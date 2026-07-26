El ejército más poderoso del mundo presenta su tanque más avanzado: el M1A2 SEP v3 Abrams incorpora un cañón de 120 milímetros capaz de disparar munición de última generación con precisión milimétrica

Publicado el: 26 de julio de 2026 a las 20:48

Para un tanque, ser el «más potente» no depende solo del tamaño del cañón. También cuentan la protección de la tripulación, la movilidad, los sensores y la rapidez con la que comparte información con otras unidades.

El M1A2 SEPv3 Abrams reúne esas capacidades y el Ejército de Estados Unidos lo ha descrito como el tanque más capaz del mundo. No es un estreno de 2026. El Ejército aceptó los primeros vehículos de producción inicial el 4 de octubre de 2017 y la variante continúa en servicio mientras avanza el futuro M1E3.

El Abrams más moderno

El SEPv3 no es un vehículo creado desde cero. Su nombre procede de «System Enhancement Package», un paquete de mejoras que actualiza el Abrams con más energía eléctrica, nuevas comunicaciones, protección reforzada y espacio para futuras tecnologías.

El programa está dirigido por la Oficina Ejecutiva del Programa de Sistemas de Combate Terrestre del Ejército y el vehículo lo fabrica General Dynamics Land Systems. Las pruebas se centraron en corregir problemas de espacio, peso y suministro eléctrico detectados en versiones anteriores, además de facilitar el mantenimiento.

Un cañón de 120 milímetros

Su arma principal es el cañón M256 de 120 milímetros, preparado para disparar contra carros de combate, posiciones protegidas y otros blancos. El control de tiro combina sensores y cálculos digitales para apuntar mientras el tanque se mueve o cuando la visibilidad es mala.

El SEPv3 incorpora un enlace de datos para la munición. Dicho de forma sencilla, puede transmitir información al proyectil antes del disparo y aprovechar municiones como la M1147, que reúne en una sola carga varias funciones antes repartidas entre cuatro modelos.

Blindaje y defensa activa

Los detalles exactos del blindaje son reservados, algo habitual en los vehículos militares. La información pública habla de nuevas capas de protección y mejoras frente a explosiones para aumentar las posibilidades de supervivencia de sus cuatro tripulantes.

A esa coraza se suma Trophy, un sistema de protección activa. Sus sensores buscan cohetes y misiles antitanque que se acercan y lanzan una contramedida para intentar detenerlos antes del impacto.

No es un escudo mágico. Las minas, los ataques desde arriba y los drones siguen obligando a combinar el tanque con vigilancia aérea, guerra electrónica y equipos contra aeronaves no tripuladas.

Potencia con un coste

El Abrams conserva una turbina de gas de 1.500 caballos y una suspensión reforzada. A pesar de su enorme masa, puede acercarse a los 67 kilómetros por hora por carretera y mantiene una movilidad elevada en terrenos complicados.

Una unidad auxiliar bajo el blindaje alimenta radios y sensores cuando el motor principal está apagado. Pero esa potencia exige combustible, transporte pesado y mucho mantenimiento. «El Abrams ya no puede ampliar sus capacidades sin añadir peso», reconoció Glenn Dean, entonces responsable del programa de sistemas de combate terrestre.

Un tanque conectado

El SEPv3 funciona también como un nodo digital sobre orugas. Sus radios y pantallas ayudan a recibir órdenes, compartir posiciones y seguir el movimiento de fuerzas amigas, de modo que la tripulación no depende solo de lo que ve por las mirillas.

El vehículo puede generar avisos sobre su propio estado y sus necesidades de mantenimiento. En una demostración del Ejército, un Abrams envió esos datos a la red logística para detectar fallos antes de que dejaran el tanque parado.

No combate solo

¿Puede un carro de combate dominar por sí mismo una zona? No. El Abrams necesita infantería, ingenieros, artillería, defensa aérea y drones que detecten amenazas más allá de su campo de visión.

Esa lógica quedó clara en la operación Winter Falcon de enero de 2026. Fuerzas estadounidenses y polacas dispararon sus M1A2 mientras mostraban drones y equipos contra drones, una combinación que refleja cómo se prepara hoy una unidad acorazada.

Polonia compró 250 M1A2 SEPv3 como parte de su modernización militar. Para Washington, estas ventas también buscan mejorar la coordinación entre aliados y reforzar la disuasión en el flanco oriental de la OTAN.

El relevo ya está en marcha

El SEPv3 es la versión operativa más avanzada del Abrams, pero no será la última. El Ejército frenó el proyecto SEPv4 y pasó al M1E3, un diseño que pretende pesar menos, necesitar menos apoyo y aceptar actualizaciones con mayor rapidez.

Estados Unidos presentó un prototipo temprano del M1E3 en enero de 2026. Mientras ese modelo avanza hacia nuevas pruebas, el SEPv3 seguirá fabricándose a menor ritmo y continuará siendo una pieza central de las brigadas acorazadas.

Eso coloca al M1A2 SEPv3 en una posición peculiar. Es uno de los tanques más protegidos y digitalizados en servicio, pero también el puente hacia una generación pensada para resistir mejor frente a drones, armas de largo alcance y campos de batalla cada vez más vigilados.

La nota oficial sobre el M1A2 SEPv3 se ha publicado en el Ejército de Estados Unidos.



