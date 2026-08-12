Hace años que dejé de usar mi Kindle para leer y ahora lo que utilizo ahora es un híbrido que combina lo mejor del Kindle y del iPad

Leer en un Kindle resulta cómodo, pero el dispositivo está pensado alrededor de la biblioteca y las herramientas de Amazon. Un iPad ofrece muchas más aplicaciones y sirve para estudiar, aunque su pantalla luminosa, los mensajes y las notificaciones pueden convertir una consulta rápida en media hora de distracciones.

El Boox Note Air4 C intenta ocupar justo ese espacio intermedio. La experiencia personal que sirve de punto de partida cuenta que este equipo permitió recuperar el hábito de leer, conservar la aplicación Kindle y sustituir buena parte del uso del iPad para subrayar y tomar apuntes. Es, en palabras del relato, «lo mejor de ambos mundos».

Una tableta Android con pantalla de papel

La tinta electrónica no funciona como la pantalla LCD de una tableta. Refleja la luz del entorno y conserva la imagen sin necesitar una luz trasera constante, de modo que se parece más a una página impresa.

El Note Air4 C utiliza una pantalla Kaleido 3 de 10,3 pulgadas desarrollada por E Ink. Muestra miles de colores, aunque son más suaves que los de un iPad, y ofrece mayor definición en blanco y negro que en color.

También incorpora una luz frontal regulable con tonos fríos y cálidos para leer cuando hay poca iluminación. Puede resultar más cómoda durante sesiones largas, pero la propia BOOX recuerda que la experiencia varía entre personas y que conviene mantener descansos regulares.

Android rompe el cerco de una sola tienda

La gran diferencia está en Android 13 y en la tienda Google Play integrada. BOOX permite instalar aplicaciones de terceros, así que el lector no obliga a comprar todos los libros en un único catálogo ni a utilizar siempre el mismo programa.

En la experiencia relatada, aplicaciones como Kindle, Kobo, Libby, Wattpad, Goodreads, Fable y Everand pueden convivir en la misma pantalla. Libby, por ejemplo, dispone de una aplicación oficial para Android.

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Eso no significa renunciar a Amazon. La aplicación Kindle sincroniza la página de lectura, los marcadores, los subrayados y las notas entre dispositivos, por lo que es posible empezar un libro en el Boox y continuar en el móvil. La libertad también exige criterio, porque instalar redes sociales devolvería buena parte de las distracciones que se intentaban evitar.

Leer y tomar apuntes en el mismo equipo

El Note Air4 C incluye el lápiz Pen Plus y una aplicación de notas propia. BOOX añade plantillas, pinceles, capas, carpetas y herramientas para seleccionar o mover contenido, un conjunto pensado para diarios, esquemas, dibujos y apuntes de clase.

El lector NeoReader permite subrayar y escribir sobre documentos compatibles. También existe una vista dividida para abrir un texto y un cuaderno a la vez, algo útil cuando se estudia un PDF o se prepara un resumen sin cambiar de aparato.

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Ahí es donde el equipo empieza a ocupar el terreno del iPad. La experiencia de partida destaca una superficie con más fricción que el cristal y una escritura más parecida al papel, aunque las funciones exactas del lápiz dependen de la aplicación que esté abierta.

Lo que gana y lo que deja atrás

Frente a un Kindle convencional, el Boox aporta color, aplicaciones de distintas tiendas, navegación web y herramientas de escritura más amplias. Frente al iPad, propone una pantalla reflectante y un entorno que puede mantenerse centrado en libros y apuntes.

¿Sirve entonces para todo? No. La tinta electrónica actualiza la imagen con más lentitud y los colores son menos vivos, por lo que los vídeos, los juegos o las ilustraciones brillantes siguen encajando mejor en una tableta convencional.

Además, pesa unos 420 gramos y mide 10,3 pulgadas. Ese tamaño favorece los PDF, los cómics, los manuales y la escritura, pero lo hace menos manejable que un lector pequeño para sujetarlo con una sola mano durante mucho tiempo.

Conviene mirar el modelo más reciente

Antes de comprarlo, hay un dato importante. BOOX ya comercializa el Note Air5 C, que mantiene la pantalla Kaleido 3 de 10,3 pulgadas y los 6 GB de RAM, pero pasa de Android 13 a Android 15 y añade compatibilidad con una funda teclado.

Eso no vuelve inútil al Note Air4 C, sobre todo si aparece a mejor precio. Pero la versión de Android puede influir en la compatibilidad futura de las aplicaciones, así que merece la pena comparar ambos modelos y no decidir solo por el aspecto exterior.

Al final del día, este dispositivo encaja sobre todo con quien quiere leer libros, revisar PDF y escribir a mano en una sola pantalla. No sustituirá todos los usos de un iPad ni será tan sencillo como un Kindle, pero en la experiencia que inspira esta pieza sí consiguió algo más importante, recuperar las ganas de leer.

La ficha oficial del Boox Note Air4 C se ha publicado en la tienda oficial de BOOX.



