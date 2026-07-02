En un giro que nadie esperaba Movistar acaba de confirmar una renovación total de sus routers con un dispositivo con WiFi 7 que promete internet ultrarrápido

El router de casa suele ser ese cacharro negro al que solo miramos cuando Internet va mal. Pero, en plena carrera por la fibra ultrarrápida, se ha convertido en una pieza bastante más importante que antes. Movistar ha actualizado su equipo con WiFi 7 y lo enfoca a los clientes que quieren sacar partido a conexiones de hasta 10 Gbps.

La novedad no se queda en el nombre comercial. Tras el primer Askey RTF8316VW, la nueva referencia que aparece vinculada al Router Movistar WiFi 7 es el Askey RTF8317VW, con variantes pensadas para adaptarse mejor a instalaciones de fibra avanzada. En la práctica, el movimiento apunta a una transición más clara hacia XGS-PON, la tecnología que permite llevar velocidades de 10 Gbps a los hogares compatibles.

Un nombre más simple

Movistar ha dejado atrás la denominación Smart WiFi en este equipo y ahora lo presenta en su web como Router Movistar WiFi 7. Puede parecer un cambio menor, casi de escaparate, pero ayuda a ordenar el mensaje para el usuario. Menos apellido comercial y más foco en lo que el dispositivo promete hacer.

La operadora también mantiene una idea sencilla de cara al cliente. El router debe conectar móviles, televisores, consolas, portátiles y cámaras sin que la red se venga abajo cuando todos tiran de Internet a la vez. No es magia, es capacidad de gestionar tráfico.

Qué cambia por dentro

El modelo anterior, Askey RTF8316VW, aparece en el manual oficial del Router Movistar WiFi 7 y en su declaración de conformidad. Ese documento indica que el equipo incorpora WiFi 7 y está preparado para redes de fibra con velocidades de hasta 10 Gbps. También confirma el uso de bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, algo importante porque no todos los routers WiFi 7 aprovechan las mismas bandas.

La nueva familia RTF8317VW introduce variantes como D1 y D1-SX, entre otras. El detalle más relevante está en las versiones SX, asociadas en los registros del Broadband Forum a XGS-PON, mientras que la variante D1 figura tanto en GPON como en XGS-PON. Dicho fácil, GPON es la fibra más habitual de los últimos años y XGS-PON es el carril más ancho que permite llegar a velocidades mucho más altas.

Qué aporta WiFi 7

WiFi 7 es la nueva generación de redes inalámbricas basada en IEEE 802.11be. Su objetivo es mejorar la velocidad, reducir la latencia y hacer que la conexión sea más estable cuando hay muchos dispositivos funcionando a la vez. La Wi-Fi Alliance lo resume como una tecnología pensada para más rendimiento, menos espera y más fiabilidad en casas, empresas y entornos con mucho tráfico.

En el caso del Router Movistar WiFi 7, la ficha oficial habla de WiFi 7 en 2,4 GHz y 5 GHz, diez antenas internas, roaming, band steering, seguridad WPA3, tres puertos Gigabit Ethernet y un puerto de hasta 10 Gbps. Para una casa normal, eso significa más margen cuando se mezclan videollamadas, juegos online, streaming y móviles conectados por todas partes. El router deja de ser un simple repartidor de señal y pasa a ser una especie de semáforo que ordena el tráfico doméstico.

La clave está en los 10 Gbps

La fibra de 10 Gbps no consiste solo en contratar una tarifa más rápida. Hace falta que la red de la zona sea compatible, que el router pueda manejar esa velocidad y que el dispositivo conectado también esté preparado. Un ordenador antiguo o un cable inadecuado pueden convertirse en el cuello de botella sin que el usuario lo vea a simple vista.

Por eso el puerto Ethernet de hasta 10 Gbps es una pieza clave para quien de verdad quiera exprimir la conexión. Por WiFi se puede ganar comodidad y capacidad, pero el cable sigue siendo el camino más fiable para tareas pesadas. Subir vídeos grandes, trabajar con archivos en la nube o mover copias de seguridad ya no depende solo de la tarifa.

No todos notarán lo mismo

La mejora será más visible para quienes tengan dispositivos compatibles con WiFi 7 o una instalación preparada para XGS-PON. Un móvil antiguo seguirá conectándose, pero no aprovechará todas las funciones nuevas. Es un poco como poner neumáticos de competición a un coche urbano, algo mejora, pero no cambia la naturaleza del vehículo.

También influye dónde está colocado el router. Si se esconde detrás de un mueble, junto a una pared gruesa o en una esquina de la casa, parte del potencial se pierde. Al final del día, la tecnología ayuda mucho, pero el salón, las paredes y los hábitos de cada familia siguen mandando bastante.

El movimiento de Movistar

La renovación encaja con una estrategia clara de las operadoras. Si venden fibra cada vez más rápida, necesitan equipos capaces de acompañar esa promesa sin crear frustración en casa. No basta con que la red llegue rápido al edificio, también tiene que moverse bien desde el router hasta el móvil del sofá.

El cambio hacia variantes más centradas en XGS-PON también puede simplificar futuras instalaciones de alta velocidad. Para Movistar, eso significa ajustar mejor el hardware al tipo de cliente y de red disponible. Para el usuario, la lectura práctica es más sencilla todavía, si quiere 10 Gbps reales, necesita cobertura, tarifa, router y dispositivos a la altura.

La información técnica principal se ha publicado en la web oficial de Movistar, en el manual del Router Movistar WiFi 7 y en los registros de certificación del Broadband Forum.

La ficha oficial del Router Movistar WiFi 7 ha sido publicada en Movistar.



