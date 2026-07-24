EEUU se prepara para dominar el cielo con el F-47, el mega caza de sexta generación con tecnología stealth avanzada que da un salto generacional nunca visto

Estados Unidos ha convertido el F-47 en una de sus mayores apuestas militares para las próximas décadas. El avión tripulado, encargado a Boeing, será el núcleo de una red de combate que también incluirá drones y otros sistemas conectados, con la misión de sustituir con el tiempo al F-22 Raptor.

Conviene aclararlo desde el principio. El F-47 no es un caza ya estrenado ni listo para entrar en servicio, y la imagen difundida hasta ahora es una recreación artística. El programa continúa en desarrollo y gran parte de sus características permanece clasificada.

Qué es el F-47

El F-47 forma parte del programa Next Generation Air Dominance de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En la práctica, no se plantea como un avión aislado, sino como el centro de una familia de sensores, comunicaciones y aeronaves no tripuladas capaces de compartir información durante una misión.

¿Qué significa sexta generación? No existe una lista pública y universal que cierre el concepto, pero aquí se usa para describir un caza con mayor alcance, furtividad avanzada, sensores conectados y capacidad para recibir mejoras con más rapidez. La furtividad consiste en reducir las señales que permiten a los radares detectar un avión, algo parecido a bajar el volumen de su presencia en el cielo.

Boeing gana el proyecto

La Fuerza Aérea seleccionó a Boeing el 21 de marzo de 2025 para la fase de ingeniería y desarrollo de fabricación. Esa etapa incluye integrar y probar los sistemas, construir un pequeño número de aviones de ensayo y preparar opciones para una producción inicial limitada.

Lea también: WhatsApp ha mandado un mensaje a los usuarios de España avisando de un cambio inminente que afecta seriamente a la privacidad

Boeing no parte de una hoja en blanco. La agencia DARPA explicó que Boeing y Lockheed Martin diseñaron dos aviones experimentales para reducir riesgos, que volaron por primera vez en 2019 y 2022 y acumularon varios cientos de horas. No eran el F-47 definitivo, sino bancos de pruebas para tecnologías que podían llegar al programa.

Por qué mira al Pacífico

El contexto estratégico pesa tanto como la tecnología. El presupuesto de defensa estadounidense ha colocado la disuasión de China en el Indo-Pacífico entre sus prioridades y reservó 3.500 millones de dólares para el F-47 en la propuesta del año fiscal 2026. Las enormes distancias de la región hacen que el alcance y la capacidad de operar lejos de grandes bases sean especialmente valiosos.

El F-22, al que el nuevo avión deberá reemplazar de forma gradual, entró en capacidad operativa inicial en diciembre de 2005. Sigue siendo el principal caza de superioridad aérea estadounidense, pero su diseño pertenece a otra época y la ficha oficial enumera 183 aparatos en el inventario total.

Lea también: Usar la IA está bien pero un estudio acaba de revelar que los estudiantes no saben cuándo les está dando información incorrecta y a la larga va a ser un problema más grave de lo que pensábamos

No habrá un cambio de un día para otro. La propia Fuerza Aérea mantiene la modernización del F-22 mientras desarrolla el F-47 y presenta el nuevo modelo como una plataforma con más alcance, mayor disponibilidad y menos necesidades de personal e infraestructura. Son metas del programa, no prestaciones demostradas públicamente.

El piloto no estará solo

Una pieza clave serán los Collaborative Combat Aircraft, conocidos como CCA. Son drones de combate semiautónomos pensados para volar junto a cazas tripulados, ampliar el alcance de sus sensores y repartir tareas, como si el piloto dirigiera un pequeño equipo en lugar de una sola aeronave. El concepto ya no vive solo en un PowerPoint.

El 16 de julio de 2026, un prototipo YFQ-44A disparó un misil contra un objetivo digital durante una prueba en el desierto de Mojave. La Fuerza Aérea recalcó que el aparato no decide por sí solo cuándo emplear un arma y que la autorización sigue en manos de una persona. Esa supervisión humana es, por ahora, una regla central del programa.

Cuándo podría llegar

En febrero de 2026, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Ken Wilsbach, afirmó que el F-47 seguía «encaminado a volar pronto». No dio una fecha concreta, y un primer vuelo de prueba no equivale a que el avión esté listo para una unidad de combate.

El dinero muestra la prioridad política. La propuesta presupuestaria para el año fiscal 2027 añadió 3.000 millones de dólares para acelerar el F-47 y 2.700 millones para los drones CCA. Pero una propuesta aún debe pasar por el Congreso, y más financiación no elimina los riesgos técnicos ni los posibles retrasos.

También faltan datos básicos. Las fuentes oficiales consultadas no detallan sus dimensiones, velocidad, armamento, coste por unidad ni calendario de despliegue, y Boeing reconoce que la información técnica y del programa sigue clasificada. Por eso conviene leer las promesas oficiales como objetivos que todavía deben superar años de pruebas. La imagen pública del F-47, de momento, sigue siendo una maqueta digital.

El anuncio oficial del programa se ha publicado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.



