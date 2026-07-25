Navantia prueba en Cartagena el sistema AIP del S-83 Cosme García, capaz de ocultarse semanas bajo el agua

Pasar semanas bajo el agua sin subir para recargar baterías cambia las reglas del juego para un submarino convencional. Navantia anunció el 16 de junio de 2026 el inicio en Cartagena de las pruebas del sistema AIP que llevará el S-83 «Cosme García», la tercera unidad de la clase S-80 destinada a la Armada española. La promesa central es clara, mantener la inmersión durante semanas en vez de días.

Hay un detalle que conviene aclarar desde el principio. Los 12 metros y las 400 toneladas anunciados corresponden solo a la sección que alberga el sistema de propulsión, no al submarino completo, que mide 80,8 metros y desplaza cerca de 3.000 toneladas. Si los ensayos salen según lo previsto, el S-83 será el primero de la serie entregado con el AIP instalado de fábrica.

Una central eléctrica a bordo

AIP significa propulsión independiente del aire. Produce electricidad mientras el submarino sigue sumergido, sin necesitar aire exterior para poner en marcha los motores diésel. Así evita acercarse con tanta frecuencia a la superficie y desplegar el «snorkel», un tubo que toma aire para recargar las baterías.

El equipo español emplea oxígeno líquido y bioetanol almacenados a bordo. A partir del bioetanol genera hidrógeno solo cuando lo necesita y lo envía a una pila de combustible, una especie de central eléctrica compacta que convierte esa reacción en energía. No lleva grandes depósitos de hidrógeno puro, una diferencia clave frente a sistemas anteriores.

Pruebas en Cartagena

Navantia ha colocado la sección del AIP en IPS3, una instalación especial del astillero de Cartagena. Allí comenzó la primera carga de oxígeno líquido y bioetanol tras completar las verificaciones previas. Es un bloque tan largo como un autobús urbano y pesa unas 400 toneladas.

¿Por qué probarlo antes de cerrar el submarino? El banco reproduce las conexiones con la parte delantera y trasera del buque, además de la profundidad y la velocidad, para que los técnicos ajusten el sistema en su posición real. Después, la sección se unirá al casco resistente, la estructura que soporta la presión del agua.

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El AIP ya había superado las pruebas de aceptación en fábrica en septiembre de 2023, pero aquello ocurrió en un entorno terrestre simulado. La fase actual va un paso más allá porque el equipo está instalado en la sección real que formará parte del S-83.

Tres semanas sin salir

Navantia calcula que BEST-AIP permitirá navegar hasta tres semanas en inmersión con una discreción comparable a la navegación solo con baterías. Esa cifra es un máximo anunciado y la duración exacta dependerá de la velocidad, la misión y el consumo eléctrico. Aun así, el salto frente a los días de un submarino que depende únicamente de sus baterías resulta notable.

Ese tiempo adicional reduce las ocasiones en las que el submarino debe acercarse a la superficie, cuando puede ser más fácil localizarlo. Esto importa en vigilancia, recopilación de inteligencia y lucha antisubmarina, que consiste en detectar y seguir otros submarinos, además de proteger zonas estratégicas. Sigilo no significa invisibilidad, pero sí ofrecer menos pistas.

El primero con AIP de serie

El S-83 será el primer S-80 entregado con esta capacidad ya montada. El S-84 «Mateo García de los Reyes» también deberá salir del astillero con el sistema, mientras que el S-81 «Isaac Peral» y el S-82 «Narciso Monturiol» están preparados para recibirlo durante su primera gran carena, una parada técnica de mantenimiento de gran alcance.

El S-81 fue entregado a la Armada el 30 de noviembre de 2023. El S-82 se encuentra en pruebas de puerto, mientras el S-83 y el S-84 continúan en construcción en Cartagena. La serie avanza por fases, no como cuatro submarinos terminados a la vez.

Tecnología hecha en España

El programa S-80 es uno de los mayores proyectos industriales de la defensa española. El Ministerio de Defensa calcula una inversión de unos 4.000 millones de euros entre 2018 y 2032, con más de 6.000 empleos y alrededor de un centenar de empresas colaboradoras. Esa escala explica por qué el AIP también se considera una carta de presentación para futuras exportaciones.

Navantia lidera el diseño, la construcción y la integración del submarino, y destaca el alto contenido tecnológico nacional del AIP. Durante la puesta a flote del S-82, la entonces secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, lo resumió con una frase breve. «Por eso podemos decir que este es un submarino español».

Lo que aún falta

Los ensayos actuales no significan que el S-83 esté listo para entrar en servicio. Primero deben demostrar que el AIP genera la potencia esperada, corregir posibles fallos y completar la unión de la sección con el casco. Después quedarán la integración final y las pruebas de puerto y de mar.

El reto no es encender el sistema una vez, sino hacerlo de forma segura, silenciosa y repetible durante misiones largas. Hasta que ese proceso termine, las tres semanas deben entenderse como una capacidad prevista por Navantia, no como un resultado operativo ya demostrado por el S-83. Esa diferencia importa.

La nota de prensa oficial sobre el inicio de las pruebas se ha publicado en Navantia.



