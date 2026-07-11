Un perro robot salva una fábrica de pérdidas de 580.000 euros en una semana tras detectar una peligrosa grieta en los cimientos de la planta

En una planta de cemento de unos 150 años en Péry, Suiza, el turno de noche ya no lo hace solo una persona con linterna y libreta. También lo hace ANYmal, un perro robot de cuatro patas desarrollado por la empresa suiza ANYbotics, que camina por escaleras, zonas con polvo y rincones calientes para revisar maquinaria difícil de vigilar.
El caso más llamativo fue una grieta en los cimientos de una trituradora. Según ANYbotics, detectarla a tiempo evitó una parada que podía haber durado cerca de una semana y costado unos 630.000 dólares. No es ciencia ficción. Es mantenimiento industrial con patas, sensores y bastante paciencia mecánica.
Un robot en el turno de noche
ANYmal trabaja en Vigier Ciment, una cementera que forma parte del grupo Vicat. Desde enero de 2025, el robot recorre tres molinos repartidos en seis niveles y revisa unos 450 puntos de inspección durante sus misiones nocturnas.
La palabra clave aquí es «autónomo«. En la práctica, significa que el robot sigue rutas preparadas, recoge datos y vuelve con un informe sin que alguien tenga que guiarlo paso a paso con un mando.
El equipo de mantenimiento usa Data Navigator, la plataforma de ANYbotics que organiza las misiones y convierte las lecturas del robot en avisos útiles. Ion Stoian, jefe de mantenimiento de Vigier Ciment, resumió el cambio con una frase sencilla sobre el robot. «Siempre está ahí para nosotros».
La grieta que nadie vio
El hallazgo más caro de ignorar apareció cerca de la trituradora principal de la planta. Denis Schaad y Joey Plomb, técnicos de Vigier Ciment, estaban configurando puntos de inspección cuando la cámara del robot mostró que un motor vibraba más de lo normal.
Al bajar a comprobarlo, el equipo encontró un bloque de hormigón agrietado de lado a lado. La pieza tenía un tamaño parecido al de una mesa de cocina y sostenía una zona crítica de la trituradora.
Si ese bloque hubiese cedido, la planta podía haberse quedado sin producción durante unas 120 horas. La reparación preventiva se hizo en un día, mientras la máquina seguía funcionando, y dejó para una parada programada el arreglo más profundo.
Calor, gas y fugas
ANYmal no solo mira. También mide temperatura, escucha sonidos que una persona no percibe bien y puede detectar gases. En una de sus rondas, su cámara térmica avisó de que un rodamiento se estaba acercando a 140 grados Celsius, aunque por fuera no había ruido ni señales claras.
Ese aviso permitió planificar una reparación de unas ocho horas durante el día, con piezas preparadas y sin emergencia nocturna. Puede sonar poco espectacular, pero en una fábrica grande eso cambia mucho. Menos prisas, menos riesgo y menos dinero perdido.
El robot también registró picos de amoníaco en zonas de descarga y ayudó a localizar fugas de aire en filtros situados a unos 50 metros de altura. El Departamento de Energía de Estados Unidos recuerda que las fugas de aire comprimido pueden desperdiciar entre el 20 y el 30 por ciento de la producción de un compresor, una pérdida silenciosa que se paga todos los días.
Qué lleva dentro ANYmal
ANYmal incorpora cámara visual, cámara térmica, micrófono ultrasónico, luz potente y un escáner láser de entorno. Ese escáner, conocido como lidar, crea una especie de mapa alrededor del robot para que sepa dónde está y por dónde puede moverse.
ANYbotics explica que el sistema está pensado para instalaciones complejas, con varios pisos, escaleras metálicas y zonas donde no siempre hay buena conexión. También puede integrar sensores de gas y sistemas de imagen acústica para detectar fugas o fallos que antes quedaban escondidos.
La ventaja no está solo en tener muchos sensores. Está en repetir siempre la misma ronda, desde el mismo punto y con datos comparables. Es como hacerse una revisión médica cada noche, pero aplicada a motores, filtros, rodamientos y cintas.
Por qué importa en una cementera
Una planta de cemento no se parece a una oficina con máquinas limpias y pasillos tranquilos. Hay polvo, calor, ruido, escaleras, equipos que giran sin parar y piezas que pueden ser caras de cambiar si se rompen en el peor momento.
Vigier Ciment ya tenía sensores fijos en parte de sus equipos, pero no en todos. Un sensor atornillado a una máquina ve lo que tiene delante. Un robot que camina puede pasar por zonas distintas, comparar señales y llevar los datos al equipo antes de que empiece el primer turno.
También hay un asunto humano. Robert Christinger, responsable de automatización de Vigier Ciment, lo expresó así. «No estamos intentando reemplazar a la gente. Estamos intentando atraerla». Al final del día, el robot hace la ronda dura y repetitiva, mientras los técnicos deciden qué reparar y cómo hacerlo.
Lo que falta por comprobar
El caso procede de ANYbotics y de Vigier Ciment, así que conviene leerlo como una experiencia industrial documentada, no como una prueba independiente publicada en una revista científica. Aun así, los números son concretos. Más de 33.000 inspecciones en 16 meses, cero fallos del robot comunicados por la empresa y costes de parada evitados por encima del coste del programa.
La siguiente prueba será ver si este modelo se repite en otras cementeras y en condiciones igual de duras. ANYbotics señala que Vigier quiere ampliar el programa al horno, al enfriador de clínker y después a las canteras, donde el terreno ya no perdona tanto.
La nota de prensa se ha publicado en ANYbotics.