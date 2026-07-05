Luz verde al proyecto de Google para instalar un cable submarino gigante que va a cruzar el mundo entero

Por Techy44
Publicado el: 5 de julio de 2026 a las 12:49
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Cable submarino de fibra óptica del proyecto Humboldt impulsado por Google para conectar Chile con Asia-Pacífico.

Chile acaba de dar un paso clave para convertirse en una puerta digital entre América Latina y Asia-Pacífico. La Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Valparaíso aprobó la instalación del Sistema de Cables de Fibra Óptica Humboldt, una red submarina de más de 21.000 kilómetros con base en Santo Domingo, en la provincia chilena de San Antonio.

No es una obra visible como un puente o una autopista, pero funciona un poco así. Por debajo del mar viajarán datos, llamadas, vídeos, pagos, servicios en la nube y parte de esa vida digital que parece flotar en el aire, aunque en realidad depende de cables muy físicos. La aprobación regional acerca el proyecto a su fase de instalación y sitúa a Valparaíso como un punto estratégico para las telecomunicaciones internacionales.

Un puente bajo el Pacífico

Un cable submarino de fibra óptica es una especie de manguera tecnológica que lleva información usando pulsos de luz dentro de finos hilos de vidrio. Dicho de forma simple, convierte internet en señales luminosas que cruzan océanos a gran velocidad.

Google presentó Humboldt en enero de 2024 junto a Desarrollo País, de Chile, y la Office of Posts and Telecommunications de la Polinesia Francesa. La compañía lo definió como la primera ruta submarina destinada a conectar directamente Sudamérica con Asia-Pacífico, pasando por Chile, la Polinesia Francesa y Australia.

La ruta aprobada

El sistema contempla dos cables principales. El primero unirá Santo Domingo con Sídney, en Australia, mediante un trazado de unos 14.800 kilómetros y 16 pares de fibra óptica. El segundo conectará Santo Domingo con Ciudad de Panamá a través de cerca de 6.500 kilómetros, también con 16 pares de fibra.

En Chile, el punto de conexión estará en la playa Las Brisas de Santo Domingo. Según la información difundida tras la aprobación, los trazados se diseñaron fuera de las Áreas Marinas Protegidas de Juan Fernández y Desventuradas, y también fuera de áreas de manejo de recursos bentónicos y caladeros históricos de la pesca artesanal.

Google y Desarrollo País

El proyecto tiene detrás a Google y a Desarrollo País, la empresa pública chilena dedicada a impulsar infraestructuras. En junio de 2025, ambas partes crearon Humboldt Connect, la compañía encargada de activar y comercializar capacidad del cable entre Sudamérica y Oceanía. En esa ceremonia participaron representantes del Gobierno chileno, Subtel, Desarrollo País y Google.

Patricio Rey Sommer, gerente general de Desarrollo País, resumió la ambición del proyecto con una frase bastante directa. “Chile deja de ser solo un punto de paso y se convierte en protagonista”, afirmó al presentar Humboldt Connect. La idea, al final del día, es que el país no solo reciba datos, sino que sea una pieza relevante en su circulación mundial.

Hay un matiz importante con las cifras. La aprobación regional difundida estos días habla de una inversión de 11,5 millones de dólares, con una participación del 99 por ciento de Google y del 1 por ciento de Desarrollo País para esta iniciativa concreta. Sin embargo, la ficha general de Desarrollo País sitúa la inversión total estimada del proyecto Humboldt en torno a 400 millones de dólares.

Por qué importa

La promesa principal es mejorar la capacidad y reducir la latencia, que es el pequeño retraso entre enviar un dato y recibir respuesta. Parece poca cosa, pero se nota en videollamadas, juegos en línea, servicios bancarios, centros de datos, investigación científica y herramientas de inteligencia artificial.

También hay un punto de seguridad. Si una región depende de pocas rutas digitales, cualquier fallo, corte o saturación pesa más. Desarrollo País señala que Humboldt añadirá diversidad geográfica, resiliencia y redundancia a las redes actuales, algo parecido a tener más caminos para llegar al mismo destino cuando una carretera se bloquea.

Qué falta ahora

La luz verde regional no significa que el cable ya esté funcionando. La información más reciente apunta a que la instalación se realizaría hacia finales de 2026 y que el sistema empezaría a operar en 2028, siempre que se completen los pasos técnicos y administrativos pendientes.

Antes de encender una infraestructura así hay que tender el cable, proteger los puntos de llegada, hacer pruebas, conectar operadores y verificar que la red funciona con estabilidad. No es tan llamativo como ver levantar un rascacielos, pero para la economía digital puede pesar casi lo mismo.

La nota oficial sobre la aprobación se ha publicado en el Gobierno de Chile.


Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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