Los técnicos expertos coinciden: «Sólo tienes que cambiar la configuración del router y el Wi-Fi dejará de fallar»

Estás en una videollamada, la conversación va bien y, de repente, la imagen se queda congelada. La otra persona te oye a trozos, tú sigues hablando como si nada y el Wi-Fi parece conectado, pero no responde.

La explicación suele estar menos en “internet va mal” y más en cómo el router reparte la señal dentro de casa. La recomendación se resume en una idea sencilla: pasar los dispositivos importantes a la banda de 5 GHz, o dejar que el router cambie automáticamente entre bandas cuando convenga.

Por qué se corta el Wi-Fi

La mayoría de routers domésticos trabajan con dos bandas principales, la de 2,4 GHz y la de 5 GHz. La primera llega más lejos, pero también está más saturada, porque convive con muchos aparatos y con redes vecinas que usan una parte muy limitada del aire disponible.

En la práctica, eso significa que tu móvil puede seguir mostrando el icono de Wi-Fi aunque los datos avancen a trompicones. Es un atasco invisible, parecido a intentar hablar en una cafetería llena de gente y con varias conversaciones pisándose.

La banda que ayuda

El cambio que más se nota en llamadas, juegos online y vídeo en streaming es usar la banda de 5 GHz. TP-Link explica que esta frecuencia suele ofrecer más velocidad y sufre menos interferencias que la de 2,4 GHz, siempre que el dispositivo esté relativamente cerca del router.

Lea también: A partir de julio Chrome se despide para siempre de la herramienta más valiosa hasta la fecha y los usuarios no saben qué hacer

No hace falta comprar nada si tu router y tu móvil, portátil o televisor ya son compatibles. Basta con conectarse a la red de 5 GHz, si aparece separada, o activar una función de selección automática cuando el modelo la incluya.

No es magia

La parte incómoda es que 5 GHz no atraviesa paredes tan bien como 2,4 GHz. ASUS también recuerda que la banda de 2,4 GHz llega más lejos, mientras que 5 GHz puede ser más rápida pero pierde fuerza antes con la distancia.

Por eso no conviene apagar la banda antigua sin pensarlo. En una habitación alejada, detrás de varios tabiques, quizá sea mejor tener menos velocidad y más estabilidad que una conexión rápida que aparece y desaparece.

Deja que el router elija

Aquí entra el ajuste más cómodo para la mayoría de usuarios. Apple recomienda usar un único nombre de red para todas las bandas, de forma que los dispositivos puedan conectarse a la opción adecuada sin obligarte a elegir a mano.

En muchos routers esa función aparece como “Smart Connect” o con un nombre parecido. ASUS indica que, al activarla, todas las bandas usan el mismo nombre y la misma contraseña, mientras el router gestiona la conexión por detrás.

Los canales también cuentan

La banda de 2,4 GHz tiene otro detalle importante. Sus canales se pisan con facilidad, y Apple señala que los canales 1, 6 y 11 ayudan a evitar interferencias entre redes cercanas cuando se configura esta banda.

Dicho de forma sencilla, el canal es el carril por el que circula tu Wi-Fi. Si tú y varios vecinos vais por el mismo carril, nadie se estrella, pero todo va más lento y aparecen esos cortes que llegan justo cuando estás diciendo algo importante.

Dónde tocar el ajuste

Para cambiarlo, hay que entrar en la configuración del router desde el navegador o desde la aplicación del fabricante. ASUS explica que sus routers permiten acceder a la interfaz web con la IP local del equipo o con una dirección propia del fabricante, y que la contraseña de administración no es la misma que la clave del Wi-Fi.

Una vez dentro, busca el apartado de red inalámbrica, Wi-Fi o “Wireless”. Ahí suelen aparecer las bandas, el nombre de la red, el canal y opciones como canal automático, Smart Connect o selección inteligente de banda.

Antes de tocar nada

Hay un truco todavía más simple. TP-Link recomienda revisar la ubicación del router, porque las paredes, los techos, los microondas, los teléfonos inalámbricos y una mala colocación también pueden debilitar la señal.

Lo ideal es ponerlo en una zona abierta, algo elevada y lo más centrada posible. Nada de esconderlo detrás de la tele, dentro de un armario o pegado al microondas, porque ahí el Wi-Fi empieza la carrera con una mochila llena de piedras.

Qué conviene hacer

La mejor receta, por lo general, no es quedarse solo con 5 GHz ni vivir atrapado en 2,4 GHz. Lo más sensato es mantener ambas bandas activas, usar 5 GHz para los dispositivos cercanos y exigentes, y reservar 2,4 GHz para habitaciones lejanas o aparatos sencillos.

Si el router permite un único nombre de red con cambio automático, esa suele ser la opción más limpia para casa. Y si algo sigue fallando, conviene llamar al proveedor antes de tocar ajustes avanzados, porque a veces el problema está en la línea, en el firmware o en un router demasiado antiguo.

La guía técnica principal se ha publicado en las páginas oficiales de soporte como TP-Link.



