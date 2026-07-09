Agotan las existencias de la Steam Machine, que se vende a más de 1.000 euros, en 3 horas y los datos ya lo avalan: es el mayor lanzamiento del año

La nueva Steam Machine de Valve ha empezado con una señal potente desde Japón. El mini PC para jugar en el salón aparece agotado en Komodo Station, el distribuidor autorizado de la marca en Japón, Hong Kong y Taiwán, y eso incluye todas sus versiones disponibles.

La lectura rápida sería hablar de éxito. La más prudente es algo más interesante. Había ganas de probar la nueva apuesta de Valve, pero no se conoce el número oficial de unidades iniciales. En hardware de lanzamiento, una pegatina de «sold out» puede decir mucho o puede esconder un lote pequeño. Aun así, no pasa todos los días.

Japón se queda sin stock

KOMODO abrió la venta el 23 de junio de 2026 en Japón, Taiwán y Hong Kong. A diferencia del sistema de reservas usado por Valve en otros mercados, allí la compra fue directa, así que quien llegó primero pudo intentar llevarse una unidad.

Las informaciones disponibles hablan de un agotado en menos de 48 horas, con usuarios que lo rebajan incluso a unas tres horas. Conviene no perder el freno de mano. Sin una cifra pública de unidades, no se puede saber si hablamos de una demanda enorme, de poco stock o de una mezcla de ambas cosas.

Más de mil euros

El dato sorprende más por el precio. La versión básica de 512 GB salió en Japón por 189.980 yenes, mientras que la más completa, con 2 TB y Steam Controller, subía a 264.980 yenes. KOMODO señaló que esos precios incluían impuestos y que la disponibilidad en tiendas físicas se anunciaría más adelante.

Al cambio de referencia del Banco Central Europeo del 1 de julio de 2026, un euro equivalía a 185,21 yenes. Eso deja el modelo base en torno a 1.026 euros, antes de entrar en posibles comisiones bancarias o variaciones del día. No es una compra impulsiva. Es el tipo de cifra que hace mirar dos veces la cesta antes de pagar.

SteamOS cambia el relato

La clave de esta Steam Machine no es solo la caja pequeña. Valve intenta vender una experiencia de PC que se comporte más como una consola, con arranque sencillo, suspensión rápida y acceso directo a la biblioteca de Steam. Para mucha gente, eso es justo lo que faltaba en los intentos anteriores.

Aquí entra SteamOS, el sistema operativo de Valve pensado para jugar. También entra Proton, una capa de compatibilidad que permite ejecutar muchos juegos de Windows en Linux sin que el usuario tenga que entender lo que pasa por debajo. Dicho de forma simple, Proton hace de traductor entre el juego y el sistema.

Un PC para el salón

La nueva Steam Machine no pretende ser una consola cerrada al estilo clásico. Es un ordenador compacto para colocar bajo la tele, conectar un mando y jugar sin montar una torre ni pelearse con configuraciones raras. En la práctica, intenta parecer sencilla sin dejar de ser un PC.

Ese punto es importante porque cambia la comparación. Si se mira solo como consola, el precio duele. Si se mira como ordenador de salón ya montado, con SteamOS y pensado para una biblioteca existente de juegos de PC, el debate es distinto. No lo vuelve barato, pero sí explica por qué algunos compradores han hecho cola digital.

La reserva marca la diferencia

En Europa y Norteamérica, Valve optó por una reserva aleatoria para intentar frenar bots y reventa. La compañía exigía una cuenta de Steam en buen estado y una compra previa antes del 27 de abril de 2026, y avisó de que empezaría a enviar correos a la cola de reservas durante la semana del 29 de junio.

En Japón, el método de Komodo fue más directo. Y eso tiene una ventaja clara, la compra resulta más simple. Pero también una duda incómoda, porque una venta abierta puede favorecer a quien llegue antes, incluidas cuentas rápidas, bots o compradores que solo buscan revender.

Lo que falta por saber

El agotado japonés es una buena noticia para Valve, pero no una sentencia definitiva. Lo que falta saber es si la demanda se mantiene cuando pase el ruido del estreno, cuando haya más stock y cuando los jugadores comparen con montar su propio PC o comprar otro dispositivo.

Los envíos de Steam Machine para Japón, Taiwán y Hong Kong empezaron de forma escalonada el 30 de junio de 2026, según el aviso de Komodo Station. Las compras hechas hasta el 25 de junio entraban en esa primera salida, mientras que los pedidos posteriores quedaban previstos para unos días laborables más tarde.

La nota oficial de lanzamiento regional se ha publicado en KOMODO.



