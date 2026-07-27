Ucrania cambia los planes del tanque más importante de Estados Unidos: el Pentágono acelera 6 años el desarrollo de su nuevo tanque M1E3

El Ejército de Estados Unidos ha convertido la modernización del Abrams en una carrera contra el reloj. Después de cancelar en septiembre de 2023 la mejora M1A2 SEPv4, presentó en enero de 2026 el primer prototipo temprano del M1E3, un carro más ligero, digital y pensado para sobrevivir entre drones y armas de precisión.

El plan contempla un pelotón de cuatro prototipos que pasarán por unidades militares durante 2026. La letra E identifica una configuración de ingeniería, no un modelo definitivo, así que todavía no son tanques listos para desplegarse en combate. Los soldados ayudarán a decidir qué funciona, qué sobra y qué debe cambiar antes de producirlo en serie.

De 65 meses a 30

En septiembre de 2025, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, anunció que habría cuatro M1E3 «dentro de nuestra formación» en 2026. El calendario inicial hablaba de 65 meses para fabricar el primer vehículo, pero el Ejército ordenó reducirlo a unos 24 o 30 meses.

La aceleración ya dejó una imagen concreta. El primer prototipo temprano fue mostrado en el Salón del Automóvil de Detroit y el presupuesto militar para 2027 prevé completar los prototipos y comenzar la transición hacia la producción en el año fiscal 2028. Es un salto grande, aunque todavía condicionado por las pruebas.

Ucrania cambió el diseño

¿Por qué tanta prisa? Cuando el Ejército anunció el M1E3, el general Glenn Dean explicó que el Abrams ya no podía seguir ganando capacidades sin aumentar de peso y añadió que «la guerra en Ucrania ha destacado una necesidad crítica de protecciones integradas».

La idea es dejar de colocar nuevas piezas sobre una plataforma cada vez más pesada. Un sistema de protección activa usa sensores para detectar una amenaza y trata de desviarla o destruirla antes del impacto. En la práctica, el nuevo enfoque también busca reducir el combustible, el mantenimiento y los vehículos de apoyo necesarios para mover una unidad blindada.

Un tanque que se actualiza

El concepto clave es la arquitectura modular abierta. Dicho de forma sencilla, el M1E3 pretende funcionar más como un ordenador al que se cambian componentes y programas que como una máquina cerrada que exige una reconstrucción completa para cada mejora.

El prototipo usa controles digitales y piezas comerciales, entre ellas un motor Caterpillar, mientras el Ejército conserva el control de la arquitectura básica. También se han empleado herramientas de ingeniería con inteligencia artificial para acelerar el diseño y la integración, pero eso no confirma que el tanque vaya a combatir de forma autónoma.

Lo confirmado y lo posible

El estudio del Consejo Científico del Ejército que influyó en el programa propuso propulsión híbrida, cargador automático, un cañón nuevo, munición avanzada y conexión con vehículos robóticos. Un cargador automático introduce los proyectiles sin un tripulante dedicado, lo que podría reducir la dotación de cuatro personas a tres.

Aquí conviene separar escaparate y producto final. El AbramsX de General Dynamics demostró menor peso, propulsión híbrida, tripulación reducida y funciones apoyadas por inteligencia artificial, pero el análisis del Congreso advirtió que no todas esas soluciones tienen por qué pasar al M1E3.

Las pruebas tendrán la última palabra

Los soldados deberán comprobar movilidad, consumo, protección, fiabilidad y carga de trabajo de la tripulación en condiciones reales. Un sistema puede brillar en una feria y fallar en barro, polvo o después de semanas de uso. Ahí empieza la parte menos vistosa y más importante.

General Dynamics Land Systems recibió un contrato de 150 millones de dólares para el programa de ingeniería Abrams, con trabajos previstos hasta junio de 2027. Aun así, el primer prototipo fue un diseño dirigido por el Ejército y producido con Roush, dentro de una red más amplia de empresas y proveedores.

El Congreso tendrá que vigilar el coste, la transición desde el M1A2 SEPv3 y el impacto sobre proveedores, la Guardia Nacional y posibles aliados. El Consejo Científico del Ejército también sostiene que los avances chinos y rusos están reduciendo la ventaja tecnológica estadounidense. El M1E3 ha ganado años en el calendario, pero todavía debe demostrar que también gana utilidad en el campo.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Army.mil, el portal del Ejército de Estados Unidos.



