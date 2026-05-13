Los CEOs de Toyota, Honda y Ford lanzan el mismo aviso sobre China: «No vamos a sobrevivir»

El pulso mundial del coche eléctrico ya no se juega solo en los concesionarios. Toyota, Honda y Ford están lanzando mensajes poco habituales porque China ha convertido la velocidad industrial en su gran ventaja. La Agencia Internacional de la Energía calcula que en 2024 el país fabricó más del 70 por ciento de los coches eléctricos del mundo, con 12,4 millones de unidades de un total global de 17,3 millones.

El aviso no significa que los fabricantes tradicionales estén condenados. Pero sí señala un cambio que cualquier inversor puede entender, si una empresa tarda demasiado en sacar modelos nuevos o los vende con poco margen, su acción puede resentirse. En la práctica, China está apretando por precio, tecnología y ritmo de fábrica. Y eso se nota.

China acelera

Un vehículo eléctrico es un coche que se mueve con una batería recargable en vez de depender solo de gasolina o diésel. Lo importante no es solo que contamine menos mientras circula, sino que obliga a rediseñar el coche entero. Baterías, software, sensores y proveedores entran en la misma partida.

En 2025, las ventas mundiales de coches eléctricos subieron a unos 21 millones, según la Agencia Internacional de la Energía. En China, por primera vez, más de la mitad de los coches vendidos en el año fueron eléctricos. Es como pasar de una moda a una rutina de supermercado, ya no es raro verlos, forman parte del paisaje.

Toyota habla claro

Koji Sato, presidente de Toyota, reunió en marzo de 2026 a cientos de proveedores en Tokio y puso el foco en una palabra sencilla, velocidad. El directivo avisó de que las diferencias de ritmo entre fabricantes se traducen en costes, tecnología y competitividad. Después dejó una frase que pesa, «si las cosas no cambian, no sobreviviremos».

Toyota no estaba anunciando una rendición. Pedía revisar procesos, reducir tareas innecesarias y mejorar la productividad en toda su red de suministro. Al final del día, lo que intenta hacer es ganar tiempo sin romper una cultura industrial que durante décadas ha sido una de sus grandes fortalezas.

Honda cambia el paso

Honda recibió el golpe de una forma más directa. Toshihiro Mibe, presidente y consejero delegado de la compañía, visitó una fábrica de piezas en Shanghái y fue citado con una frase muy dura, «no tenemos ninguna posibilidad contra esto». La planta funcionaba con un nivel de automatización tan alto que la escena parecía casi una fábrica sin público.

La propia Honda admite que el entorno ha cambiado más rápido de lo previsto. En marzo de 2026 anunció la cancelación del Honda 0 SUV, el Honda 0 Saloon y el Acura RSX previstos para Norteamérica, y explicó que el crecimiento del coche eléctrico en Estados Unidos se había enfriado mientras China avanzaba con modelos más inteligentes y ciclos de desarrollo más cortos. La compañía estima pérdidas máximas de 2,5 billones de yenes ligadas a esta revisión, una cifra que habla por sí sola.

Ford mira a BYD

Jim Farley, presidente y consejero delegado de Ford, ha sido igual de claro. En una entrevista, describió a los fabricantes chinos como el gran jugador del vehículo eléctrico y dijo que no veía una competencia real de Tesla, GM o Ford frente a lo que estaba saliendo de China. También señaló a BYD como una referencia en coste, cadena de suministro y fabricación.

BYD no es una empresa pequeña que haya tenido un buen trimestre. En 2024 vendió 4,27 millones de vehículos de nueva energía, el término usado en China para eléctricos puros e híbridos enchufables, y elevó sus ingresos hasta 777.100 millones de yuanes. Aun así, el matiz importa, datos publicados en mayo de 2026 apuntaban a caídas recientes de ventas en BYD dentro de China, aunque sus exportaciones seguían creciendo.

La fábrica pesa

La cadena de suministro es el conjunto de empresas, piezas y transportes que permiten montar un coche. Si esa cadena funciona como un reloj, el fabricante puede probar ideas más rápido y bajar costes. Si va lenta, cada cambio se convierte en una semana perdida.

Ahí está la clave china. No se trata solo de vender coches baratos, sino de coordinar baterías, software, proveedores y fábricas con menos fricción. Para una marca tradicional, competir contra eso es como correr con una mochila mientras el rival va en patinete eléctrico.

La cartera también mira

Para los inversores, el problema no es elegir un ganador de forma impulsiva. El riesgo está en los márgenes, en el gasto de I+D y en las cancelaciones de proyectos. Una empresa puede vender muchos coches y, aun así, destruir valor si cada modelo nuevo cuesta demasiado lanzar.

Además, la presión puede crecer fuera de China. Canadá anunció en marzo de 2026 una cuota anual inicial de 49.000 vehículos eléctricos chinos con una tarifa del 6,1 por ciento, tras levantar un recargo previo mucho mayor. Si más mercados abren puertas, las marcas occidentales tendrán menos margen para esconderse tras los aranceles.

Lo que viene

Los próximos meses no se decidirán solo con baterías más grandes. Toyota busca productividad, Honda reorganiza su I+D y Ford prepara una plataforma eléctrica más barata y más simple. Todos persiguen lo mismo, recortar tiempo y coste sin perder confianza.

También ganará peso el coche definido por software. Dicho de forma sencilla, es un coche que mejora o cambia funciones con programas y actualizaciones, un poco como un móvil. Para el comprador puede sonar cómodo, pero para las marcas significa contratar otro tipo de talento y moverse mucho más deprisa.

China no ha ganado la partida entera. Pero ha cambiado las reglas. Y cuando Toyota, Honda y Ford usan palabras tan poco habituales, conviene escuchar.

El comunicado oficial principal ha sido publicado en Toyota Times.



