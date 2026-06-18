Ingenieros chinos han hecho lo que Toyota no pudo en 30 años: un motor que supera el 53% de eficiencia térmica y deja obsoleto al mejor híbrido japonés del mercado

Durante años, hablar de coches híbridos eficientes era hablar de Toyota. Sus motores de ciclo Atkinson, apoyados por un sistema eléctrico muy afinado, marcaron una referencia difícil de igualar y con una ventaja clave. No solo funcionaban bien en una ficha técnica, también lo hacían en millones de coches por todo el mundo.

Ahora China está moviendo esa frontera a gran velocidad. Chery ha llegado al 48 por ciento de eficiencia térmica en un motor de gasolina para híbridos, Dongfeng ha certificado el 48,09 por ciento y Weichai Power ha llevado el diésel pesado hasta el 53,09 por ciento. No significa que la combustión vuelva a ser la reina sin discusión, pero sí que todavía tiene margen. Y bastante.

Qué mide esta carrera

La eficiencia térmica indica cuánta energía del combustible se convierte realmente en movimiento útil. Si un motor alcanza el 48 por ciento, casi la mitad de la energía de la gasolina se aprovecha y el resto se pierde sobre todo en forma de calor. Dicho en plan sencillo, es como exprimir más zumo de la misma naranja.

Toyota ya había situado muy alto el listón con sus Dynamic Force híbridos, que alcanzan una eficiencia máxima del 41 por ciento, según la propia compañía. Ese dato ayudó a consolidar su fama en híbridos, junto con una arquitectura muy probada desde el primer Prius.

La clave está en que estos motores chinos no están pensados para trabajar solos todo el rato. Van dentro de sistemas híbridos, donde el motor eléctrico cubre arranques, maniobras lentas y momentos poco eficientes. Así, el motor de combustión puede funcionar más tiempo en su zona dulce.

Chery llega al 48 por ciento

Chery encendió su motor Kunpeng Tianqing en el laboratorio de trenes motrices del centro de pruebas de Longshan el 13 de septiembre de 2025. La compañía dijo que el bloque alcanzó un 48 por ciento de eficiencia térmica y que se aplicaría a plataformas híbridas, híbridas enchufables y de autonomía extendida.

El camino elegido por Chery combina una expansión muy alta del gas dentro del cilindro, mucha recirculación de gases de escape y recubrimientos para reducir pérdidas de calor. Suena técnico, pero la idea es bastante clara. Quemar mejor, perder menos y sacar más trabajo de cada gota.

En octubre de 2025, durante la Chery International Technology Night, la marca volvió a presentar esta nueva generación de propulsión híbrida. El equipo técnico, encabezado por Gao Xinhua en la puesta en escena, lo colocó como una de sus grandes apuestas para la movilidad eficiente.

Dongfeng cruza la barrera

Dongfeng fue un paso más allá con su motor Mach 1.5T híbrido. Según la información publicada sobre la certificación de CATARC, el bloque obtuvo un 48,09 por ciento de eficiencia térmica máxima y recibió el reconocimiento «Energy Efficiency Star».

La receta es distinta a la de Chery. Dongfeng usa una compresión muy alta, inyección de combustible a 500 bares, un turbo de geometría variable y distribución variable eléctrica. En la práctica, intenta que el motor respire mejor y queme la gasolina de forma más rápida y completa.

La compañía también afirma que el nuevo motor puede mejorar la autonomía en torno a un 10 por ciento frente a la generación anterior. Conviene leer esa cifra con calma. No es lo mismo un dato de banco que un consumo real un lunes por la mañana, con atasco, frío y el climatizador puesto.

Geely mueve el listón

La carrera china no se quedó ahí. En abril de 2026, Geely presentó su sistema i-HEV Smart Hybrid con un motor que, según la compañía, alcanza el 48,41 por ciento de eficiencia térmica y cuenta con certificación de CATARC como récord para motores de producción.

Este avance ayuda a entender por qué Toyota ya no compite contra una sola marca. Chery, Dongfeng, BYD, Geely y otros grupos chinos están usando los híbridos como un campo de pruebas enorme. Cada décima cuenta, porque puede traducirse en menos combustible, menos emisiones y más autonomía.

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Pero el número más alto no lo es todo. Toyota conserva una ventaja enorme en integración, fiabilidad y producción a escala global. Al final del día, ganar una prueba técnica no es lo mismo que poner esa tecnología en millones de coches durante años sin que dé problemas.

Weichai cambia el diésel pesado

Mientras las marcas de turismos miran a la gasolina híbrida, Weichai Power ha atacado otro frente. En abril de 2024 presentó en Tianjin un motor diésel pesado con una eficiencia térmica del 53,09 por ciento, reconocido por TÜV SÜD y por el China Automotive Technology and Research Center.

Aquí no hablamos de un coche familiar. Este tipo de motor encaja mejor en camiones, maquinaria agrícola, generadores y aplicaciones industriales. Es justo donde el diésel sigue siendo difícil de sustituir, porque mover toneladas durante muchas horas exige mucha energía.

Weichai sostiene que pasar de motores comunes a este nivel de eficiencia podría mejorar la economía del combustible alrededor de un 14 por ciento. Si se lleva a grandes flotas, el ahorro ya no es una anécdota de taller. Son miles de litros y mucho dinero.

El matiz importante

Todas estas cifras son picos de eficiencia térmica. Eso significa que se logran en condiciones concretas de carga, temperatura y régimen, no durante todo un viaje real. Es el mejor momento del motor, no su vida cotidiana completa.

Aun así, el avance importa. Los híbridos permiten acercarse más a ese punto ideal porque el sistema eléctrico ayuda cuando el motor de combustión sería torpe o gastón. Por eso la combustión no se está reinventando desde cero, sino especializando para trabajar en equipo.

La pregunta ya no es si China puede hacer motores eficientes. Esa parte empieza a tener respuesta. La duda es si podrá convertir esos récords en coches baratos, fiables y duraderos a gran escala, justo el terreno donde Toyota lleva más de dos décadas jugando con ventaja.

La información principal se ha publicado en comunicaciones técnicas y corporativas de Toyota, Chery, Dongfeng, Geely y Weichai Power, con certificaciones citadas de CATARC y TÜV SÜD.

El comunicado oficial principal sobre el motor Kunpeng Tianqing se ha publicado en el centro de pruebas Longshan de Chery.



