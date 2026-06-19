Elon Musk va a poner en órbita 100.000 satélites V3 con velocidad de Internet 10 veces superior a la actual en un movimiento que confirma una nueva era de Internet

Elon Musk ha puesto una cifra enorme sobre la mesa. En una conversación con Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan, el CEO de SpaceX dijo que la compañía quiere poner en órbita «probablemente más de 100.000 satélites» solo para comunicaciones. No es un detalle menor dentro de una salida a bolsa. Es casi una declaración de intenciones.

La clave está en Starlink V3, la nueva generación de satélites de la red de internet de SpaceX. Según la presentación oficial de la compañía, cada unidad pasará de 96 a 1.024 gigabits por segundo, una mejora de más de diez veces por satélite. Pero el plan también abre preguntas claras sobre regulación, cielo nocturno y capacidad real de fabricación.

Una constelación gigante

Starlink funciona con satélites en órbita terrestre baja. Dicho fácil, son satélites que vuelan mucho más cerca de la Tierra que los clásicos satélites geoestacionarios, por eso pueden responder más rápido y cubrir lugares donde tender fibra sería caro o directamente inviable.

Musk vinculó este salto con una nueva fase de crecimiento de SpaceX. La idea es pasar de una red ya grande a una infraestructura de comunicaciones mucho más densa, capaz de dar servicio a hogares, empresas, barcos, aviones y gobiernos.

Qué cambia con V3

El ancho de banda es la cantidad de datos que una red puede mover al mismo tiempo. Una forma sencilla de verlo es como una carretera. Cuantos más carriles tiene, más coches pasan sin atasco.

Con Starlink V3, SpaceX promete un cambio fuerte. La presentación de la compañía sitúa cada satélite V3 en 1.024 gigabits por segundo y cada lanzamiento en 61.000 gigabits por segundo, frente a los 2.600 gigabits por segundo por lanzamiento de los satélites V2 actuales. En la práctica, eso significa más capacidad para más usuarios a la vez.

Menos espera

La otra palabra importante es latencia. Es el pequeño retraso entre hacer clic, enviar un mensaje o mover un personaje en un videojuego y ver la respuesta. En una videollamada se nota enseguida. Nadie quiere hablar con medio segundo de eco.

Musk ha dicho que los Starlink V3 operarán a unos 350 kilómetros de altura, frente a los 550 kilómetros habituales de parte de la red actual. Al estar más cerca, la señal tiene menos distancia que recorrer. Eso no garantiza que cada conexión sea instantánea, porque influyen antenas, congestión y ruta de la señal, pero sí puede recortar el retraso mínimo posible.

Starship es la llave

El plan depende mucho de Starship, el cohete gigante y reutilizable de SpaceX. Los satélites V3 son más grandes y la compañía prevé empezar su despliegue en la segunda mitad de 2026 usando ese sistema de lanzamiento.

Ahí está parte del truco. SpaceX no solo quiere fabricar satélites mejores, también quiere lanzarlos en tandas más grandes. Su propia presentación habla de 60 satélites V3 por lanzamiento en Starship, frente a 27 satélites V2 en Falcon 9. Menos viajes para más capacidad.

IA y robots

Musk no está vendiendo Starlink V3 solo como una forma de ver vídeos más rápido en una casa rural. Su mensaje apunta a algo más amplio. La inteligencia artificial, los robots humanoides y los futuros centros de datos necesitarán mover cantidades enormes de información.

Reuters informó de que Musk y el ingeniero de SpaceX Ian Dahl defendieron que parte de la tecnología necesaria para satélites de computación orbital ya existe en Starlink V3. SpaceX habla de paneles solares, gestión del calor y sistemas derivados de su red actual. Suena futurista, sí, pero la empresa lo presenta como una extensión de piezas que ya está desarrollando.

El freno regulatorio

El gran matiz es que querer 100.000 satélites no significa tener permiso mañana. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó en enero de 2026 otros 7.500 satélites Gen2, lo que eleva el total autorizado a 15.000. También dejó pendiente una parte mayor de la solicitud de SpaceX.

Además, más satélites implican más vigilancia sobre basura espacial, interferencias y contaminación lumínica. La Unión Astronómica Internacional lleva años avisando de que las megaconstelaciones pueden afectar a observatorios ópticos y de radio. Es el otro lado de la moneda. Mejor internet, pero un cielo más ocupado.

Lo que falta por demostrar

Starlink V3 puede marcar un salto real si SpaceX logra fabricar satélites a gran escala, lanzar Starship con regularidad y obtener las autorizaciones necesarias. No basta con una cifra llamativa en una charla con inversores.

Al final del día, la promesa es sencilla de entender. Más satélites, más capacidad y menos espera. Lo difícil será hacerlo sin saturar la órbita baja ni convertir cada avance técnico en un nuevo problema para astrónomos, reguladores y otros operadores espaciales.

El documento principal se ha publicado en SpaceX.



