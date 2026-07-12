Después de despedir a 8.000 trabajadores de Meta, Mark Zuckerberg sorprende con su reflexión sobre el futuro de la IA: «Habrá más empleos»

Mark Zuckerberg ha reabierto el debate sobre la inteligencia artificial y el empleo con una idea que suena contraintuitiva tras los últimos recortes de Meta. El fundador de Facebook sostiene que la IA no tiene por qué destruir más puestos de los que crea, siempre que se use para aumentar lo que puede hacer cada trabajador y no solo para sustituirlo.

El mensaje llega con ruido de fondo. Meta ha recortado unos 8.000 empleos, alrededor de una décima parte de su plantilla, mientras dispara su gasto en infraestructura y talento de IA. Esa mezcla explica por qué la frase de Zuckerberg no cae en un vacío académico, sino en una conversación muy real para cualquiera que mire su futuro laboral.

Dos visiones de la IA

Durante una entrevista en directo en Idea Generation, Zuckerberg rechazó la idea de que el desplazamiento laboral sea inevitable. «Creo que la gente asume que eso es inevitable. En realidad, no creo que lo sea», dijo al defender una IA pensada para hacer a las personas más productivas. También remató su argumento con otra frase clara, «en teoría debería haber más empleos en el futuro, no menos».

La lectura asociada a Bill Gates va por un camino más prudente. En torno a sus comentarios se ha popularizado una lista corta de perfiles más resistentes, con programadores, biólogos, expertos en energía y deportistas, mientras que sus propios textos recientes hablan de producir más bienes y servicios con menos trabajo. En televisión llegó a decir que los humanos no serán necesarios «para la mayoría de cosas», aunque añadió que algunas actividades podrían reservarse por elección social.

La idea de Meta

La clave de Zuckerberg está en una expresión propia de Meta, «superinteligencia personal». Dicho fácil, sería un asistente de IA que conoce el contexto del usuario, entiende objetivos y ayuda en tareas diarias, desde escribir hasta planificar o crear contenido. Meta lo presenta como una forma de poner poder tecnológico en manos de cada persona.

Ahí nace su choque con la automatización pura. Para Zuckerberg, si unas empresas usan IA para ahorrar costes pero otras la usan para multiplicar la capacidad individual, el resultado podría ser más empleo. Es una diferencia importante, porque no habla de una máquina que lo hace todo, sino de una herramienta que empuja al trabajador.

La paradoja de Meta

La frase pesa más porque viene de una compañía que acaba de ajustar plantilla. Meta comunicó en abril de 2026 que tenía 77.986 empleados al cierre de marzo y elevó su previsión de gasto de capital para 2026 hasta una horquilla de entre 125.000 y 145.000 millones de dólares, ligada en parte a centros de datos y capacidad futura.

En la práctica, eso significa servidores, chips, energía y equipos especializados. Es la fontanería de la IA, poco glamurosa pero carísima. Por eso muchos trabajadores escuchan el discurso de «más productividad» con una ceja levantada, incluso cuando el argumento tenga una lógica económica.

Qué dice Microsoft Research

El estudio más útil para aterrizar el debate viene de Microsoft Research. Kiran Tomlinson, Sonia Jaffe, Will Wang, Scott Counts y Siddharth Suri analizaron 200.000 conversaciones anónimas de Bing Copilot para ver qué tareas se pedían a la IA y en qué ocupaciones encajaban mejor. Su conclusión principal fue que la IA generativa encaja especialmente bien con tareas de información, escritura, aprendizaje y comunicación.

El resultado no fue una lista de empleos condenados, sino un mapa de «aplicabilidad». Los mayores solapamientos aparecen en trabajos de conocimiento y comunicación, como traductores, historiadores, escritores, comerciales, atención al cliente, periodistas, matemáticos, correctores y redactores técnicos. También aparecen menos expuestos los oficios con mucha presencia física, como asistentes de enfermería, operadores de maquinaria, limpiadores o techadores.

No es lo mismo ayuda que sustitución

Microsoft Research insistió después en un matiz importante. El análisis no concluye que esos empleos vayan a desaparecer, sino que muchas de sus tareas pueden aprovechar chatbots de IA, que son programas capaces de conversar y generar texto. Una cosa es que te ayuden con un borrador y otra que hagan bien todo tu trabajo.

Este matiz importa porque un empleo no es una colección de botones. Un traductor decide tono y contexto, un periodista verifica y prioriza, y un comercial lee señales humanas que no siempre aparecen en una hoja de cálculo. La IA puede entrar en esas rutinas, sí. Pero no siempre se lleva el oficio entero.

Los límites del optimismo

La visión de Zuckerberg tiene una condición muy grande. Para que haya más empleos, la mejora de cada trabajador tendría que avanzar más rápido que la capacidad de las empresas para automatizar tareas. Si ocurre al revés, el incentivo económico empujará a plantillas más pequeñas.

También hay voces mucho más duras. Roman Yampolskiy, profesor de informática en la Universidad de Louisville, ha advertido de escenarios extremos de desempleo masivo si la inteligencia artificial general y los robots humanoides avanzan antes de que gobiernos, empresas y trabajadores se adapten. Es una predicción discutida, pero sirve para recordar que nadie tiene el mando completo del proceso.

Lo que está en juego

Al final del día, la pregunta no es si la IA entra o no en el trabajo. Ya está dentro. La pregunta es quién se queda con la productividad extra, si el empleado que hace más con mejores herramientas o la empresa que decide que necesita menos gente.

Zuckerberg intenta vender una salida más amable, con asistentes personales que empujan a cada persona como una especie de bicicleta eléctrica para el cerebro. Gates, en cambio, coloca más peso en la disrupción y en la necesidad de prepararse para un mercado laboral distinto. Entre una visión y otra queda la parte difícil, que son salarios, formación, regulación y decisiones empresariales.

La entrevista principal se ha publicado en Idea Generation.



