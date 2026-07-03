Hace 20 años le prestó un millón de dólares a Elon Musk para invertirlo en Spacex: así es su vida ahora

Durante años, la historia sonó casi como una anécdota de garaje. Elon Musk estaba contra las cuerdas en 2008, SpaceX venía de fallar tres lanzamientos del Falcon 1 y Tesla tampoco iba precisamente sobrada. En ese momento apareció Antonio Gracias, un amigo cercano y socio de largo recorrido.

La pregunta vuelve ahora por una razón muy simple. SpaceX salió a bolsa el 12 de junio de 2026 bajo el símbolo «SPCX», después de fijar su oferta en 135 dólares por acción, y su estreno empujó la valoración de la compañía por encima de los 2,1 billones de dólares en su primer día de cotización.

El amigo de Musk

Antonio Gracias no es un nombre tan conocido como Musk, pero lleva más de dos décadas dentro de su círculo empresarial. Es el fundador, consejero delegado y director de inversiones de Valor Equity Partners, una firma de inversión con sede en Chicago.

Lo importante aquí es el matiz. El préstamo de un millón de dólares se ha presentado a menudo como una ayuda clave en la peor etapa de SpaceX, aunque las fuentes lo describen con más precisión como un préstamo personal a Musk durante la crisis de 2008, cuando sus empresas estaban bajo una presión extrema. No fue magia. Fue liquidez cuando no quedaba casi aire.

La hora más delicada

Para entender por qué ese gesto sigue llamando tanto la atención hay que volver al Falcon 1. SpaceX había intentado alcanzar la órbita en 2006, 2007 y agosto de 2008, pero los tres lanzamientos acabaron mal. El cuarto intento, el 28 de septiembre de 2008, sí funcionó y convirtió al Falcon 1 en el primer cohete privado de combustible líquido en llegar a órbita.

Ese éxito no solo salvó el orgullo de la empresa. También cambió su conversación con clientes, inversores y agencias públicas. Pocas semanas después, la NASA adjudicó a SpaceX un contrato de 1.600 millones de dólares para 12 misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional.

En la práctica, fue como pasar de estar a punto de cerrar el taller a recibir un encargo enorme. La salida a bolsa de 2026 es la parte brillante de la historia, pero la base se construyó en esos días tensos.

Quién es Antonio Gracias

Gracias fundó Valor en 1995 y ha trabajado durante más de 25 años en inversión privada. Según la propia firma, fue consejero de Tesla entre 2007 y 2021, ejerció como consejero independiente principal durante ocho años y también es director de varias empresas participadas por Valor, entre ellas Space Exploration Technologies.

Su perfil combina finanzas, operaciones y una relación muy estrecha con Musk. Valor también destaca que estudió Finanzas y Economía Internacional en la Universidad de Georgetown y Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

Ese recorrido ayuda a explicar por qué no fue solo «el amigo que prestó dinero». Gracias se convirtió en una pieza estable del ecosistema Musk, con presencia en empresas, consejos y operaciones que exigían paciencia, riesgo y bastante sangre fría.

La gran recompensa

La recompensa llega ahora por la participación de Valor en SpaceX. En documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Antonio J. Gracias aparece vinculado a las entidades de Valor que poseen 503.414.530 acciones de clase A tras la oferta, equivalentes al 6,7 por ciento de esa clase.

Eso le coloca como uno de los grandes beneficiados del salto bursátil de SpaceX, aunque conviene no confundirlo con una cuenta corriente personal instantánea. Muchas de esas acciones pertenecen a fondos y vehículos de inversión de Valor, no a una cartera sencilla con su nombre en una app bancaria.

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Aun así, el impacto patrimonial es enorme. Cuando una empresa pasa a cotizar, sus acciones tienen un precio visible cada día. Eso convierte participaciones que antes eran difíciles de valorar en cifras que Wall Street puede seguir minuto a minuto.

Más que una anécdota

La salida a bolsa, o IPO, significa que una empresa empieza a vender acciones en un mercado público. Para un lector normal, es como si una compañía que antes solo dejaba entrar a inversores escogidos abriera una puerta a compradores mucho más amplios.

En el caso de SpaceX, esa puerta se abrió a lo grande. Reuters informó de una subida del 19 por ciento en el debut y de un cierre a 160,95 dólares por acción, suficiente para alcanzar una valoración de 2,1 billones de dólares. También señaló que los analistas esperaban volatilidad por la alta valoración y el reducido volumen de acciones disponibles para negociar.

Gracias también ha tenido exposición pública fuera de los negocios. En 2025, su nombre apareció ligado al DOGE y a revisiones dentro de la Administración del Seguro Social, según documentos del Senado de Estados Unidos, que indicaban que habría dejado ese servicio antes del 1 de julio de 2025.

El matiz final

La historia funciona porque tiene todos los ingredientes de Silicon Valley. Un fundador al límite, cohetes fallidos, un amigo que presta dinero y una empresa que acaba cotizando como una de las más valiosas del mundo.

Pero el dato clave no es que un millón de dólares se haya convertido de forma directa en decenas de miles de millones. La lección más realista es otra. Antonio Gracias ya estaba dentro de la red de confianza de Musk, siguió invirtiendo durante años y mantuvo exposición a SpaceX cuando el desenlace todavía no estaba claro.

Por eso su caso se entiende mejor como una apuesta larga, no como un golpe de suerte. A veces, en los negocios, aguantar también es una forma de invertir.

El documento oficial de la salida a bolsa se ha publicado por SpaceX.



