Todos los teléfonos Android tienen fecha de caducidad y así es como puedes mirar la de tu móvil

Tu teléfono Android no se apaga de golpe al cumplir cierta edad. Pero sí llega un día en el que deja de recibir actualizaciones de seguridad, y ahí empieza el problema. Esa es la verdadera “fecha de caducidad” del móvil, aunque casi nadie la mira cuando compra uno nuevo.

La buena noticia es que averiguarla no es complicado. Hay que saber el modelo exacto, revisar la fecha del último parche y comprobar qué promete el fabricante. En la práctica, puede marcar la diferencia entre seguir usando el móvil con tranquilidad o reservarlo para tareas sin datos sensibles.

Qué caduca en realidad

En Android hay dos tipos de actualizaciones que conviene separar. Las grandes versiones de Android traen cambios visibles, nuevas funciones y ajustes de diseño. Las actualizaciones de seguridad, en cambio, tapan fallos que pueden aprovechar atacantes, aunque el teléfono parezca funcionar igual que siempre.

Google desarrolla Android, pero cada fabricante decide cómo y cuándo actualiza sus móviles. Por eso un Pixel, un Samsung Galaxy, un Xiaomi o un Motorola pueden tener calendarios muy distintos. Android publica boletines de seguridad con correcciones para problemas detectados en el sistema, y los fabricantes añaden después sus propios parches cuando corresponde.

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Dicho de forma sencilla, el móvil no muere. Solo se queda más expuesto. Y eso importa mucho si lo usas para banca, compras, correo, copias de documentos o gestores de contraseñas.

Cuántos años promete cada marca

Google ha subido bastante el listón. Los Pixel 8 y modelos posteriores reciben siete años de actualizaciones desde que el dispositivo empezó a venderse en Google Store en Estados Unidos, incluyendo sistema, seguridad y algunas funciones nuevas. Los Pixel 6, Pixel 7 y Pixel Fold tienen cinco años de soporte desde su lanzamiento.

Samsung también está entre los fabricantes más fuertes en este punto. Desde la familia Galaxy S24, la compañía ofrece hasta siete años de actualizaciones de seguridad en determinados Galaxy, además de mejoras del sistema en sus gamas más altas. La propia Samsung Mobile Security explica que sus parches pueden ser mensuales, trimestrales o semestrales según el dispositivo.

En otras marcas, la foto cambia más según el modelo. OnePlus ha confirmado para los OnePlus 13 y 13R cuatro grandes actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad. Xiaomi mantiene una página oficial para consultar el estado de seguridad de sus móviles, mientras que Motorola remite al usuario a elegir su producto para ver el ciclo de soporte concreto.

La UE también aprieta

Desde el 20 de junio de 2025, la UE aplica nuevas reglas de ecodiseño para móviles y tabletas vendidos en su mercado. La Comisión Europea habla de más durabilidad, repuestos durante más tiempo y una mayor disponibilidad de actualizaciones del sistema operativo, al menos durante cinco años desde que se vende la última unidad del modelo.

Esto no significa que todos los móviles antiguos pasen mágicamente a tener soporte largo. La clave está en cuándo se puso el producto en el mercado y en el modelo concreto. Pero sí cambia el tablero para los móviles nuevos que se venden en la UE.

Al final del día, la idea es sencilla. Si un dispositivo cuesta cientos de euros, debería durar más que una simple moda de temporada. El software ya forma parte de esa duración.

Cómo mirarlo en tu móvil

El primer paso está en los ajustes. Google explica que puedes ver la versión de Android, el nivel de actualización de seguridad y la actualización del sistema de Google Play entrando en Ajustes, Acerca del teléfono y Versión de Android. También puedes buscar actualizaciones desde el apartado Sistema y Actualización de software.

Mira la fecha del parche de seguridad. Si tiene varios meses de retraso, no siempre significa que el móvil esté abandonado, porque algunas marcas actualizan por trimestres. Pero si pasan más de seis meses y no llega nada, conviene investigar.

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Después, busca el nombre exacto del modelo. No basta con decir “Galaxy A” o “Redmi Note”, porque una letra o un año pueden cambiar el soporte. Bases de datos como endoflife.date sirven como primera pista para ver calendarios de soporte, pero la última palabra debería estar en la web oficial del fabricante.

Si ya no se actualiza

Un Android sin parches puede seguir sirviendo para música, vídeos, mapas sin información sensible o juegos sencillos. Para tenerlo por casa, como reproductor o pantalla secundaria, todavía puede dar guerra. No todo tiene que acabar en un cajón.

Lo que sí conviene evitar es usarlo para banca, compras, correo principal o contraseñas. Ahí el riesgo pesa más que el ahorro. También es buena idea borrar apps que ya no uses, instalar solo desde tiendas fiables y mantener actualizadas las aplicaciones que todavía reciban soporte.

Cuando toque cambiar de móvil, no mires solo cámara, batería y precio. Pregunta también cuántos años de actualizaciones promete. Un móvil con siete años de soporte puede salir más rentable que otro barato que se quede sin parches mucho antes.

La información oficial sobre los parches de seguridad se ha publicado en los boletines de seguridad de Android.



