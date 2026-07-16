España se está tiñendo de azul y no nos habíamos dado cuenta hasta que un satélite chino se ha parado a observar la península ibérica: la mancha no para de crecer

¿Puede un pueblo pequeño alterar la noche de una forma más intensa que una gran ciudad? No por la cantidad total de luz, pero sí por su color. Los datos del satélite chino SDGSAT-1 muestran que muchos municipios rurales han cambiado el antiguo resplandor amarillo por iluminación LED blanca rica en azul.

El patrón destaca en localidades de menos de 5.000 habitantes. Varias capitales siguen emitiendo mucha más luz, aunque conservan tonos relativamente cálidos porque renovar miles de farolas lleva más tiempo y dinero. La paradoja está ahí, justo donde esperábamos encontrar la noche más oscura.

Un mapa de 40 metros

La herramienta es el primer mapa calibrado de alta resolución de la contaminación lumínica en la península ibérica. Se ha construido con imágenes nocturnas de 40 metros de resolución, capaces de mostrar pequeños núcleos que en mapas más generales se mezclan en una mancha de luz. También cubre Baleares, Canarias y Madeira.

Que esté calibrado significa que el brillo registrado se ajusta para poder compararlo. No es solo una fotografía llamativa desde el espacio. El mapa estima cuánto ilumina una zona y si domina una luz cálida, amarillenta, o una luz fría con más azul.

El mapa fue dirigido por el astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel, de la Universidad Complutense de Madrid, junto al Centro Internacional de Investigación de Big Data para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo se integra en GUAIX-UCM y en el proyecto RALAN, liderado en la Complutense por Jesús Gallego Maestro y Sánchez de Miguel. El satélite SDGSAT-1 es el primer satélite de ciencias de la Tierra de la Academia China de Ciencias.

Qué significa volverse azul

La expresión no quiere decir que las calles parezcan una discoteca azul. Habla de la temperatura de color, una forma de describir si una lámpara se ve cálida y amarilla o fría y blanca. Cuanto mayor es la parte azul de esa luz blanca, más frío aparece el municipio en el mapa.

Un análisis de los datos medios de 2022 y 2023 cruzó la información lumínica con más de 8.000 municipios españoles. El resultado mostró que la mayoría de los pueblos con menos de 5.000 habitantes se concentra en los tonos más azulados, mientras muchas capitales conservan iluminación cálida. Según Sánchez de Miguel, hace unos 25 años esos mismos pueblos habrían aparecido en amarillo.

¿Por qué ocurre al revés de lo esperado? Cambiar el inventario de un pueblo puede hacerse rápido, mientras sustituir el alumbrado completo de una gran ciudad cuesta mucho más. “Los sitios con iluminación más sostenible son los más grandes”, señaló Sánchez de Miguel, aunque esa diferencia no implica necesariamente una mejor planificación.

Por qué preocupa el azul

La luz azul se dispersa con más facilidad en la atmósfera que los tonos cálidos. Una parte mayor puede acabar formando el halo que borra estrellas alrededor de pueblos y ciudades, incluso lejos de la farola. Para un observatorio, es como añadir una neblina luminosa al cielo.

También puede afectar a animales que dependen de la oscuridad para orientarse, alimentarse, reproducirse o descansar. Esto no significa que cualquier bombilla LED sea dañina por sí misma. El impacto depende de la cantidad de luz, su dirección, el horario, la intensidad y el color.

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El informe técnico del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea recomienda limitar tanto la luz enviada hacia arriba como el componente azul del alumbrado vial. También plantea reducir la intensidad cuando hay poco tráfico y escoger el nivel mínimo necesario. Más luz no siempre significa una instalación mejor.

El ahorro no basta

Las lámparas LED consumen menos electricidad que muchas tecnologías antiguas, pero esa eficiencia no garantiza una noche más oscura. Si el ahorro lleva a instalar más puntos, aumentar la potencia o alargar los horarios, la contaminación lumínica puede mantenerse o crecer. Un estudio sobre el efecto rebote ya advirtió de que abaratar la iluminación puede favorecer un uso mayor.

En muchos municipios pequeños, la renovación se hizo de una vez y favoreció modelos blancos fríos. En las grandes ciudades, el viejo alumbrado de sodio, más amarillento, ha sobrevivido durante más tiempo por el coste de sustituirlo. Por eso una capital puede emitir más luz total y, aun así, aparecer menos azul.

La cuestión no es volver a tecnologías ineficientes. Se trata de combinar LED cálidos con farolas bien orientadas, reguladores de intensidad y horarios razonables. Ahí está la diferencia entre gastar menos y contaminar menos.

Un mapa para decidir

El mapa interactivo ofrece a los ayuntamientos una forma de comprobar qué luz llega realmente al satélite, no solo qué equipos figuran en sus contratos. Puede ayudar a localizar cambios de color, comparar municipios y priorizar mediciones sobre el terreno. También resulta útil para astrónomos, gestores de espacios naturales y urbanistas.

Los principios de iluminación responsable son bastante cotidianos. Iluminar solo donde haga falta, apuntar hacia el suelo, bajar la intensidad en horas de poco uso y elegir tonos cálidos. Una farola no tiene que convertir la plaza en pleno día para cumplir su función.

El mapa no demuestra por sí solo el daño concreto en cada pueblo, pero sí señala dónde conviene medir mejor y revisar el alumbrado.

El mapa oficial se ha publicado en la Universidad Complutense de Madrid.



