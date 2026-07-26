El Leopard 2A8 se corona como el tanque más letal de 2026: dispara munición programable a 5 km

Publicado el: 26 de julio de 2026 a las 12:44

El tanque no ha muerto. Lo que ha cambiado es el tipo de enemigo que tiene delante: drones baratos, misiles antitanque más precisos y sensores que convierten cualquier movimiento en una pista visible.

Una clasificación publicada el 9 de junio de 2026 sitúa al Leopard 2A8 en cabeza y resume bien la tendencia: los mejores tanques ya no ganan solo por cañón y coraza, sino por protección activa, datos compartidos y electrónica rápida.

Blindaje que piensa

Un carro de combate principal es, en sencillo, el tanque pesado que abre paso a las fuerzas terrestres. Antes bastaba con resistir golpes directos. Ahora también necesita detectar amenazas antes de que lleguen.

Ahí entran sistemas como Trophy, de Rafael, que intenta localizar y neutralizar cohetes o misiles antes del impacto. Es como ponerle al tanque un airbag armado, aunque mucho más complejo.

El podio

El Leopard 2A8 aparece primero por su equilibrio entre potencia, protección y uso realista en ejércitos europeos. KNDS indica que esta versión incorpora Trophy y protección de 360 grados, mientras Rheinmetall destaca el cañón liso de 120 milímetros como una de las claves del Leopard 2.

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El segundo puesto exige un matiz importante. La lista habla del M1A2 SEPv4 Abrams, pero el Ejército de Estados Unidos cerró ese programa en 2023 para pasar al M1E3 Abrams. «El Abrams ya no puede aumentar sus capacidades sin añadir peso», reconoció el mayor general Glenn Dean.

Corea pisa fuerte

El K2 Black Panther queda tercero por una mezcla muy práctica de cañón de 120 milímetros, cargador automático y suspensión hidroneumática. Hyundai Rotem lo presenta como un tanque pensado tanto para montañas como para ciudades.

Esa suspensión permite ajustar mejor el vehículo al terreno. No es un detalle menor: en una cuesta, una zanja o una calle rota, la movilidad puede marcar la diferencia entre disparar primero o quedarse vendido.

Europa se actualiza

El Challenger 3 británico representa otra idea: modernizar lo que ya existe. Rheinmetall BAE Systems Land completó en enero de 2026 pruebas de tiro con tripulación y confirmó el uso del cañón L55A1 de 120 milímetros.

Francia sigue el mismo camino con el Leclerc XLR. La DGA encargó otros 100 carros renovados en 2024, dentro de una actualización pensada para integrarlos mejor en el sistema de combate Scorpion.

Asia gana peso

Japón entra con el Type 10, más ligero que muchos rivales occidentales y diseñado para compartir información entre tanques. El Ministerio de Defensa japonés destaca precisamente esa capacidad C4I, una forma de decir que mando, comunicaciones y datos trabajan juntos.

China aparece dos veces. El VT-4 es su gran modelo de exportación, mientras el Type 99A se presenta como uno de los carros más avanzados del Ejército chino. La diferencia está en el enfoque: vender capacidades fuera o reforzar la fuerza pesada propia.

Lecciones de guerra

El Merkava Mk.4 Barak israelí apuesta por proteger a la tripulación y ver mejor el entorno. Israel lo presentó con inteligencia artificial, sensores, radar y cámaras para mejorar la conciencia de situación dentro del vehículo.

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El T-90M Proryv ruso, por su parte, muestra cómo la guerra reciente obliga a retocar diseños sobre la marcha. Rostec destacó su nueva torre, motor más potente, visor multicanal y capacidad para intercambiar datos en tiempo real.

Lo que revela la lista

La conclusión no es que un tanque sea invencible. Ninguno lo es. La clave está en cómo se combina con drones, infantería, artillería, logística y buenos operadores.

Por eso este ranking funciona mejor como una fotografía de la evolución blindada que como una verdad absoluta. Al final del día, el tanque sigue ahí porque se está convirtiendo en una plataforma conectada, protegida y cada vez más difícil de sorprender.

La clasificación original se ha publicado en Báo Lâm Đồng.



