Alemania da un golpe sobre la mesa e invierte millones en nuevos tanques obús para reforzar su artillería pesada

Alemania ha contratado 84 obuses autopropulsados RCH 155 por unos 1.200 millones de euros para renovar la artillería de la Bundeswehr. Esa es la operación firmada y documentada oficialmente, no una compra cerrada de más de 200 vehículos por 3.400 millones, aunque el acuerdo marco permite realizar pedidos posteriores.

Las entregas están previstas entre 2027 y 2029. La gran novedad es que el RCH 155 puede abrir fuego mientras circula y necesita solo dos militares, una combinación pensada para golpear y abandonar la zona antes de que llegue la respuesta enemiga.

La compra real

El Comité de Presupuestos del Parlamento alemán dio luz verde al programa el 17 de diciembre de 2025, según la aprobación publicada por el Ministerio de Defensa. Dos días después, KNDS y Rheinmetall anunciaron el pedido inicial de 84 unidades, junto con equipos de formación, apoyo logístico y servicios.

El contrato se integra en un acuerdo marco de KNDS que permite encargar hasta 500 sistemas y que también puede utilizarse para pedidos de otros países. Ese techo marca el máximo disponible, pero no equivale a una compra confirmada de 500 obuses ni demuestra por sí solo una operación de más de 200 vehículos.

No es un tanque

Aunque su silueta blindada pueda recordar a la de un tanque, el RCH 155 cumple otra función. Es un obús autopropulsado, un gran cañón montado sobre un vehículo que lanza proyectiles hacia objetivos lejanos siguiendo coordenadas, incluso cuando no puede verlos directamente.

El sistema combina una plataforma blindada Boxer de ocho ruedas con una torre automatizada que no necesita tripulantes en su interior, como explica la ficha técnica del fabricante. Dos militares manejan el vehículo y el arma desde una cabina protegida, pero la automatización no significa que la máquina decida por sí sola qué objetivo atacar.

Dispara y se mueve

El cañón puede efectuar alrededor de ocho disparos por minuto y orientar la torre en cualquier dirección. ¿Por qué importa tanto disparar en marcha? Porque reduce el tiempo que el vehículo permanece detenido y puede dificultar que la artillería enemiga lo localice y responda.

KNDS sitúa su alcance en hasta 54 kilómetros con determinada munición, mientras que la información oficial británica habla de hasta 70 kilómetros con proyectiles especiales. La distancia real depende de la munición utilizada, del ángulo de tiro y de las condiciones de cada misión.

También hay un dato que conviene corregir. El RCH 155 transporta 30 proyectiles, no un 50 por ciento más que la PzH 2000 utilizada por Alemania, que puede llevar hasta 60 en su interior.

Ucrania fue primero

El 13 de enero de 2025, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, participó en Kassel en la entrega oficial del primer RCH 155 destinado a Ucrania. Berlín ha financiado 54 unidades para las fuerzas ucranianas, encargadas mediante dos pedidos de 18 y 36 vehículos.

Ucrania se convirtió así en el primer usuario del sistema, antes que el propio Ejército alemán. Sus militares han podido comenzar a familiarizarse con una tecnología que la Bundeswehr no empezará a recibir en serie hasta 2027.

Otros compradores

Reino Unido dio otro paso en mayo de 2026 al anunciar la compra de 72 RCH 155 por cerca de 1.000 millones de libras. Las primeras entregas del contrato británico están previstas para 2028, dentro de un proyecto desarrollado junto con Alemania.

El caso de Suiza es diferente a lo publicado en algunas noticias. La decisión oficial suiza eligió el módulo automatizado AGM sobre un vehículo Piranha IV, una solución que comparte parte de la tecnología del RCH 155, pero que no utiliza el mismo chasis Boxer.

Lo que cambia

Alemania quiere que el RCH 155 complemente a la PzH 2000 de orugas y equipe a sus fuerzas medias, unidades que dependen más de la velocidad en carretera y de un despliegue rápido. Pistorius afirmó que el sistema «mejorará de forma considerable la potencia de fuego, la seguridad y la flexibilidad de la artillería».

La compra encaja en el refuerzo militar europeo tras la invasión rusa de Ucrania, pero no demuestra que Alemania busque «dominar el mundo» ni que vaya a convertirse automáticamente en el ejército más poderoso. En la práctica, es una modernización concreta de la artillería y una apuesta por moverse más rápido con una tripulación reducida.

Quedan por delante las pruebas de cualificación, la formación del personal y el suministro constante de munición y repuestos. Un cañón avanzado puede cambiar la forma de combatir, pero no transforma por sí solo a unas fuerzas armadas.

La nota oficial sobre el pedido alemán se ha publicado en Rheinmetall.



