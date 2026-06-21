Después de 30 años China rompe el veto tecnológico produciendo en masa fibra de carbono T1200, 10 veces más dura que el acero, tan fina como un cable de 2 mm y capaz de remolcar un autobús

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 21 de junio de 2026 a las 15:31
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Bobina de fibra de carbono T1200 de China durante una demostración de resistencia capaz de remolcar un autobús

China acaba de mover una ficha importante en la carrera de los materiales avanzados. Zhongfu Shenying, filial de China National Building Material Group, ha presentado la fibra de carbono SYT80, de grado T1200, y asegura que ya puede producirla a escala industrial. No hablamos solo de una fibra muy resistente, sino de algo más difícil de conseguir, fabricarla de forma estable y en grandes cantidades.

La imagen más llamativa parece sacada de una demostración para redes sociales. Un cable de fibra de carbono de menos de dos milímetros fue presentado como capaz de tirar de un autobús cargado, una escena que resume muy bien la promesa del material. CCTV también mostró un autobús remolcado con una cuerda de fibra de carbono durante la cobertura del anuncio.

Una fibra muy ligera

La fibra de carbono está formada por hilos finísimos, mucho más delgados que un pelo humano. Esos hilos se combinan después con resinas u otros materiales para crear piezas rígidas, ligeras y muy resistentes.

La gracia está en la relación entre peso y fuerza. Un material puede ser fuerte, como el acero, pero pesar mucho. La fibra de carbono busca lo contrario, aguantar grandes tensiones sin convertir cada pieza en una losa.

En el caso de la SYT80, China afirma que su resistencia es unas diez veces superior a la del acero ordinario, mientras que su densidad ronda solo una cuarta parte. Dicho de forma sencilla, sería como cambiar una barra pesada por una cuerda mucho más ligera que aguanta una barbaridad.

El salto está en la fábrica

La fibra T1200 no es una idea totalmente nueva. Japón ya había anunciado avances en ese nivel, y la industria lleva décadas usando fibras de carbono en aviones, coches de competición, palas eólicas o material deportivo de alto rendimiento.

Lo nuevo, según CNBM, es haber llevado ese nivel de resistencia a una producción de cien toneladas anuales. Ese paso separa el experimento vistoso del producto industrial. Es la diferencia entre enseñar una muestra en una vitrina y poder alimentar una cadena de suministro.

Chen Qiufei, responsable de investigación y desarrollo de la T1200 en Zhongfu Shenying, resumió el atractivo con una frase directa. Este tipo de fibra «puede reducir el peso» de ciertos equipos en más de un diez por ciento, según explicó durante la presentación recogida por CCTV.

Por qué desafía al acero

El acero no va a desaparecer de puentes, barcos o edificios por culpa de una nueva fibra. Es barato, conocido, fácil de certificar y se fabrica en volúmenes gigantescos. Al final del día, eso importa muchísimo.

Pero hay sectores donde cada kilo ahorrado cuenta casi como oro. En aviones, cohetes, drones, satélites o tanques de hidrógeno, un material más ligero puede significar más autonomía, más carga útil o menor consumo de energía.

Ahí es donde entra la T1200. No compite con el acero en una viga cualquiera, sino en piezas donde pagar más tiene sentido porque el ahorro de peso cambia el rendimiento completo del sistema. No es magia. Es ingeniería muy afinada.

Japón y Estados Unidos miran de cerca

El tablero internacional ya tenía nombres fuertes. Toray Industries anunció en 2023 su propia fibra TORAYCA T1200, con una resistencia superior a la generación T1100, y la presentó como un avance para aeronáutica, defensa, energía y productos de alto rendimiento.

Hexcel, otro actor clave del sector, destaca sus fibras HexTow para aplicaciones aeroespaciales e industriales avanzadas, con materiales usados en programas como el Boeing 787, el Airbus A350 y aviones militares. Su catálogo muestra hasta qué punto la fibra de carbono ya es estratégica para la industria occidental.

Por eso el anuncio chino pesa más que una simple mejora técnica. Si Pekín consolida esta producción, reduce su dependencia de proveedores extranjeros en un material clave para defensa, energía avanzada y transporte. También obliga a sus competidores a acelerar.

Fabricarla no es fácil

La fabricación parte normalmente de un precursor llamado PAN, una especie de materia prima que se transforma poco a poco hasta convertirse en fibra de carbono. El proceso incluye calor extremo, oxidación, carbonización y tratamientos de superficie para que la fibra funcione bien dentro de una pieza compuesta.

El problema son los defectos microscópicos. Una grieta minúscula, invisible a simple vista, puede convertirse en el punto débil cuando el material soporta tensión. Por eso producir fibras ultraresistentes no consiste solo en calentar y enrollar hilo.

La plataforma china de ciencia y tecnología recogió que el equipo trabajó en el análisis de defectos, la mejora de equipos y el ajuste de parámetros para reducir pérdidas de rendimiento. Es una parte menos vistosa que remolcar un autobús, pero probablemente es la que más importa.

Lo que puede cambiar

A corto plazo, la SYT80 seguirá siendo un material para usos exigentes y caros. No veremos bancos de parque ni bicicletas baratas hechas con T1200 de un día para otro. Primero tendrán que llegar las certificaciones, los ensayos de fatiga y la confianza de los clientes.

También queda por ver si la producción mantiene la misma calidad lote tras lote. En materiales avanzados, no basta con lograr una cifra alta una vez. La industria necesita repetibilidad, trazabilidad y pruebas independientes.

Aun así, el movimiento es importante. La fibra de carbono T1200 puede convertirse en una pieza clave para aviones más ligeros, robots más ágiles, depósitos de hidrógeno más seguros y estructuras que resistan mejor la corrosión. Pequeños hilos negros, grandes consecuencias.

La nota de lanzamiento se ha publicado en JEC Composites tras la presentación de Zhongfu Shenying en JEC World 2026.


Sonia Ramírez

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