Llega a España el avión de rescate más grande del Ejército del Aire: el C295 SAR supera los 550 km/h y sustituye a una flota que llevaba operativa desde 2008

Por Kevin Montien
Publicado el: 13 de julio de 2026 a las 15:36
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Airbus C295 SAR del Ejército del Aire y del Espacio durante su entrega oficial antes de incorporarse a la Base Aérea de Gando.

España ya tiene su primer Airbus C295 SAR, un avión de búsqueda y salvamento ensamblado en Sevilla y destinado al Ala 46 de la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria. Defensa formalizó la entrega el 24 de junio de 2026, dos años y medio después de firmar el contrato.

La aeronave inicia el relevo de los CN235 VIGMA, en servicio desde 2008, y amplía las opciones para localizar personas o embarcaciones en peligro. La ficha oficial sitúa su velocidad máxima de crucero en 480 kilómetros por hora, no por encima de 550.

Un rescate desde Gando

SAR significa búsqueda y salvamento. Son las operaciones que localizan a personas, barcos o aeronaves en peligro y coordinan la ayuda hasta el punto exacto.

Desde Gando, el nuevo C295 SAR podrá trabajar sobre el mar y sobre tierra, dentro y fuera de España. La configuración de vigilancia marítima de Airbus está diseñada para permanecer más de once horas observando una zona y permite desplegar balsas salvavidas desde la rampa trasera.

El sistema FITS reúne datos del radar, la navegación y otros sensores en una imagen común. Dicho de forma sencilla, ayuda a separar una señal importante del ruido de fondo cuando se busca un punto diminuto en kilómetros de océano.

La velocidad real

La ficha técnica del C295 fija una velocidad máxima de crucero de 480 kilómetros por hora. También recoge un alcance de traslado de hasta 5.750 kilómetros sin carga y una capacidad máxima de nueve toneladas, según la configuración.

¿Qué pesa más en un rescate, correr mucho o permanecer horas buscando? Por lo general, importan las dos cosas, pero la autonomía y los sensores suelen marcar la diferencia al localizar una balsa o un pesquero.

El C295 usa dos motores turbohélice y puede operar desde pistas cortas o poco preparadas. En la práctica, eso permite acercarlo a lugares donde una aeronave mayor tendría más dificultades para recibir apoyo.

El relevo del CN235

El C295 SAR sustituirá de forma progresiva a los CN235 VIGMA que vigilan el mar desde 2008. Defensa habla de un salto en alcance y capacidades, además de una mayor flexibilidad para operar sobre el océano y el territorio.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, afirmó que la entrega “abre una nueva etapa” para la búsqueda, el rescate y la vigilancia marítima. También destacó que el primer aparato se recibió antes del compromiso previsto.

El pedido inicial de 16 C295 contempla tareas contra el contrabando, el narcotráfico y la inmigración irregular. El avión actuará como unos ojos de largo alcance junto a helicópteros, barcos y centros de coordinación.

Una flota de 46 aviones

España contrató en diciembre de 2023 ocho C295 SAR y ocho C295 de patrulla marítima. En diciembre de 2025 añadió 18 aeronaves de transporte para formación, pasajeros, carga y lanzamientos paracaidistas.

A lo largo de 2026 deben llegar otros dos C295 SAR y los dos primeros aviones de transporte. La primera unidad de patrulla marítima, preparada también para la lucha antisubmarina, está planificada para 2028.

Cuando termine el programa, el Ejército del Aire y del Espacio prevé operar 46 C295 en distintas versiones. Compartir una misma familia facilita el mantenimiento, los repuestos, la formación y el uso de simuladores.

Hecho en España

La cadena industrial principal del C295 se reparte entre varias instalaciones españolas. El diseño y la ingeniería se realizan en Getafe, grandes componentes se preparan en Tablada y el montaje final se completa en San Pablo, Sevilla.

Según el proceso industrial descrito por Airbus, entre 200 y 250 personas participan directamente en la fabricación. Allí se integran sistemas, se hacen pruebas, se pinta el aparato y se completan los vuelos previos a la entrega.

Airbus sitúa al C295 como líder de su segmento, con 335 pedidos de 39 países y alrededor del 85 por ciento del mercado mundial. Son cifras de la propia compañía, pero muestran el peso internacional de la línea sevillana.

Qué cambia en la práctica

El nuevo avión puede permanecer durante largas horas sobre una zona, compartir información y transportar material de emergencia. Para una tripulación que busca una embarcación entre nubes, oleaje y reflejos, ganar tiempo y contexto no es un detalle. Es la misión.

Pero la entrega es solo el principio. El salto real dependerá del entrenamiento, el mantenimiento y la coordinación diaria con los equipos que reciben la alerta y realizan el rescate final.

La nota oficial sobre la entrega se ha publicado en el Ejército del Aire y del Espacio.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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