La idea Sea Shadow resucita: 18 buques “furtivos” podrían actuar como paraguas para proteger a toda la flota de portaaviones de la Marina de EE. UU., llevando la lógica del stealth del aire al mar

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a ocultar un buque experimental dentro de una barcaza para probar una idea tan simple como ambiciosa. Se llamaba Sea Shadow y pretendía comprobar si un barco podía ser mucho más difícil de ver para los radares enemigos, igual que los aviones furtivos que ya estaban cambiando la aviación militar.

El plan más llamativo venía de Ben Rich, entonces al frente de Lockheed Skunk Works. Según su análisis, 18 naves Sea Shadow armadas con misiles antiaéreos podrían haberse adelantado a la flota de portaaviones de EE. UU. para interceptar ataques soviéticos antes de que llegaran demasiado cerca. Solo hubo una. Y esa es la parte interesante.

Un barco para engañar al radar

El Sea Shadow no era invisible de verdad. En tecnología militar, «furtivo» significa que una máquina está diseñada para devolver muy poca señal al radar, como si intentara confundirse con el ruido de fondo.

DARPA, la agencia de investigación avanzada del Pentágono, explica que Rich tomó como inspiración su trabajo en el F-117 Nighthawk. Primero pensó en submarinos y después adaptó la idea a barcos de superficie, con formas y materiales pensados para reducir la huella de radar en el mar.

La rareza tenía sentido

A simple vista, el Sea Shadow parecía más un decorado de ciencia ficción que un barco militar. Medía unos 50 metros de largo, tenía unos 21 metros de manga y desplazaba algo más de 560 toneladas, según la base oficial de la Administración Marítima de EE. UU.

Su casco era de tipo SWATH, un diseño de doble casco con menos superficie cortando el agua. Dicho en corto, se apoya en dos cuerpos sumergidos y deja menos estructura visible en la línea de flotación, lo que ayuda a ganar estabilidad y reduce ciertos problemas de movimiento.

Pruebas en secreto

El prototipo fue construido por Lockheed dentro de la Hughes Mining Barge 1, una barcaza sumergible en Redwood City, California. La Marina mantuvo el programa con un alto nivel de secreto y, hasta que lo mostró al público en 1993, las pruebas se realizaron de noche.

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El estreno técnico no fue precisamente limpio. En las primeras pruebas de 1981, el barco dejaba una estela enorme y detectable desde el aire y por sonar. De poco sirve esconderse del radar si vas dibujando una carretera blanca sobre el agua. DARPA señala que el problema se atribuyó a hélices instaladas al revés y que el programa siguió adelante después.

También hubo ensayos de maqueta lejos del mar. El equipo dirigido por el ingeniero Ugo Coty probó formas en un «océano» artificial cerca de Death Valley para medir cómo respondían frente a un radar que imitaba la amenaza soviética. Era una forma rudimentaria, pero muy práctica, de llevar el laboratorio al desierto.

La promesa de los 18

La propuesta de Rich iba más allá del prototipo. Su idea era equipar una versión operativa con decenas de misiles antiaéreos y enviarla casi 480 kilómetros por delante de los portaaviones, como una primera línea de defensa difícil de detectar.

Según el relato atribuido a Rich, esos barcos podrían atacar a los aviones soviéticos antes de que se acercaran lo suficiente para lanzar sus propios misiles. La frase más contundente fue que los atacantes «nunca sabrían qué les había golpeado». El cálculo era claro, 18 defensores furtivos para cubrir toda la flota de portaaviones estadounidense.

Por qué no salió adelante

La Marina nunca convirtió el Sea Shadow en un buque plenamente operativo. La propia base MARAD lo define como un barco experimental creado para estudiar cómo reducir la firma de radar y probar la estabilidad de su casco, no como una nave de combate lista para entrar en servicio.

También pesaban factores menos vistosos, pero importantes. Era raro, pequeño para los estándares de mando naval y dependía de una doctrina muy distinta a la de los escoltas tradicionales. En la práctica, pedía a la Marina que apostara por un guardián casi invisible situado muy lejos del grupo principal.

Aun así, llamarlo fracaso completo sería quedarse corto. DARPA señala que las lecciones del programa acabaron influyendo en aplicaciones posteriores, desde periscopios de submarinos hasta destructores más modernos como la clase Zumwalt. A veces, un prototipo no gana la guerra, pero cambia el manual.

Del secreto al desguace

Después de años de pruebas, el Sea Shadow entró en la flota de reserva de Suisun Bay en septiembre de 2006. En julio de 2012 fue vendido y salió de esa reserva, según los registros oficiales de MARAD.

La barcaza que lo escondía también tenía historia propia. Una evaluación histórica de NAVSEA recuerda que la Hughes Mining Barge 1 estuvo vinculada al Proyecto Azorian, el intento secreto de recuperar un submarino soviético hundido, y después sirvió para alojar y apoyar al Sea Shadow.

El final fue poco épico para una máquina tan futurista. El Gobierno de EE. UU. llegó a exigir que el ex Sea Shadow se desmontara y se redujera a material de desguace, según recogió Smithsonian Magazine al informar de la subasta.

La ficha oficial del proyecto Sea Shadow se ha publicado en la cronología de innovación de DARPA.



