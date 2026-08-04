Los expertos en móviles coinciden: utilizar el teléfono móvil mientras lo cargas puede hacer que aumente la temperatura y acelere el desgaste de la batería

¿Pasa algo por contestar mensajes, ver vídeos o jugar con el móvil enchufado? En condiciones normales, usarlo mientras se carga no supone por sí solo un peligro inmediato, siempre que el teléfono, el cable y el adaptador estén en buen estado.

El problema es el calor. Las tareas exigentes pueden elevar la temperatura que ya genera la carga, ralentizar el proceso y, si el hábito se repite, acelerar el desgaste de la batería.

El calor es la clave

La mayoría de los móviles utilizan baterías de iones de litio. Guardan energía mediante reacciones químicas reversibles y una parte de la electricidad se transforma en calor durante la carga.

Apple lo resume en su guía sobre carga y mantenimiento. «Las baterías se calientan mientras se cargan, lo que puede reducir su vida útil», explica la compañía, que recomienda no usar ni cargar el iPhone cuando la temperatura ambiente supera los 35 grados centígrados.

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A ese calor se suma el que producen el procesador y la pantalla. Samsung advierte en sus consejos de carga que ciertas aplicaciones abiertas mientras el dispositivo está enchufado pueden provocar sobrecalentamiento y aconseja desconectarlo hasta que se enfríe si la temperatura sube demasiado.

No todo uso pesa igual

Un mensaje de WhatsApp o escuchar música con la pantalla apagada suele exigir poco al teléfono. No es lo mismo que jugar, grabar vídeo, compartir internet o seguir una ruta con el GPS mientras el cargador trabaja.

Apple incluye los juegos con gráficos intensos, la cámara y el vídeo de alta calidad entre las actividades que pueden calentar el dispositivo. Según su guía sobre la temperatura del iPhone, el sistema puede bajar el brillo, reducir el rendimiento o detener temporalmente la carga cuando el calor interno sube demasiado.

En la práctica, el porcentaje puede aumentar más despacio o quedarse casi igual durante una tarea exigente. No implica necesariamente una avería, sino que el móvil está gastando mucha energía mientras intenta reponerla.

El desgaste se acumula

El calor ocasional no suele arruinar una batería de un día para otro. El efecto preocupa cuando se repite durante meses, porque las temperaturas elevadas aceleran las reacciones internas que reducen su capacidad.

Feng Leng, Cher Ming Tan y Michael Pecht, vinculados a la Universidad Tecnológica de Nanyang, TUMCREATE y la Universidad de Maryland, probaron celdas de iones de litio entre 25 y 55 grados centígrados durante 260 ciclos. En esta investigación, la pérdida de capacidad estimada pasó de algo más del 4 por ciento a más del 13 por ciento en la temperatura más alta.

El trabajo se realizó con celdas de laboratorio y no permite calcular cuánto perderá un móvil concreto. Aun así, muestra la misma tendencia que recoge la información sobre la batería de los Pixel y las guías de Apple y Samsung. Más calor sostenido suele significar más envejecimiento.

La cama no ayuda

Cargar el teléfono sobre una cama, un sofá o debajo de una almohada puede atrapar el calor. Es una escena cotidiana, pero corta justo la vía que necesita el móvil para enfriarse.

La información de seguridad del iPhone pide mantener el teléfono y el cargador en una zona bien ventilada y no colocarlos bajo mantas o almohadas. Una funda muy gruesa también puede dificultar la disipación, por lo que conviene retirarla si el aparato se calienta de forma inusual.

También importa el entorno. Dejar el móvil al sol, en el salpicadero de un coche o junto a una fuente de calor puede ser más dañino que responder unos pocos mensajes mientras está enchufado.

Cuándo hay un riesgo real

Que el móvil esté templado durante la carga puede ser normal. No deberían ignorarse un calor que impide sujetarlo con comodidad, avisos repetidos de temperatura, olor extraño, humo, un cable deshilachado o una carcasa separada por una batería hinchada.

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos ha registrado incidentes relacionados con baterías y cargadores que incluyen sobrecalentamiento, incendios, quemaduras y descargas eléctricas. El riesgo no nace simplemente de mirar la pantalla, sino de combinar calor, daños, humedad o accesorios incompatibles.

Ante un sobrecalentamiento claro, cierra las aplicaciones, desconecta el cargador y lleva el teléfono a un lugar fresco y ventilado. Si la batería está hinchada o hay daños en el cable, el puerto o el adaptador, no sigas cargándolo y acude a un servicio técnico autorizado.

Cómo proteger la batería

Consultar un mensaje mientras el móvil carga no debería ser un problema. Pero durante juegos, videollamadas largas, navegación GPS o vídeo de alta calidad, dejarlo reposar puede reducir el calor y permitir una carga más rápida.

Utiliza un cargador compatible que cumpla los estándares de seguridad y sustituye cualquier cable dañado. La guía de seguridad del cargador USB-C de Google recomienda desconectarlo si el dispositivo se calienta demasiado y no volver a utilizarlo hasta que se haya enfriado.

Al final del día, la regla es sencilla. Usar el móvil mientras carga no es automáticamente peligroso, pero convertir cada recarga en una sesión de juego con el teléfono muy caliente puede acortar antes de tiempo la vida de la batería.

La información oficial se ha publicado en las guías de soporte de Apple.



