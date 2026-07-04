Las baterías de siempre podrían desaparecer antes de lo que pensábamos: investigadores confirman que llegan los dispositivos autónomos que no necesitarán baterías

Por Adrian Villellas
Publicado el: 4 de julio de 2026 a las 09:42
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El investigador Dongchen Qi, de la Universidad Tecnológica de Queensland, autor del estudio sobre el efecto Hall no lineal para dispositivos sin baterías.

¿Y si algunos sensores pudieran funcionar sin estar pendientes del cargador? No sería magia, ni una pila eterna escondida en el interior. La clave estaría en aprovechar pequeñas señales eléctricas del entorno, como ondas de radio o energía ambiental, y convertirlas en electricidad útil dentro del propio material.

Un equipo internacional liderado por Dongchen Qi, de la Universidad Tecnológica de Queensland, junto con Xiao Renshaw Wang, de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, ha estudiado cómo controlar un fenómeno llamado efecto Hall no lineal. El hallazgo no permite tirar hoy el cargador del móvil, pero sí apunta a sensores, chips y dispositivos portátiles más pequeños y eficientes.

Electricidad sin batería

El efecto Hall normal se conoce desde hace mucho tiempo. De forma sencilla, ocurre cuando una corriente eléctrica pasa por un material y, con ayuda de un campo magnético, aparece una tensión hacia un lado.

El efecto Hall no lineal juega con otra regla. Puede generar una tensión lateral a partir de una corriente alterna, incluso sin campo magnético externo, y convertir esa señal en corriente continua, que es la que necesitan muchos dispositivos electrónicos para funcionar.

En la práctica, eso significa que un material podría actuar como una especie de “traductor” eléctrico. Toma una señal que va y viene, como una señal de radio, y la transforma en una salida más aprovechable para un circuito.

El papel del material

El equipo trabajó con telururo de bismuto, un material topológico. Dicho sin rodeos, es un sólido en el que los electrones pueden comportarse de forma poco común, sobre todo cerca de la superficie.

Ese tipo de material interesa porque no solo conduce electricidad de una manera especial. También permite estudiar efectos cuánticos que, hasta hace poco, parecían más propios de una pizarra de física que de un chip real.

Según la Universidad Tecnológica de Queensland, los investigadores observaron que el efecto se mantiene estable a temperatura ambiente. Este detalle importa mucho, porque una tecnología que solo funciona en frío extremo suele quedarse encerrada en el laboratorio.

Defectos que ayudan

Lo curioso del estudio es que no trata los defectos del material solo como un problema. Los minúsculos fallos internos, junto con las vibraciones de los átomos, pueden ayudar a controlar la señal eléctrica.

A bajas temperaturas mandan más esas pequeñas imperfecciones. Cuando el material se calienta, ganan peso las vibraciones de la red cristalina, que es el orden interno de los átomos. Ese cambio puede incluso invertir la dirección de la señal eléctrica.

“Cuando se entiende lo que ocurre dentro del material, se pueden diseñar dispositivos para aprovecharlo”, explicó Qi. Es una idea sencilla, pero potente. No basta con descubrir el efecto, hay que saber domarlo.

Menos piezas en el circuito

Hoy, muchos dispositivos necesitan componentes adicionales para convertir corriente alterna en corriente continua. Los diodos hacen ese trabajo, pero ocupan espacio y añaden límites al diseño.

El efecto Hall no lineal podría reducir parte de esa carga. Si el propio material convierte la señal, el circuito puede ser más compacto, más rápido y, en algunos casos, más eficiente.

Esto encaja especialmente bien con el Internet de las Cosas. Hablamos de sensores pequeños repartidos por casas, fábricas, cultivos o ropa inteligente, donde cambiar baterías una por una puede ser un dolor de cabeza bastante real.

Una línea de investigación activa

El nuevo trabajo no aparece de la nada. En 2019, una investigación en Nature ya mostró un efecto Hall no lineal en un material cuántico bidimensional sin necesidad de campo magnético externo. Aquello ayudó a abrir el camino experimental.

Más tarde, un estudio publicado en Nature Communications observó un fuerte efecto Hall no lineal a temperatura ambiente en láminas finas de telurio. También demostró una rectificación inalámbrica en rango de radiofrecuencia, una pista clara de por dónde podrían ir las aplicaciones.

La diferencia ahora está en el mecanismo. El equipo de Qi y Wang se centra en entender cómo las imperfecciones y las vibraciones internas contribuyen al fenómeno en el telururo de bismuto. En ciencia, saber por qué funciona suele ser tan importante como ver que funciona.

Lo que podría venir

Las aplicaciones más cercanas serían sensores autónomos, pequeños chips de bajo consumo y tecnología portátil. También se mencionan componentes ultrarrápidos para futuras redes inalámbricas, aunque ahí conviene mantener los pies en el suelo.

No hablamos de móviles que nunca se cargan ni de energía gratis. Hablamos de dispositivos que consumen muy poco y podrían rascar energía del ambiente para tareas concretas, como medir temperatura, detectar movimiento o enviar señales simples.

Qi lo resumió con una frase clara al señalar que los efectos cuánticos dejan de ser abstractos cuando empiezan a servir para aplicaciones reales. Es justo ahí donde este estudio resulta interesante. Pequeño por dentro, pero con una ambición grande.

El estudio oficial se ha publicado en Newton.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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