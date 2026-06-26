Llevo años comprando cargadores USB baratos hasta que me enteré de lo que le estaban haciendo a mi teléfono: ahora sólo busco cables con PPS

El USB-C parecía la solución definitiva para acabar con el cajón lleno de cargadores, cables raros y adaptadores olvidados. En Europa, además, las nuevas normas obligan a que muchos dispositivos nuevos vendidos en la Unión Europea usen USB-C, con la idea de reducir residuos y hacer la carga más sencilla para el consumidor.

Pero hay una trampa pequeña. Que el conector encaje no significa que el cargador esté dando al móvil lo que necesita. Ahí entra PPS, una función poco visible que puede marcar la diferencia entre una carga rápida bien gestionada y una carga más torpe, más caliente o simplemente más lenta.

Qué hace PPS

PPS significa Programmable Power Supply, una extensión de USB Power Delivery. USB-PD permite que cargadores y dispositivos negocien cuánta energía necesitan, en lugar de limitarse a una carga básica por USB-C.

La diferencia está en el nivel de control. Un cargador USB-PD normal suele ofrecer escalones fijos de potencia, como quien cambia de marcha a mano. PPS funciona más como un cambio automático, porque deja que el móvil pida pequeños ajustes durante la carga.

Menos calor

La batería de un móvil no pide siempre lo mismo. Al principio suele aceptar más energía, pero cuando se va llenando reduce el ritmo para evitar calor y desgaste. No es capricho, es supervivencia química de la batería.

Samsung explica en su propio cargador de 45 vatios que PPS ajusta la tensión y la corriente en tiempo real según el estado de carga del dispositivo. USB-IF también señaló, al certificar la serie Galaxy S20, que PPS ayuda al teléfono a gestionar mejor la temperatura mientras carga.

El problema de los cargadores baratos

El fallo no es que un cargador barato no cargue. Lo hará casi siempre, salvo que sea defectuoso o inseguro. El problema es que puede no activar la carga rápida real del móvil, aunque tenga puerto USB-C y muchos vatios anunciados en la caja.

Por eso el número grande del embalaje no basta. Un cargador puede prometer mucha potencia y aun así no incluir PPS, que es justo lo que algunos móviles Android necesitan para alcanzar su mejor velocidad con menos calor. En la práctica, el teléfono se protege y baja el ritmo.

Qué móviles lo aprovechan

La serie Samsung Galaxy S20 fue un punto importante en esta historia, porque USB-IF la presentó en 2020 como la primera familia de móviles certificada con USB Power Delivery 3.0 y PPS. Jeff Ravencraft, presidente y director de operaciones de USB-IF, dijo entonces que la conformidad USB-IF implica que los productos han sido probados para funcionar con otros productos USB.

Google también lo deja bastante claro en sus fichas técnicas. En varios Pixel, incluida la familia Pixel 6 y modelos posteriores, la carga rápida se asocia a cargadores USB-C con USB-PD 3.0 y PPS vendidos por separado.

Qualcomm lleva años empujando en la misma dirección con Quick Charge 4, que incorporó compatibilidad con USB-C y USB Power Delivery. La idea de fondo es parecida, que el móvil y el cargador se entiendan mejor y ajusten la energía con más inteligencia.

Cómo comprobarlo

La regla sencilla es mirar la ficha técnica del cargador, no solo el precio ni el tamaño. Debe aparecer USB-PD y, de forma explícita, PPS. Si solo pone «carga rápida» o «compatible con USB-C», conviene desconfiar un poco.

También importa el cable. Google advierte en su guía de seguridad que usar cables o cargadores dañados puede causar problemas, y que las corrientes más altas requieren cables preparados para ello. Dicho de otra forma, el cargador y el cable forman equipo.

No hace falta comprar siempre el cargador de la marca del móvil. Pero sí conviene elegir uno de una marca fiable, con certificaciones claras y con la potencia adecuada para el teléfono. Al final del día, se trata de no pedirle a un cargador viejo que haga un trabajo para el que no fue diseñado.

Por qué GaN ayuda

Si toca comprar uno nuevo, los cargadores GaN pueden ser una mejora práctica. GaN significa nitruro de galio, un material usado en lugar del silicio tradicional que permite fabricar adaptadores más pequeños y ligeros sin renunciar a buena potencia.

Eso no significa que cualquier cargador GaN sea automáticamente mejor para tu móvil. La palabra clave sigue siendo PPS. Un GaN sin PPS puede ser compacto y moderno, pero no dará a ciertos Samsung, Pixel o Nothing la carga rápida más fina que esperan.

El caso contado por Shaheer, autor especializado en hardware, resume una situación muy común. Muchos usuarios estrenan móvil, guardan el cargador antiguo «porque todavía sirve» y no miran el protocolo. Sirve, sí. Pero quizá no como debería.

La documentación técnica oficial sobre USB Power Delivery y PPS está publicada por USB Implementers Forum.



