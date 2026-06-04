El USB morado no es estética: indica un estándar o función concreta, y conocer el código de color evita conectar mal y perder velocidad o compatibilidad

No todos los USB-C son iguales, aunque por fuera se parezcan mucho. El color morado ha empezado a verse en algunos cables y conectores como una pista de carga rápida, más potencia o compatibilidad con ciertos sistemas de fabricantes, pero no es una garantía universal. Ahí está la trampa.

La conclusión práctica es sencilla. Si compras un cable solo porque el interior del conector es morado, puedes acertar o puedes llevarte un cable que no active la carga rápida de tu móvil, tu tableta o tu portátil. Lo importante no es el color, sino la potencia, el protocolo y si el cable está marcado correctamente.

Qué indica el morado

En muchos productos, el morado se usa como una señal visual para decir que el cable o el puerto está pensado para más rendimiento que un USB básico. Puede apuntar a carga rápida, a un cable con mejor capacidad eléctrica o a compatibilidad con tecnologías concretas de una marca.

Pero ese color no forma parte de una regla única válida para todos los fabricantes. En la práctica, es más parecido a una pegatina de aviso que a un certificado. Puede ayudar en una tienda, sí, pero no debería ser lo único que mires.

Huawei, por ejemplo, menciona cables con conectores naranjas o morados en relación con cables E-mark, un tipo de cable que incluye un pequeño chip para identificar sus capacidades ante el dispositivo. La propia marca también vende cables compatibles con HUAWEI SuperCharge y especifica en sus fichas la potencia máxima admitida, como 66 vatios en uno de sus cables USB-A a USB-C.

El color no basta

La organización USB Implementers Forum, conocida como USB-IF, no basa la identificación oficial de los cables USB-C en colores como el morado, el verde o el naranja. Sus guías de cumplimiento apuntan a marcas más claras, como la potencia en vatios y la velocidad de datos que soporta el cable.

Eso significa que un USB-C puede cargar, transferir datos o incluso sacar vídeo, pero no siempre hará todo a la máxima velocidad. El conector es la forma física. La capacidad real está dentro del cable, del cargador y del dispositivo.

La carga rápida estándar más importante dentro del ecosistema USB es USB Power Delivery, también llamada USB PD. USB-IF explica que USB PD 3.1 permite entregar hasta 240 vatios mediante cables y conectores USB-C preparados para ello.

Carga rápida y compatibilidad

Aquí es donde el cajón de cables de casa empieza a parecer una lotería. Un móvil puede tener USB-C y no aprovechar la carga rápida de cualquier cargador. Del mismo modo, un cable morado puede funcionar para cargar, pero no activar el modo más rápido si el teléfono no reconoce el protocolo correcto.

Qualcomm Quick Charge va en esa línea. Qualcomm explica que sus ventajas de carga rápida dependen de que el producto sea compatible y de usar accesorios certificados, aunque un cargador Quick Charge pueda cargar un dispositivo que no use esa tecnología a velocidad normal.

Huawei SuperCharge también depende de la combinación adecuada de móvil, cargador y cable. La marca indica que algunos sistemas usan el cable para detectar y ajustar corriente y voltaje, algo importante para que la carga sea rápida sin salirse de los límites del equipo.

Qué mirar al comprar

La mejor pista no está dentro del conector, sino en la ficha técnica. Busca potencia en vatios, compatibilidad con USB PD, velocidad de datos y, si vas a cargar portátiles o móviles muy rápidos, la presencia de chip E-mark.

Para un móvil, conviene revisar qué carga admite el fabricante. Para un portátil, mira si necesita 60 vatios, 100 vatios o más. Comprar «el más rápido» sin comprobarlo puede ser tirar dinero, como poner gasolina premium en un coche que no la necesita.

También hay que distinguir carga de transferencia de datos. Algunos cables pensados para cargar mucho pueden ser modestos moviendo archivos, y otros muy rápidos para datos no tienen por qué ser ideales para alimentar un portátil. Parece absurdo, pero pasa.

Por qué importa ahora

En Europa, el USB-C se ha convertido en la pieza central del cargador común. La Comisión Europea indicó que las nuevas normas empezaron a aplicarse a muchos dispositivos desde el 28 de diciembre de 2024, con el objetivo de reducir cargadores duplicados y residuos electrónicos.

Desde el 28 de abril de 2026, la obligación también alcanza a los portátiles nuevos vendidos en la Unión Europea. Por eso veremos más USB-C en todas partes, pero eso no borra las diferencias entre cables. Universal no siempre significa idéntico.

La conclusión útil

Un USB morado suele ser una pista de que el cable o el puerto está pensado para carga rápida o mayor rendimiento, especialmente en algunos ecosistemas de fabricantes. Pero no es un pasaporte automático a la máxima potencia. La regla útil es esta. Mira el color, pero decide por los vatios, el protocolo y la certificación.

El estudio oficial sobre los requisitos y etiquetas de los cables USB-C se ha publicado en USB Implementers Forum.



