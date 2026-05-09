La startup malagueña que ha decidido jugar la liga de Adobe: Freepik se reinventa como Magnific

Si alguna vez has buscado un icono para un trabajo de clase, una foto para un cartel o una plantilla para un vídeo, es muy probable que hayas acabado en Freepik. Desde el 28 de abril de 2026, esa marca se presenta con otro nombre, Magnific, y con la idea de ofrecer «IA generativa«, la tecnología que crea imágenes, vídeo o audio a partir de texto o de ejemplos.

El cambio no va solo de logo. La empresa asegura que quiere reunir en un mismo lugar la generación y la edición de imágenes, vídeo y audio, además del «upscaling», que es mejorar la calidad y la resolución de un archivo sin tener que rehacerlo desde cero. Y la pregunta que flota es bastante humana, ¿por qué ahora?

El cambio de nombre

Freepik nació en Málaga en 2010 y durante años fue conocida por su buscador y su enorme biblioteca de recursos para diseñadores. Según la compañía, la nueva denominación busca cerrar esa etapa y hacer más visible su transformación en una plataforma creativa impulsada por IA.

En su comunicado internacional, Magnific se presenta como una plataforma europea para creadores y sostiene que el relanzamiento ordena lo que antes se veía como piezas sueltas. Dicho de otra forma, funciones que estaban separadas se agrupan para funcionar como un solo entorno.

Todo en uno

La lógica detrás del «todo en uno» es bastante cotidiana. ¿Te suena eso de tener varias apps abiertas, exportar un archivo, enviarlo por chat y volver a empezar porque alguien cambió un detalle? Ahí es donde estas plataformas dicen que pueden ahorrar tiempo.

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Magnific afirma que quiere recortar esa fricción con un único «espacio de producción» donde se crea, se revisa y se comparte material en tiempo real. La idea es que la IA haga el trabajo repetitivo y que la persona ponga el criterio, el gusto y la intención.

Herramientas bajo el mismo techo

La compañía dice que su ecosistema integra generación de imágenes, vídeo, audio, colaboración y tecnología de upscaling, además de herramientas de 3D y escenarios virtuales. En la práctica, eso significa pasar de «descargar recursos» a «producir piezas» sin salir del mismo sitio.

En la nota de prensa, Magnific también detalla que supera el millón de suscriptores de pago y que trabaja con una biblioteca de más de 250 millones de recursos creativos. Añade que cuenta con más de 15 modelos para generar imágenes y más de 12 para vídeo, programas entrenados con muchos ejemplos para producir estilos y resultados distintos. Para el usuario, el mensaje es que no depende de un solo motor, sino de un conjunto que se elige según la tarea.

Las cifras clave

El relanzamiento llega con números que explican por qué la empresa se atreve a mover una marca tan conocida. En su nota de prensa publicada en PRNewswire, Magnific asegura que arranca con 230 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, el dinero que entra cada año por suscripciones que se renuevan, y con adopción en más de 290 equipos de empresa, entre ellos BBC, Guess, Damm, R/GA o Alain Afflelou.

También destaca un dato que apunta a una democratización real del proceso creativo. Según la empresa, el 72 por ciento de los nuevos creadores que se unen se considera principiante, una señal de que el listón técnico está bajando y de que producir contenido de calidad se está volviendo más accesible. La propia Magnific pone ejemplos en cine y publicidad, como campañas para Puma y Manchester City, o la serie «The Chronicles of Bone», producida por Phantom X.

La economía «no-collar»

Detrás del cambio hay una idea que Magnific quiere colocar en el centro de su relato. Su consejero delegado, Joaquín Cuenca Abela, describe una «no-collar economy», una economía donde el valor se mueve hacia quienes crean y no solo hacia quienes tienen un estudio, una cámara o un gran presupuesto.

En el comunicado, Cuenca Abela lo resume con una comparación histórica y afirma «The industrial revolution created the blue-collar economy. The digital revolution created the white-collar economy.» Y remata con otra frase que marca el tono de la apuesta. «The creatives, the dreamers, are about to become more powerful than anyone expected.»

Identidad y próximos pasos

El cambio de marca viene acompañado de una identidad visual más sobria, con un símbolo basado en dos cuadrados que se elevan y forman una M, desarrollado junto a la agencia Area17, según explica la empresa. Es una forma de subrayar que la marca quiere hablar de producción, no solo de stock.

El siguiente reto es menos estético y más práctico. Magnific insiste en que busca «IA en la que se puede confiar» y en su web afirma que los contenidos de los usuarios no se usan para entrenar sus modelos ni los de terceros.

Fuera del marketing, la prueba real será si esta integración ahorra tiempo y mantiene la calidad en trabajos profesionales. El ranking de Andreessen Horowitz cita a Freepik como ejemplo de producto donde la IA ya es parte central de la experiencia.

La nota de prensa oficial se ha publicado en PRNewswire.