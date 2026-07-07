En el caso más grave hasta la fecha, una GeForce RTX 5090 ha acabado completamente quemada por el conector de 16 pines dañando la GPU y la VRAM: la empresa se lava las manos y rechaza la garantía

Una GeForce RTX 5090 ha llegado a un taller de reparación de Vietnam con una avería poco habitual incluso para una tarjeta gráfica de gama extrema. Según el reporte de quyle.gpufix, la zona del conector de alimentación de 16 pines quedó tan dañada que el problema no se limitó al cable ni al enchufe. La GPU y la memoria de vídeo también habrían quedado inutilizadas.

El caso llama la atención porque no hablamos de una tarjeta barata ni de una avería menor. La RTX 5090 es la GPU GeForce más potente de NVIDIA y cuenta con 32 GB de memoria GDDR7, así que cualquier fallo de este tipo abre una pregunta incómoda para usuarios y fabricantes. ¿Qué pasa cuando una pieza pensada para alimentar hardware de miles de euros se convierte en el punto más débil del sistema?

Una avería extrema

El taller vietnamita recibió dos RTX 5090 para reparar. La primera ya había sido manipulada antes de llegar, presentaba problemas de alimentación, no era detectada correctamente y, según el informe, incluso le faltaba un chip de memoria VRAM A1. Aun así, quyle.gpufix asegura que pudo repararla y devolverla el mismo día.

La segunda tarjeta era otra historia. El daño por calor alcanzó el PCB, que es la placa donde van soldados los componentes, y dejó al descubierto capas de cobre. El conector de 16 pines habría quedado destruido hasta el punto de no reconocerse físicamente, con la GPU y la VRAM dadas por muertas.

Qué es el conector de 16 pines

El conector 12V-2×6 es la versión actual del conector de alimentación de 16 pines usado en muchas tarjetas gráficas modernas de alto consumo. PCI-SIG, el organismo que define estándares PCI Express, lo incorporó en la especificación CEM 5.1 como sustituto del anterior 12VHPWR.

En la práctica, su función es sencilla de entender. En vez de repartir la energía entre varios conectores grandes, concentra mucha alimentación en una sola toma compacta. Es cómodo, sí, pero también deja menos margen para errores de montaje, presión del cable o contactos que no quedan bien asentados.

La garantía se complica

Según el taller, la garantía fue rechazada porque el caso entraría dentro de daños por fuego o explosión. Esa es la parte más delicada para el comprador, porque una avería así puede convertir una tarjeta carísima en chatarra sin que exista reparación viable. Y duele. Como cuando un móvil nuevo se cae el primer día, pero multiplicado por bastante dinero.

Como referencia, NVIDIA indica en su garantía para tarjetas de marca propia que cubre defectos de fabricación y fallos de componentes, pero también excluye problemas que no estén relacionados con un defecto del producto, como mal uso, abuso, negligencia o daños por servicios no autorizados. En una RTX 5090 de un ensamblador u OEM, la política concreta puede cambiar según marca, región y vendedor.

Lo que no se sabe

Hay un punto clave que conviene no saltarse. No se conoce qué fuente de alimentación se usó, si el cable era nativo, si había adaptadores, extensiones, una curva demasiado cerrada o una inserción imperfecta del conector. Sin esos datos, señalar una causa única sería precipitado.

Tampoco se ha confirmado el fabricante exacto de la tarjeta. VideoCardz señala que en las imágenes aparece un modelo OEM de Dell en el fondo, así que podría tratarse de una variante para equipos premontados y no de una RTX 5090 vendida como modelo independiente en tiendas. Eso no cambia la gravedad del daño, pero sí importa para hablar de garantías y responsabilidades.

La queja del taller

El reparador criticó que una tarjeta de este precio no incluya protecciones adicionales para evitar que un cortocircuito acabe quemando la placa. Su argumento es fácil de seguir. Un fusible o un sistema de protección bien colocado puede actuar como un cortafuegos eléctrico y cortar el problema antes de que se lleve por delante media tarjeta.

El taller también citó a EVGA como ejemplo de marca con buena reputación histórica entre entusiastas, aunque la comparación tiene matices. EVGA dejó de fabricar tarjetas gráficas nuevas tras cortar su relación con NVIDIA, y sus condiciones públicas de garantía también excluyen varios daños en PCB, fuego o calor anormal en determinados supuestos.

Qué debería revisar el usuario

Para quien tenga una GPU con este conector, el caso no significa que todas las RTX 5090 vayan a fallar. Significa algo más práctico. Hay que revisar que el cable quede completamente insertado, sin huecos visibles, y evitar doblarlo justo al salir del conector.

Corsair recomienda dejar un tramo recto antes de doblar el cable y evitar curvas agresivas cerca de la carcasa del conector. Parece un detalle menor, pero en un PC potente esos detalles cuentan. Un enchufe mal asentado en casa ya da mala espina; en una GPU de este nivel, más todavía.

El reporte principal ha sido recogido por VideoCardz.



