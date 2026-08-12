Si tu Wi-Fi va más lento de lo normal, puede haber un dispositivo desconocido conectado a tu red sin que lo sepas: así puedes comprobarlo en dos minutos desde el navegador

Por Adrian Villellas
Publicado el: 12 de agosto de 2026 a las 18:49
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Usuario revisando desde el navegador los dispositivos conectados a una red Wi-Fi doméstica

¿El Wi-Fi de casa va más lento de lo normal? Una posible causa es que haya más dispositivos conectados y usando la línea de los que recuerdas, aunque una red lenta por sí sola no demuestra que un vecino o un desconocido esté aprovechando tu conexión.

La comprobación se puede hacer desde el navegador y sin instalar una aplicación. Basta con entrar en el panel del router, abrir la lista de equipos conectados y revisar cuáles pertenecen realmente a tu casa.

La dirección cambia según el router

Lo que a veces se presenta como un “código” es en realidad la dirección local del router. Funciona como la puerta de entrada a su panel de control y solo suele estar disponible mientras estás conectado a esa red doméstica.

Vodafone Portugal indica 192.168.1.1 para sus Smart Router. DIGI Portugal utiliza esa misma dirección en varios modelos, pero señala 192.168.100.1 para determinados routers Huawei.

MEO emplea habitualmente 192.168.1.254. En NOS no conviene dar por hecho que funcionará 192.168.1.1, ya que los Power Router se gestionan mediante NOS Net y otros equipos pueden utilizar router.home con una conexión por cable.

Cómo entrar y revisar la lista

Primero debes conectarte al Wi-Fi de casa o al router mediante un cable de red. Después escribe la dirección correspondiente en la barra del navegador, no en el buscador, e inicia sesión con las credenciales indicadas por el operador o impresas en la etiqueta del equipo.

Dentro del panel, busca apartados como “Dispositivos conectados”, “Red local”, “Equipos” o “Clientes”. La lista suele mostrar el nombre del aparato, su dirección de red y la dirección MAC, un identificador formado por letras y números que ayuda a distinguir un equipo de otro.

Una forma sencilla de poner orden es apagar temporalmente móviles, televisores, consolas, altavoces y otros aparatos. Al actualizar la lista, podrás ver qué entrada desaparece y relacionarla con un dispositivo concreto.

Un nombre extraño no prueba nada

Un dispositivo desconocido no siempre es un intruso. Puede ser una bombilla inteligente, un repetidor, un televisor con un nombre genérico o un teléfono antiguo que todavía guarda la contraseña.

También hay móviles y ordenadores que utilizan direcciones Wi-Fi privadas para reducir el seguimiento. Esto significa que la dirección MAC mostrada por el router puede no coincidir con la que aparece impresa en el dispositivo, por lo que conviene revisar la dirección utilizada específicamente en esa red.

Qué hacer si confirmas un intruso

Si después de revisar todos tus aparatos confirmas un acceso ajeno, cambia cuanto antes la contraseña del Wi-Fi. Los dispositivos autorizados normalmente tendrán que volver a conectarse con la clave nueva, lo que dejará fuera a quien solo conocía la anterior.

La contraseña debe ser larga, única y difícil de adivinar. El Instituto Nacional de Ciberseguridad recomienda activar WPA3 cuando el router y los dispositivos sean compatibles y utilizar WPA2 cuando WPA3 no esté disponible.

Bloquear una dirección MAC puede servir como medida adicional, pero no sustituye el cambio de contraseña. También conviene actualizar el firmware del router y desactivar la administración remota si no se utiliza, ya que esta permite gestionar el equipo desde fuera de la red doméstica.

La red de invitados ayuda

Muchos routers actuales permiten crear una red independiente para familiares, amigos y otras visitas. Las aplicaciones de algunos operadores también permiten controlar sus dispositivos, limitar accesos y cambiar la contraseña sin modificar la red principal.

En la práctica, esto permite compartir Internet sin entregar la clave que protege los ordenadores, impresoras y otros equipos privados de la casa. Utiliza una contraseña diferente y desactiva la red de invitados cuando ya no sea necesaria.

No toda lentitud es un intruso

Si no aparece ningún equipo sospechoso, el problema puede estar en otro sitio. Las paredes, la distancia al router, las interferencias, una mala ubicación o muchos dispositivos legítimos utilizando la conexión al mismo tiempo también pueden reducir el rendimiento.

Prueba la velocidad cerca del router y, si es posible, repite la medición con un cable de red. Si la conexión funciona bien por cable pero empeora al alejarte, probablemente estás ante un problema de cobertura o interferencias y no ante un acceso no autorizado.

La información oficial principal se ha publicado en el Instituto Nacional de Ciberseguridad.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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