de 51 millones de euros y la meta de dar defensa antimisil basada en misiles a unidades de la Armada.

El documento indica que SILAEM fue aprobado el 1 de julio de 2025 y cuenta con 42 millones de euros de prefinanciación industrial. No aclara de forma pública cómo se relaciona ese programa con los tres Simbad-RC adjudicados a MBDA.

En la práctica, la capacidad real dependerá de la integración con los sensores, el sistema de combate y los procedimientos de la tripulación. Antes de declararlo operativo tendrán que llegar la instalación, las pruebas en puerto y en el mar, la formación y la certificación. Solo entonces podrá hablarse de un despliegue efectivo.

El acuerdo oficial se ha publicado en La Moncloa.



