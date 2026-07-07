Corea del Norte pone en marcha el mayor destructor de la historia del país con misiles nucleares y ya planea construir dos más de 10.000 toneladas

Corea del Norte ha incorporado oficialmente el Choe Hyon, el mayor buque de guerra construido hasta ahora por el país. Es un destructor de unas 5.000 toneladas, armado con misiles de largo alcance y diseñado para empujar a la Marina Popular Coreana más allá de su papel habitual cerca de la costa.

La ceremonia se celebró el 23 de junio de 2026 en el puerto de Nampo y estuvo presidida por Kim Jong-un. Pyongyang no presentó solo un barco. Presentó también una promesa, construir dos grandes buques de combate al año durante el próximo quinquenio y avanzar hacia unidades de unas 10.000 toneladas.

El Choe Hyon entra en servicio

Para entender la noticia, conviene empezar por una palabra sencilla. Un destructor es un buque militar rápido y armado para proteger una flota, atacar objetivos y defenderse de aviones, barcos o misiles enemigos. No es un portaaviones, pero puede cambiar el tablero si lleva armas de largo alcance.

El Choe Hyon fue construido en el astillero de Nampo y fue botado en abril de 2025. Después pasó por más de un año de pruebas de mar, ensayos de armamento y ajustes técnicos antes de recibir la certificación para entrar en servicio.

El desplazamiento de unas 5.000 toneladas no significa lo mismo que pesar un coche en una báscula. En barcos, se refiere al agua que desplaza el casco, una forma práctica de medir el tamaño real de la nave cuando está operando.

Una marina menos costera

La Marina Popular Coreana ha sido, por lo general, una fuerza pensada para moverse cerca de sus costas. Sus capacidades han dependido durante décadas de submarinos, lanchas rápidas y unidades pequeñas. El Choe Hyon apunta a otra cosa.

La clave está en sus sistemas de lanzamiento vertical. Dicho simple, son silos dentro del barco que permiten disparar misiles desde cubierta hacia diferentes direcciones, sin girar grandes rampas externas. Naval News ha señalado que la clase Choe Hyon incorpora una fuerte carga de misiles y sistemas modernos de radar y guerra electrónica.

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Kim Jong-un dijo durante la ceremonia que el buque abría «un nuevo capítulo» para la marina norcoreana. La frase suena a propaganda, sí, pero encaja con un hecho medible. Es el primer gran buque de superficie con el que Pyongyang intenta asomar la cabeza fuera de su zona marítima inmediata.

Misiles y dudas técnicas

El interés no está solo en el casco. Según la agencia estatal KCNA, citada por Associated Press, el barco está pensado para operar armas antiaéreas, antibuque y misiles balísticos y de crucero con posible capacidad nuclear. En el lenguaje norcoreano, la palabra «estratégico» suele aparecer cuando el régimen quiere sugerir ese tipo de función.

Durante 2026, Kim supervisó pruebas desde el propio Choe Hyon, incluidos lanzamientos de misiles de crucero desde el mar. Pyongyang asegura que los ensayos fueron un éxito, aunque expertos externos han pedido cautela sobre el verdadero nivel de preparación del buque.

Ahí está el matiz importante. Una cosa es enseñar fotos, otra mantener una nave compleja en servicio real durante meses. Radar, motores, tripulación, munición y mantenimiento tienen que funcionar juntos, como una orquesta en la que no puede desafinar nadie.

Dos buques cada año

El plan anunciado por Kim Jong-un es ambicioso incluso para países con astilleros mucho más grandes. Corea del Norte quiere construir dos buques de 5.000 toneladas cada año durante los próximos cinco años. También ha hablado de futuros «cruceros estratégicos» de unas 10.000 toneladas.

El segundo destructor de la clase se llama Kang Kon. Su historia ha sido menos limpia, porque sufrió problemas durante una botadura anterior y tuvo que ser reparado antes de volver al agua. Para Pyongyang, ese tropiezo no parece haber frenado el programa.

En la práctica, la pregunta es sencilla. ¿Puede Corea del Norte fabricar, equipar y sostener tantos barcos complejos a la vez? El régimen dice que sí, pero no hay verificación independiente suficiente para dar por cerrado ese debate.

El cuello de botella

Construir un destructor es solo media película. Después hay que darle puerto, combustible, repuestos, personal entrenado y una cadena de mantenimiento. Sin eso, un barco grande puede convertirse en una vitrina muy cara.

Kim reconoció que Corea del Norte necesita bases navales modernas para acompañar sus nuevas ambiciones. NK Pro informó además, mediante imágenes de satélite de Planet Labs, que el Choe Hyon seguía aparentemente en un puerto civil de Nampo los días 26, 28 y 30 de junio, después de la ceremonia oficial.

Ese detalle no invalida la entrada en servicio, pero sí rebaja el brillo del anuncio. Al final del día, una marina no se mide solo por el día de la ceremonia. Se mide por su capacidad de salir, volver y repetir la misión cuando haga falta.

Un mensaje para la región

El Choe Hyon llega en un momento de tensión en el noreste asiático. Corea del Norte ha acelerado sus programas de misiles, drones, submarinos y armas nucleares tácticas. Añadir barcos con misiles de largo alcance mete otra pieza en un tablero ya cargado.

Corea del Sur, Japón y Estados Unidos mantienen todavía una ventaja naval muy amplia. Pero un destructor norcoreano capaz de lanzar misiles desde el mar puede obligar a vigilar más rutas, más puertos y más zonas de patrulla. No cambia todo de golpe, pero complica las cuentas.

La entrada en servicio del Choe Hyon confirma así que Corea del Norte ha decidido extender su proceso de modernización militar al ámbito naval y convertir a su flota en un elemento más visible dentro de su estrategia de proyección de poder y disuasión estratégica.

El comunicado oficial se ha publicado en Rodong Sinmun.



