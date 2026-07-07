Tras el fracaso del proyecto del caza europeo FCAS, Alemania y Francia unen sus fuerzas para construir un nuevo tanque comunitario sin España

Por Techy44
Publicado el: 7 de julio de 2026 a las 08:01
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Nuevo tanque europeo Capint desarrollado por KNDS para Francia y Alemania presentado en Eurosatory 2026

Alemania y Francia han vuelto a mover ficha en la defensa europea con Capint, un nuevo carro de combate presentado por KNDS en Eurosatory 2026. La compañía lo plantea como una capacidad intermedia para el Ejército francés, pero el mensaje político va bastante más allá del vehículo. París y Berlín quieren controlar el corazón industrial del futuro blindado europeo.

La lectura para España es incómoda. Tras el colapso del FCAS, el gran programa del caza europeo en el que participaban Francia, Alemania y España, Madrid no aparece en este nuevo paso terrestre. No se trata solo de estar o no en un tanque. En la práctica, se decide quién se sienta en la mesa donde se reparte tecnología, industria y poder militar para las próximas décadas.

Un tanque como sistema

Capint no es un carro de combate clásico con más blindaje y un cañón más grande, sin más. KNDS lo define como una capacidad intermedia basada en un chasis derivado del Leopard 2 A8 y una torreta Ascalon no tripulada desarrollada por KNDS France. Esa torreta puede usar un cañón de 120 milímetros con cargador automático.

La idea de “sistema de sistemas” suena a jerga, pero es sencilla. Significa que el tanque no trabaja solo, sino conectado con sensores, drones, armas y vehículos robóticos que comparten información casi como un grupo coordinado. No es ciencia ficción de escaparate. Es la forma en la que la guerra terrestre está cambiando.

Drones y protección

El detalle más importante no está solo en el cañón. Está en la defensa contra drones. La guerra en Ucrania ha demostrado que un vehículo muy caro puede quedar expuesto ante aparatos pequeños, baratos y difíciles de ver a tiempo.

Por eso Capint incorpora sensores, protección activa y conexión con “alas robóticas”, es decir, máquinas de apoyo que pueden acompañar al blindado. También se ha descrito una estación remota ARX30 pensada para disparar munición de explosión aérea contra drones enemigos. Dicho en corto, el tanque necesita mirar hacia arriba tanto como hacia delante.

El poder de KNDS

Detrás del vehículo está KNDS, el grupo nacido de la unión entre la alemana Krauss-Maffei Wegmann y la francesa Nexter. La empresa asegura que cuenta con cerca de 11.000 empleados, una facturación de 4.400 millones de euros en 2025 y una cartera de pedidos de 33.100 millones al cierre de ese año.

Alemania quiere entrar con fuerza en el capital mediante KfW, su banco público, hasta alcanzar un 40 por ciento. Francia conservaría otro 40 por ciento a través de GIAT, mientras que hasta un 20 por ciento quedaría para inversores. Pero hay un matiz importante. KNDS anunció el 1 de julio de 2026 que retomará su salida a Bolsa solo cuando las condiciones del mercado lo permitan.

España mira desde fuera

España entró en el programa NGWS/FCAS en 2019, cuando Margarita Robles firmó el acuerdo marco junto a sus homólogas de Francia y Alemania. Aquel programa buscaba crear el futuro sistema de combate aéreo europeo, con un nuevo avión, drones, sensores y una nube de combate.

Un año después, Defensa destacó que la industria española participaría en todas las actividades en curso del NGWS/FCAS y que España quedaba al mismo nivel que Francia y Alemania. Por eso la ausencia en Capint pesa. No es una cuestión de orgullo nacional, sino de contratos, conocimiento industrial y capacidad para influir en el diseño de los próximos sistemas militares europeos.

Un puente hacia MGCS

Capint también apunta hacia el MGCS, el futuro sistema terrestre francoalemán que debe sustituir a los Leopard 2 y Leclerc. En 2025 se constituyó en Colonia la empresa del proyecto MGCS, con KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme y Thales. Cada socio industrial tendrá una parte igual y el reparto nacional queda equilibrado entre Francia y Alemania.

Ahí está la clave. Capint no parece el final del camino, sino un puente para llegar antes a las capacidades que el MGCS promete para la década de 2040. Mientras tanto, París y Berlín ganan tiempo, prueban tecnologías y consolidan su base industrial. España, por ahora, observa desde el margen.

El comunicado principal sobre Capint se ha publicado en KNDS.


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Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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