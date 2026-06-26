Mientras Europa se fija en EEUU, un pueblo de Castilla-La Mancha se convierte en referente tecnológico con el centro de datos de IA de 3.000 millones que va a generar 5.000 empleos

Mora, en Toledo, quiere pasar de ser una localidad conocida por el aceite y el campo a convertirse en un punto clave para la inteligencia artificial en España. El proyecto se llama DC Malpica AI 300MW y plantea levantar un gran centro de datos en 100 hectáreas junto a la carretera TO-2836, entre Mora y Villasequilla.

La propuesta llega con una cifra que llama la atención incluso antes de ver los planos, 3.000 millones de euros de inversión. Sus promotores, Edgemode y Bloom Energy, defienden que el complejo tendrá energía propia basada en gas natural y que apenas necesitará agua durante su funcionamiento. Pero esa frase tiene letra pequeña. Y ahí está buena parte del debate.

Un campus enorme

El centro de datos tendría dos edificios de 150.000 metros cuadrados cada uno. En total, ocuparía unas 100 hectáreas, una superficie que el Ayuntamiento compara con unos cien campos de fútbol. No es una nave más en un polígono. Es casi una pequeña ciudad digital.

Un centro de datos es, básicamente, un edificio lleno de servidores. Esas máquinas guardan información, ejecutan servicios en la nube y entrenan o hacen funcionar sistemas de inteligencia artificial. Cuantos más modelos de IA se usan, más electricidad y más capacidad de cálculo hacen falta.

Por qué Mora

Charlie Faulkner, CEO de Edgemode, presentó el proyecto como «una oportunidad significativa para Mora y para la región». Según explicó, la ubicación se ha elegido por su cercanía a Madrid y por la proximidad a líneas subterráneas de gas, dos factores clave para un complejo que necesita conexión, suelo y energía.

Faulkner también vinculó el proyecto al crecimiento de la inteligencia artificial. La Agencia Internacional de la Energía calcula que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos podría duplicarse hacia 2030, impulsado en gran medida por la IA y otros servicios digitales. Por eso cada nuevo campus de este tipo ya no se mira solo como una inversión tecnológica, sino también como una pieza del sistema energético.

Empleo y obras

El alcalde de Mora, Emilio Bravo, habló de «un día importante» para el municipio y aseguró que el proyecto puede cambiar la historia del pueblo y de Castilla-La Mancha. Durante la construcción, el Ayuntamiento estima miles de empleos directos e indirectos, aunque esas cifras pertenecen a la fase de obra, que suele ser la más intensa.

Cuando el centro esté funcionando, la previsión baja a una horquilla de entre 500 y 900 empleos, sobre todo indirectos. Ahí entrarían perfiles como ingenieros, técnicos de operación, especialistas en infraestructura digital, personal de seguridad, mantenimiento y administración. En la práctica, no todos serían puestos dentro del edificio, pero sí ligados al funcionamiento del campus.

Energía con gas natural

La parte más singular del proyecto es su sistema energético. Reto Zueger, director en Europa de Bloom Energy, explicó que la planta instalaría 30 módulos de 10 megavatios para generar electricidad en el propio recinto. La idea es que el centro funcione de forma autónoma respecto a la red eléctrica convencional.

Bloom Energy trabaja con pilas de combustible de óxido sólido, una tecnología que convierte combustibles como gas natural, biogás o hidrógeno en electricidad sin quemarlos como en una turbina tradicional. La compañía describe su plataforma como un sistema modular y flexible para producir energía in situ, algo atractivo para centros de datos que no pueden esperar años a una conexión eléctrica de gran tamaño.

La promesa del agua

Zueger aseguró durante la presentación que «no necesitamos agua, ni químicos como aceites o amoniacos». La frase es potente, sobre todo en una región donde cada gota cuenta y donde los centros de datos suelen levantar dudas por su refrigeración. A nadie le apetece imaginar una instalación gigante compitiendo por agua con hogares o cultivos.

Pero el propio directivo matizó después que el sistema sí usa agua al arrancar y durante tareas de mantenimiento. Según su explicación, una vez que la reacción química alcanza alta temperatura, el proceso puede seguir con agua del ambiente. Dicho de forma sencilla, la promesa no es «cero agua» en sentido absoluto, sino un consumo muy bajo durante la operación normal.

Falta el examen ambiental

El proyecto todavía no tiene el visto bueno ambiental. La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, afirmó que la solicitud de evaluación ambiental no había llegado aún a su departamento. También señaló que la energía planteada es innovadora, pero no cien por cien renovable, porque parte del gas natural.

Ese punto será clave. Una evaluación ambiental sirve para analizar impactos sobre suelo, agua, emisiones, paisaje, ruido, accesos y otros efectos antes de autorizar una instalación. Hasta que esa tramitación se presente y se resuelva, el centro de datos de Mora sigue siendo una gran propuesta sobre la mesa, no una obra aprobada.

Lo que queda por saber

Los promotores hablan de empezar las obras «inmediatamente» cuando tengan permisos, con un plazo aproximado de entre 18 meses y dos años. Es un calendario rápido para un proyecto de esta escala, así que dependerá de la documentación técnica, la respuesta administrativa y las condiciones que puedan exigir las autoridades.

La pregunta de fondo es sencilla. ¿Puede Mora atraer una inversión tecnológica enorme sin asumir costes ambientales difíciles de encajar? Por ahora, la respuesta no está en los anuncios, sino en los expedientes, los informes y los datos concretos que deberán hacerse públicos.

La presentación oficial del proyecto DC Malpica AI 300MW se ha realizado en el Ayuntamiento de Mora.



