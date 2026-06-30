Adobe activa la ultra IA en Creative Cloud y ahora te vas a ahorrar días de trabajo: PhotoShop, Illustrator y Premiere cambian para siempre con importantes mejoras

Publicado el: 30 de junio de 2026 a las 15:32

Adobe quiere que Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, After Effects e Illustrator hagan menos pesada la parte menos divertida del trabajo creativo. La compañía ha presentado una tanda de novedades para Creative Cloud que apunta justo a eso, a recortar clics, selecciones manuales y tareas que suelen comerse horas delante de la pantalla.

La idea no es que la inteligencia artificial «cree por ti» de principio a fin, sino que quite fricción en pasos muy concretos. Elegir fotos, limpiar reflejos, preparar máscaras, ordenar material de vídeo o convertir un boceto en vector editable. Cosas pequeñas, sí, pero cualquiera que haya editado una boda, un vídeo largo o una campaña sabe que ahí se va media tarde.

Lightroom gana velocidad

Lightroom recibe mejoras pensadas para fotógrafos que trabajan con muchas imágenes. La función Assisted Culling ya está disponible de forma general y sirve para revisar sesiones grandes con menos esfuerzo, algo útil cuando hay cientos o miles de fotos parecidas.

Dentro de esa herramienta aparecen Face View y Stacking. La primera aísla los rostros y analiza si los ojos están abiertos y nítidos, mientras que la segunda agrupa imágenes similares y recomienda la toma más fuerte. En la práctica, eso significa menos tiempo descartando fotos casi iguales.

También llega Photo to Video, que convierte una imagen fija en clips con movimiento usando Firefly y Google Veo. AI Sharpen añade nitidez desde Lightroom con un modelo de Topaz Labs, sin tener que exportar el archivo a otra aplicación.

Premiere Pro mira a la línea de tiempo

Premiere Pro incorpora novedades para editar vídeo sin salir tanto de la línea de tiempo. Adobe habla de máscaras con IA más rápidas, nuevos efectos, controles de audio más prácticos y conexiones integradas con Adobe Stock y Firefly.

Entre las funciones destacadas están Global Audio Mute, Marker Search y Single Word Captioning. Dicho fácil, sirven para silenciar audio en toda la aplicación, encontrar marcadores por color o nombre y ajustar subtítulos palabra por palabra sin romper el bloque completo.

La herramienta Object Mask también mejora. Ahora genera máscaras más naturales y permite regenerarlas si el material se desconecta y luego se vuelve a vincular. Para quien edita piezas largas, puede ser la diferencia entre retocar con paciencia o repetir trabajo desde cero.

After Effects reduce la rotoscopia

After Effects se centra en una de esas tareas que suelen separar a los pacientes del resto, la rotoscopia. Este proceso consiste en recortar objetos o personas en movimiento fotograma a fotograma, aunque las herramientas modernas ya automatizan parte del trabajo.

Adobe presenta Object Matte con varias herramientas impulsadas por IA, como Object Selection, Quick Selection, Selection Brush y Refine Edge. La promesa es sencilla de entender, seleccionar mejor los elementos de una escena y perder menos tiempo ajustando bordes.

También hay mejoras en 3D y en flujos vectoriales. After Effects puede importar archivos SVG como capas de forma editables, conservando degradados, trazos y transparencia. Además, el nuevo flujo de copiar y pegar desde Illustrator busca que el paso entre diseño y animación sea menos torpe.

Photoshop limpia cristales

Photoshop suma controles más precisos para limpiar imágenes y eliminar reflejos. La función Reflection Removal detecta reflejos en fotos tomadas a través de un cristal y los separa en una capa independiente, lo que permite ajustar el resultado sin destruir la imagen original.

Es una mejora fácil de imaginar. Una foto tomada desde un tren, una cafetería o un escaparate puede quedar arruinada por una mancha de luz o por el reflejo de la propia persona que dispara. Ahora Adobe intenta resolver ese problema en segundos.

La herramienta Remove también cambia. Según Adobe, ahora puede usar un modelo generativo de IA en el propio dispositivo y sin conexión a Internet. Esto puede importar mucho para profesionales que trabajan de viaje, en estudios con redes cerradas o en proyectos donde no conviene depender de la nube.

Illustrator acelera el boceto

Illustrator recibe una novedad más concreta, pero interesante para diseñadores. Concept to Vector convierte bocetos o imágenes de baja calidad en borradores vectoriales limpios y editables dentro de la propia aplicación.

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Un vector es una imagen construida con líneas y formas que se puede ampliar sin perder nitidez. Por eso se usa tanto en logos, iconos, ilustraciones y piezas de marca. Pasar de un garabato inicial a una base editable suele llevar tiempo, y ahí entra esta herramienta.

Adobe también indica que la función puede generar variaciones de estilo a partir de un boceto o una imagen fuente. No cierra el trabajo por sí sola, pero puede dar un punto de partida más ordenado. Y a veces eso ya cambia el ritmo del día.

El asistente de IA entra en las apps

Además de estas mejoras, Adobe ha presentado su creative agent para varias aplicaciones de Creative Cloud. Este agente impulsa AI Assistant en Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign y Frame.io, con After Effects en beta privada.

La compañía lo plantea como una ayuda para tareas de varios pasos. En Premiere puede organizar medios, renombrar clips o preparar un primer montaje. En Photoshop puede ejecutar acciones como quitar fondos por lotes, redimensionar recursos u ordenar capas.

El matiz importante es el control humano. Adobe insiste en que el usuario decide qué delega, qué revisa y cómo aplica su criterio creativo al resultado editable. Al final del día, la apuesta consiste en mover la parte más mecánica al fondo y dejar más espacio para la decisión artística.

La nota oficial se ha publicado en Adobe Blog.



