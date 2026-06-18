PlayStation ha lanzado una actualización silenciosa de la PS5: la versión 26.04-13.40.00 con mejoras en rendimiento y estabilidad del software del sistema

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 18 de junio de 2026 a las 08:02
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Consola PlayStation 5 junto al mando DualSense tras el lanzamiento de la actualización 26.04-13.40.00

Sony ha lanzado una nueva actualización para PS5 y muchos jugadores la verán al encender la consola. La versión 26.04-13.40.00 ya aparece en la página oficial de soporte de PlayStation, pero no llega con funciones llamativas ni cambios visibles en el menú.

La clave está en lo que Sony sí dice y también en lo que no dice. El parche se centra en el rendimiento y la estabilidad del software del sistema, así que estamos ante una de esas descargas que no se notan tanto como un nuevo juego, pero que ayudan a que todo siga funcionando con normalidad.

Qué trae la actualización

La nota oficial es breve. Sony Interactive Entertainment resume la versión 26.04-13.40.00 con una sola frase, «Hemos mejorado el rendimiento y la estabilidad del software del sistema». No hay nuevas aplicaciones, cambios en la interfaz ni funciones anunciadas para el mando DualSense.

Dicho de forma sencilla, el software del sistema es la base que hace funcionar la consola. Es lo que permite abrir juegos, entrar en la tienda, conectar con PlayStation Network, gestionar usuarios y movernos por los menús. Cuando falla, se nota rápido. Cuando va bien, casi nadie piensa en él.

Por qué importa aunque no se vea

Estas actualizaciones menores suelen tener mala fama porque obligan a esperar unos minutos antes de jugar. A nadie le apetece encender la PS5 para echar una partida rápida y encontrarse una descarga pendiente. Pero también son parte del mantenimiento normal de una consola moderna.

En la práctica, una mejora de estabilidad puede significar menos cierres inesperados, una navegación más fina o ajustes internos que Sony no detalla. No conviene exagerarlo. Esta versión no transforma la experiencia, pero sí mantiene la máquina al día, como cuando actualizas el móvil aunque no cambie nada a simple vista.

Cómo instalarla en PS5

PlayStation recomienda mantener la consola siempre actualizada para disfrutar de la mejor experiencia posible. Si la actualización no aparece sola, se puede buscar desde Ajustes, entrar en Sistema, abrir Software del sistema y seleccionar Ajustes y actualización del software del sistema.

También existe una vía con USB para quienes tengan problemas de descarga, aunque no es lo normal para la mayoría de jugadores. Sony recuerda algo importante y muy básico, no apagar la consola durante la instalación. Parece obvio, pero es justo el tipo de gesto que puede acabar dando un disgusto.

Una PS5 más madura

PS5 llegó al mercado en 2020 y ya ha recibido muchas actualizaciones grandes desde entonces. Con el paso de los años, lo habitual es que los parches llamativos sean menos frecuentes y ganen peso los ajustes de fondo. La consola ya tiene buena parte de sus funciones principales incorporadas.

Eso no significa que Sony haya terminado con PS5. Al contrario, la compañía sigue moviendo piezas para mantener vivo su catálogo. El State of Play de junio de 2026 duró alrededor de una hora y dejó anuncios como God of War Laufey, Until Dawn 2 y nuevas imágenes de Marvel’s Wolverine, además de fechas para otros juegos de PS5.

Juegos para empujar la consola

El catálogo sigue siendo una de las armas principales de PlayStation. Insomniac Games mostró nuevo material de Marvel’s Wolverine y Aaron Espinoza, responsable sénior de comunidad del estudio, detalló que el avance incluía combate, personajes e historia. Es justo el tipo de juego que puede volver a poner a PS5 en muchas conversaciones.

Santa Monica Studio también dio protagonismo a God of War Laufey. Grace Orlady explicó en el blog oficial que el equipo trabaja en una nueva entrega principal de la saga, centrada en Faye y en una aventura posterior a su funeral. Para Sony, estos anuncios son el escaparate. Para el usuario, son la razón real para encender la consola.

La sombra de la próxima generación

Mientras PS5 recibe parches de mantenimiento, Sony ya mira más allá. En una sesión oficial con inversores, Hiroki Totoki, presidente y CEO de Sony Group, habló del impacto del precio de la memoria en el negocio de consolas. La memoria es una pieza esencial del hardware y, cuando sube, fabricar una consola se vuelve más caro.

Sony no ha decidido todavía el calendario ni el precio de su próxima plataforma, según ese resumen oficial de preguntas y respuestas. La compañía también afirmó que estudiará distintas opciones, desde reducir costes en otras partes del hardware hasta ajustar estrategias comerciales o incluso revisar modelos de negocio. Suena técnico, pero el fondo es simple. Hacer una consola potente sin disparar el precio es cada vez más difícil.

Lo que debe saber el jugador

Para el usuario medio, la conclusión es sencilla. Si aparece la actualización 26.04-13.40.00, lo razonable es instalarla y seguir jugando. No merece la pena esperar grandes cambios, porque Sony no los ha anunciado.

El parche encaja en una etapa de PS5 más centrada en conservar la estabilidad que en reinventar la consola cada pocos meses. La verdadera noticia de fondo está en el equilibrio que Sony intenta mantener entre cuidar su máquina actual, alimentar el catálogo con juegos grandes y preparar una nueva generación bajo presión de costes.

El comunicado oficial se ha publicado en el portal de soporte de PlayStation.


Sonia Ramírez

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