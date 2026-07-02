Poner un trozo de papel de aluminio debajo de la televisión: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo en casa

Colocar un trozo de papel aluminio debajo del televisor se ha convertido en uno de esos trucos caseros que pasan de boca en boca porque parecen simples, baratos y rápidos. La idea principal no es “potenciar” el aparato ni mejorar la imagen, sino usar una lámina como barrera superficial contra polvo, pequeñas partículas y roces en la zona donde se apoya el televisor.

Dicho así, suena práctico. Pero conviene separar lo útil de lo exagerado. El papel aluminio puede ayudar a mantener más limpia una superficie o proteger un mueble en casos puntuales, pero no sustituye la limpieza, la ventilación ni las recomendaciones del fabricante.

Qué pretende hacer

El papel aluminio funciona como una capa física entre el televisor y el mueble. En la práctica, eso puede servir para recoger polvo en una zona incómoda, sobre todo detrás de la pantalla, donde casi nadie pasa el paño cada semana.

También hay quien lo coloca sobre muebles de madera o vidrio para evitar marcas leves, suciedad acumulada o pequeños restos que caen al mover cables. Es un apaño doméstico, no una pieza técnica del televisor. Poca magia.

Lo que no hace

Este truco no mejora por sí solo la señal, la calidad de imagen ni el sonido del televisor. Si hay pixelaciones, cortes o canales que no se ven bien, el problema suele estar más cerca de la antena, el cableado o la cobertura que de lo que haya debajo del aparato, según explica la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios en su guía sobre recepción de televisión.

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Tampoco aparece como recomendación oficial en las guías de mantenimiento consultadas. Sony, por ejemplo, centra sus consejos en limpiar con paños suaves, no bloquear las ranuras y retirar el polvo de las zonas de ventilación.

El calor importa

Los televisores modernos generan calor cuando funcionan durante horas. Por eso necesitan respirar, igual que un portátil cuando lo usamos sobre una manta y empieza a calentarse más de la cuenta.

Aquí está el punto delicado del papel aluminio debajo del televisor. Si se coloca mal y tapa ranuras, puede empeorar la circulación de aire. Sony recuerda que las aberturas del televisor sirven para evitar el sobrecalentamiento y que no deben bloquearse ni cubrirse, mientras que Samsung relaciona el polvo en rejillas y ventiladores con errores del sistema de refrigeración.

Cuidado con los cables

El aluminio no debe entrar en enchufes, puertos ni conexiones eléctricas. Tampoco debería tocar cables dañados, pelados o con la funda rota. Parece obvio, pero en la parte trasera del televisor suele haber alargadores, regletas, consolas y decodificadores mezclados como si fuera un plato de espaguetis.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos recomienda sustituir cables dañados y evitar que queden pisados, aplastados por muebles o enrollados de forma que acumulen calor. Si el papel aluminio se usa, debe quedarse fuera de esa zona eléctrica y servir solo como protección externa.

Cómo usarlo sin líos

Lo más prudente es cortar una pieza pequeña y plana, colocarla únicamente sobre el mueble y comprobar que no sube por la parte trasera del televisor. También conviene dejar espacio alrededor del aparato, sobre todo si está dentro de un mueble cerrado o muy pegado a la pared.

Si el televisor tiene base central, el aluminio puede ir debajo de esa zona, siempre que no quede arrugado hasta tocar conectores. Si tiene patas laterales, lo mejor es evitar que la lámina se desplace y acabe cerca de los cables. Un truco casero deja de ser buena idea cuando obliga a forzar el montaje.

Métodos más recomendables

Para cuidar el televisor, las medidas más fiables siguen siendo las de siempre. Apagarlo antes de limpiar, usar un paño seco o de microfibra y no pulverizar productos directamente sobre la pantalla. Sony recomienda limpiar con suavidad y aspirar periódicamente el polvo acumulado cerca de las aberturas de ventilación.

También ayuda evitar el sol directo, los radiadores, la humedad y los espacios cerrados sin aire. Samsung aconseja mantener el televisor lejos de fuentes de calor y limpiar las rejillas con regularidad para prevenir acumulaciones de polvo.

Cuándo merece la pena

El papel aluminio debajo del televisor puede tener sentido si se usa como una barrera sencilla para proteger un mueble o facilitar la limpieza. Nada más. No debería verse como una solución para fallos de imagen, apagones, sobrecalentamiento o problemas eléctricos.

Si el televisor se calienta mucho, huele raro, se apaga solo o muestra errores, lo responsable es revisar el manual y contactar con el servicio técnico. Al final del día, el mejor truco sigue siendo el menos vistoso, mantener aire, limpieza y cables en buen estado.

Las guías oficiales de seguridad y mantenimiento consultadas se han publicado en Sony.



